7 posebnih programov za konec leta in silvestrovo v Budimpešti, ki vam bodo pomagali, da se boste od leta 2025 poslovili na nepozaben način

Na zadnji dan leta vas v letu 2025 čaka še več vznemirljivih programov, pa naj bo to otroška predstava, aktivna rekreacija ali silvestrski glasbeni dogodek.

Silvestrska fiesta // Tereza

Če letos iščete resnično pikantno silvestrsko zabavo v mediteranskem slogu, vas bo Terezin silvestrski program s fiestastim vzdušjem, polnim glasbe, okusov in igrivih tradicij, popeljal iz leta 2025 v leto 2026. Poudarek bo na mehiški gastronomiji: poleg običajnih dobrot bodo na voljo tudi nezamenljive margarite in širok izbor tekile in mezcala. Fiesta bo od 20. ure dalje določala ton: akustični koncert skupine Andrew Ace Band bo plesišče zatresel z lahkotnimi, mediteranskimi ritmi, izostala pa bo tudi silvestrska tombola.

Silvestrovo Medvedek Pu ali Kaj se bo zgodilo s stomesečno pagonijo? // Gledališče Kolibri

Zadnje dni v letu v gledališču Kolibri preživite v posebnem vzdušju: letos družine čaka predstava Medvedek Pu ali Kaj se bo zgodilo s stomesečno pagonijo? s prazničnim silvestrskim programom. Prebivalci Stomesečne pagonije tudi tokrat obljubljajo nepozabno doživetje za najmlajše gledalce. Na silvestrskih predstavah se otroci ne morejo srečati le s svojo najljubšo zgodbo, temveč tudi z dodatnimi presenečenji in igrivimi dejavnostmi, ki so vključene v ceno vstopnice.

Silvestrska večerja // Spoon The Boat

Leto lahko zaključite v stilu na Spoonovi silvestrski večerji z živo glasbo, praznično predstavo, veliko mehurčki in dih jemajočo panoramo prestolnice v ozadju! Občudujte luči, ki se odbijajo od Donave, in pogled na grad Buda, in se zaljubite v Budimpešto enkrat za vselej, medtem ko vaše brbončice očarajo lečna juha, lečna enolončnica in mini polnjeno zelje.

Novoletna SUP tura in konec leta na Donavi

Na zdaj že tradicionalni SUP turi lahko veslate po posebni poti skozi središče Budimpešte, od rimskega dela do Kopaszi-gata. Skupni piknik naredi to izjemno izkušnjo še bolj nepozabno, saj lahko uživate v pripravljenih dobrotah na vodi. Tura je odlična izbira za začetnike, napredne veslače, prijatelje, družinske člane, pare in samostojne popotnike.

Silvestrovanje s šampanjcem // Pozdravljen Buda

Legendarna celodnevna zabava se odvija že četrtič, kjer vas čaka živahno vzdušje, šampanjec, okusni prigrizki, zimske pijače in tisti občutek Pozdravljen Buda, brez katerega ni konca leta! Seveda tudi glasba ne bo izostala: za delo bodo poskrbeli Dynamite Dudes, DJ Fagyi, Falusi Mariann in Viktor Weisz ter Groove Generation.

Silvestrovanje v kasaški konji // Kincsem Park

31. decembra vas v Kincsem Parku čaka silvestrovanje v kasaški konjiški konjički! Čakajo vas galopi ponijev, kasaške in hrtne dirke, čiste petke in spektakularne konjske predstave, v vsaki disciplini pa bodo praznovali tudi konje leta. Med dirkami bo zabavala Fun TV, vzdušje pa bo med drugim ustvaril koncert Dj Freeja in Imreja Rakonczaija’s Blue Piano. Eden od vrhuncev dneva bo lov na zvezde v dirkah Zenthe in Bubik Memorial. Čez dan lahko poskusite raznovrstno ulično hrano, večer pa se bo zaključil z ognjemetom! Program poteka od 13. do 22. ure.

Neverjetno? Sprehod po mestu v hotelu Hilton

Če želite leto zaključiti na resnično poseben način, je sprehod po mestu Hilton zagotovo dobra izbira: 31. decembra ste vabljeni na potovanje skozi čas, kjer se za elegantnimi zidovi luksuznega hotela razkrije ena najbolj vznemirljivih preteklosti grajskega okrožja. Kdo bi verjel, da je na mestu današnje petzvezdične ikone v 13. stoletju stal dominikanski samostan, kasneje pa je deloval jezuitski kolegij? Med prenovljenim programom se bodo odprli tudi prostori hotela Hilton, v katere širša javnost le redko vstopi, in izvedeli boste lahko vse o trenutnem življenju hotela: svetu, ki ga redno obiskujejo voditelji držav, filmske zvezde in zvezdniki.