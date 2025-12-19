Senzacionalne počitnice: 7+1 briljanten program v Budimpešti, ki bo vaše zimske počitnice naredil polne doživetij

lgo pričakovane zimske počitnice se bližajo, kar lahko pomeni le eno: čas je, da se napolnite z novimi doživetji za vso družino! V našem članku priporočamo programe, ki vam bodo zagotovo naredili počitnice ob koncu leta nepozabne.

Zimska odprava v Palači čudes

Palača čudes ponuja posebna doživetja za otroke in radovedne odrasle med zimskimi počitnicami. Med 20. decembrom in 4. januarjem vas čaka Znanstvena ledena jama, kjer svet snega, ledu in znanosti oživi skozi igrive naloge, ledene poskuse in spektakularna odkritja, medtem ko je Zimska odprava odprta do konca januarja. Csopa obiskovalce čaka tudi s štirimi nadstropji interaktivnega prostora, kjer vsak dan ponujajo štiri spektakularne znanstvene predstave. V laboratoriju Gedeon Richter se lahko obiskovalci preizkusijo kot pravi raziskovalci v beli halji in zaščitnih očalih.

1039 Budimpešta, Mátyás király út 24.

Otroško gledališče: Gledališče Kolibri

Gledališče Kolibri in Kolibri gnezdo med zimskimi počitnicami družine čakata z bogatim prazničnim programom. Od najmlajših do osnovnošolcev lahko vsakdo najde predstavo po svojem okusu – s klasičnimi pravljicami, ljubkimi liki in številnimi skupnimi doživetji. Med zimskimi počitnicami si lahko ogledate predstave, kot so Sova, ki se je bala teme, Srečni princ, Vrtiljak in Čričkova svatba, lahko pa se udeležite tudi dogodivščin Medvedeka Puja, Kippkoppa in Tiptoppa ter Bogyója in Babóce.

Gledališče Kolibri: 1061 Budimpešta, Jókai tér 10. | Kolibrijsko gnezdo: 1062 Budimpešta, Andrássy út 74.

Zimska pravljica v mestnem parku: Vesela pravljica (do 4. januarja 2026)

Letos se je v osrčje mestnega parka preselila peneča zimska pravljica, ki bo v hladne dni prinesla smeh z najbolj razburljivimi igrami, senzacionalnimi atrakcijami in sladkimi dobrotami. Vesela pravljica je prispela naravnost iz Nemčije poleg drsališča v mestnem parku in tam ustvarila posebnost, ki bo pospešila srčni utrip tako mladih kot starih: edini adventni zabaviščni park v državi. Poleg prostega vstopa vas Vesela čudežna dežela vabi z nepozabnimi igrami in slastnimi zimskimi dobrotami do 4. januarja.

1146 Budimpešta, Városliget

Čarobni ledeni svet: Budapest Park KoriPark (do 1. februarja 2026)

Zdaj lahko preizkusite Budapest Park, ki se je iz ikoničnega poletnega koncertnega prizorišča preoblikoval v čarobno zimsko kraljestvo: letos organizatorji pričakujejo večje drsališče s površino 2200 kvadratnih metrov in številne novosti v primerjavi s prejšnjimi leti. Zimska sezona bo seveda tudi v znamenju glasbe – Budapest KoriPark obiskovalce čaka s številnimi zabavami, DJ-ji in družinskimi programi. Med sezono lahko doživite tudi tematsko ledeno diskoteko, kul B2B sete, Hišni piknik, pa tudi božično drsanje ob glasbi in zimskega mlajšega brata Pöttömkerta, PöttömParty.

1095 Budimpešta, Fábián Juli tér 1.

Zimska pustolovščina opazovanja zvezd v observatoriju Svábhegyi

Observatorij Svábhegyi je ena najbolj vznemirljivih lokacij za družinski program v Budimpešti med zimskimi počitnicami. V observatoriju se vsi približajo zvezdam: čakajo vas družinski astromati z opazovanjem sonca in poskusi, večerna opazovanja z velikanskim teleskopom, preučevanje meteoritov in laboratorij za vohanje planetov. Darilni boni ob koncu leta ponujajo astronomske programe, ki jih lahko uporabljate eno leto, na novo odprta spletna trgovina pa vam pomaga, da izkušnjo odnesete domov s posebnimi astronomskimi darili.

1121 Budimpešta, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.

Interaktivne pustolovščine za odrasle: Time Heist

Time Heist ponuja vznemirljiv program v zaprtih prostorih za sive zimske dni. Na voljo je veliko odličnih sob pobega, ki preizkušajo ne le logiko, ampak tudi timsko delo – idealna družabna izkušnja za prijatelje in družine. Ponudba je bila pred kratkim obogatena z dvema povsem novima sobama: dogodivščinama Mystery Inc. in Horror Stories. V prvem se preiskava odvija v strašljivem gradu, kjer lahko izsledite kriminalce in iščete pogrešane osebe, v drugem pa vas čakajo temne skrivnosti in zviti poskusi zapuščene psihiatrične bolnišnice.

1094 Budimpešta, Liliom utca 5.

Čarobne predstave: Narodno gledališče

Zimske počitnice so odlična priložnost, da se z družino ali prijatelji potopite v neprimerljiv svet gledališča. Za nekoliko starejše Narodno gledališče ob koncu leta ponuja čarobne predstave. Predstava z naslovom Józsi Halász s humorjem in srcem obuja stari svet, Zgodba o dvanajstih vranah prinaša praznično čudenje mladim in starim. Candide z energično, mladostno močjo preizprašuje norosti sveta, vesela komedija Italijanskega slamnika pa obljublja zagotovljen smeh. Čustvena, lirična zgodba o Liliom govori o moči ljubezni in odrešenja.

1095 Budimpešta, Bajor Gizi park 1.

+1 Osupljive svetlobne razstave v državi: Zgodba luči (do 1. februarja 2026)

Največja svetlobna razstava v državi, Zgodba luči, bo letos navdušila ljubitelje svetlobe v petih mestih s 400 svetlobnimi instalacijami, 1,2 milijona žarnic in 40 kilometri svetlobnih nizov. Svetlobne dekoracije brez izjeme odražajo znamenitosti lokacij – občudujete lahko grad Esterházy v Fertődu, ki lebdi v lučeh, svetlobni vrt kraljice Elizabete v Gödöllőu, sprehodite pa se lahko tudi po svetlobni vasi v Zalaegerszegu, svetlobnem gozdu v Pécsu in odkrijete svetlobne živali v parku divjih živali Szolnok. Razstave so odprte do februarja, zato boste imeli priložnost obiskati več lokacij.

Lokacije: Gödöllő, Fertőd, Pécs, Szolnok, Zalaegerszeg