5 lokacij v Budimpešti, vrednih božičnih razglednic, obsijanih z adventnimi lučkami

V vsakodnevni naglici jemljemo za samoumevne najlepše lokacije v naši čudoviti prestolnici. Zbrali smo svoje najljubše, ki bi se celo prilegale na božično razglednico.

Božična foto točka v palači Wenckheim (do 23. decembra 2025)

Težko si je predstavljati boljšo lokacijo za božično fotografiranje kot praznično mesto v palači Wenckheim. Na božični foto točki, ki se nahaja tukaj, je poskrbljeno za vse za dobro sliko: kamin, udobni naslanjači in seveda razkošno božično drevo. Uporaba foto točke je brezplačna, vendar je za obisk stavbe potrebna bralna vstopnica – če želite samo fotografirati, je na srečo tudi ta lahko brezplačna. Ker knjižnica v času odpiralnega časa opravlja svojo funkcijo tudi zunaj selfijev, pazite, da ne motite bralcev! Po fotografiranju si vsekakor oglejte še druge sobe palače!

1088 Budimpešta, Szabó Ervin tér 1.

Madžarska državna opera, ki se lesketa v božičnem okrasju

Ena najlepših stavb v Budimpešti je morda najbolj impresivna v adventnem času: palača Ybl je obsijana z bleščečo dekorativno razsvetljavo, veliko božično drevo, prekrito z ročno izdelanimi okraski, izdelanimi v operni delavnici, pa prispeva k prazničnemu vzdušju. Ob vstopu v avlo se že tako fantastičen prizor še okrepi: obiskovalce pozdravlja ogromno božično drevo, okrašeno s porcelanom Herend, ki skupaj z dva metra in pol visoko lutko Hrestača poleg njega čaka tiste, ki se želijo fotografirati.

1061 Budimpešta, Andrássy út 22.

Park svetlobe v mestnem parku (do 28. februarja 2026)

Vse od odprtja v začetku decembra smo navdušeni nad parkom svetlobe v mestnem parku: težko je izbrati samo eno mesto za našo namišljeno razglednico v tem brezplačnem, edinstvenem kraljestvu svetlobe. Zsolnayjeva fontana, ki oddaja svetlobne tokove, vrtnica, okrašena z bleščečimi girlandami, in čudovita miniaturna svetlobna skulptura iz balona na vroč zrak ponujajo nepozabne lokacije za fotografiranje mimoidočih. Če nas vprašate, v prestolnici težko najdete bolj romantično zimsko mesto za zmenek in atrakcijo, vredno razglednice!

Čarobni park (do 1. januarja 2026)

V Mestnem parku ostanite še malo dlje, saj vas v prazničnem času čaka eden največjih parkov v Budimpešti z nepozabnimi programi in še več priložnostmi za fotografiranje. Na primer, čudoviti Čarobni park, ki se je odprl 5. decembra, je odličen kraj za selfije, z velikim čarobnim kolesom, čarobnim gozdom in čarobnim vrtiljakom, v ozadju pa je romantični grad Vajdahunyad. Poleg tega se bodo tukaj odlično zabavali tudi otroci: poleg omenjenih lokacij čakajo na vso družino tudi Čarobna delavnica, Čarobna železnica, številne igre in Čarobni kino, ki poteka ob nedeljah.

1146 Budimpešta, Sprehajališče Vajdahunyad

Rengeteg Romcafé

V zimskem budimpeštanskem središču, ki ga ne smete zamuditi, v kavarni Rengeteg Romcafé, lahko srkate najbolj okusne vroče čokolade prestolnice v družbi stotin medvedkov, ki skupaj ustvarjajo popolno božično vzdušje. Za popolno doživetje poskusite najljubše okuse sezone: cimet, temno čokolado z rumom in češnjami, mlečno čokolado z marcipanom ali ingverjem in pomarančo ali belo čokolado z medenjaki. Ker je ta čudoviti kraj izjemno priljubljen, ne pozabite rezervirati vsaj dva dni pred obiskom!

1063 Budimpešta, Szinyei Merse utca 22.