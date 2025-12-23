5 gledaliških predstav v Budimpešti, ki jih ne smete zamuditi za senzacionalen začetek leta

Novo leto je pred vrati, zato si je vredno zagotoviti sedeže v avditoriju, da ne boste zamudili kulturnih doživetij v naslednjem letu. Še posebej, ker je v prvih mesecih leta 2026 na sporedu toliko fantastičnih predstav in starih priljubljenih filmov!

Januar v Narodnem gledališču

Januarja bo množica klasik, komedij in družinskih priljubljenih predstav v Narodnem gledališču poskrbela, da melanholija začetka leta ne bo imela nobene možnosti. Attila Vidnyánszkyjeva Večerna zarja, Zvezde Egerja, Örkényjeva Mačja igra, skupna predstava Romea in Julije z Narodnim gledališčem Košice, Molièrov duhoviti Don Juan, Italijanski slamnik, Candide, Lilija in številne druge predstave ponujajo kulturno zabavo. Še ni prepozno, da si priskrbite darilno kartico za božič!

Poročna procesija // Gledališče Thália (7. in 8. januar 2026)

Fadinard – Bálint Jaskó – se pripravlja na poroko, ko njegov konj poje slamnik ljubimca vojaka. Zato je prisiljen kupiti izpljunjeno repliko dodatka, razen če želi, da mu besni moški razbije stanovanje in kočo … In potem so tu še nevesta, tast in celotna svatje, ki mu ne olajšajo dela. Brezčasna francoska farsa bo popestrila zimsko noč 7. in 8. januarja v gledališču Thália.

Grenke solze Petre von Kant // Jurányijeva hiša (16. in 17. januar 2026)

Leto se začne s premiero Fassbinderjevega svetovno znanega dela v Jurányijevi hiši v sodobni adaptaciji, ki jo je režirala Júlia Bagossy. V predstavi Grenke solze Petre von Kant nastopajo številni ženski liki, od katerih nekatere poskušajo v življenju uspevati bolj drzno, nekatere bolj konzervativno – na primer ljubezen, ki jo čuti do Katrin, nedavno ločene modne oblikovalke v štiridesetih letih, njen vsakdan obrne na glavo. Zgodba Petre von Kant z grenkim humorjem opozarja na naše slabosti, odrsko adaptacijo filma pa si lahko ogledate v Jurányijevi hiši od 16. januarja.

Kako lahko živim brez tebe? // Gledališče Erkel (od 13. februarja 2026)

Gledališče Erkel svojim gledalcem na valentinovo podarja čudovito darilo: premiero najbolj pričakovanega muzikala sezone! Ikonični kadri muzikala Kako lahko živim brez tebe? bodo od 13. februarja na odru končno priklicali poletno vzdušje Blatnega jezera v 90. letih, po libretu Vajka Szenteja in Attile Galambos. Na voljo bo vse, kar potrebujete za ljubezensko zgodbo: spektakularne koreografije, Demjénove uspešnice, ki povezujejo generacije, zvezde in seveda divja zabava ob jezeru po kinu na prenovljenem odru Erkel. (x)

Frankenstein – Sodobni Prometej // Vígszínház (21., 22., 27., 28. februar 2026)

Victor Frankenstein poskuša nemogoče: oživiti nežive stvari. Obsesivno dela, dokler mu ne uspe ustvariti bitja, a končni rezultat ga zgrozi. Stvarnik zbeži, Bitje pa se upre in ga zasleduje, ker želi nekomu pripadati – Frankenstein pa želi uničiti sad svojega dela … Nova različica svetovno znanega romana Mary Shelley bo predstavljena 21. februarja v gledališču Vígszínház v režiji Mátéja Hegymegija in z Andrásom Ötvösom ml. Skupaj z Attilo Vidnyánszkyjem in številnimi drugimi odličnimi umetniki na novo premisli dilemo moralne odgovornosti stvarstva.