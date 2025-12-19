Advent v Budi: 15 veličastnih programov in lokacij, ki bodo pričarale čarobnost praznikov

Vabimo vas v Budo, da ne zamudite prazničnih programov v preostalem adventnem času: čakajo vas brezplačni adventni in božični koncerti, tržnice in sejmi, polni daril, posebne predstave in razstave.

Projekt Bíbola // Bartók Pagony (20. december 2025)

20. decembra bodo imeli vsi malčki in njihovi starši prostor v Bartók Pagony, kjer se bodo otroci do 3. leta starosti lahko udeležili adventne in božične gledališke predstave za dojenčke in malčke v okviru projekta Bíbola. Predstava je izvedena po principu Montessori in z ustvarjalno uporabo orodij, ki se uporabljajo doma.

Adventni koncert na tržnici Fény (20. december 2025)

20. decembra bo tržnica Fény preplavljena z melodijami, ki jih igrajo na lokalnem klavirju, in ne smemo oklevati – stopimo iz nakupovalne mrzlice, se za trenutek ustavimo in se prepustimo nepozabni glasbeni izkušnji, ki vam bo zagotovo prinesla praznično razpoloženje.

Ne zamudite niti brezplačne svetlobne predstave na gradu Buda:

Brezplačna svetlobna predstava in predstava z droni bosta kmalu osvetlila srce okrožja gradu Buda

Okrožje gradu Buda še ni videlo česa takega: na pročelju Madžarske narodne galerije se bo kmalu začela adventna svetlobna predstava!

Tkani božič // Zbirka tekstila Goldberger (20. december 2025)

Od tekstilnih spomenikov zgodnjekrščanske umetnosti do tapiserij 21. stoletja se božični praznični čas vedno pojavi v neki obliki, le upodobitev se spreminja iz obdobja v obdobje. Predstavitev z naslovom Tkani božič ponuja vpogled v raznolike namene tekstilij in njihovo edinstveno vlogo v umetniškem upodabljanju. Med projiciranim potovanjem skozi čas lahko spremljamo spreminjajoče se upodobitve prizorov, ki se ujemajo s temo božiča iz obdobja v obdobje, in tekstilne čudeže, ki so nastajale skozi stoletja.

Kraljevi božič – voden sprehod (20., 23., 27., 28. december 2025)

Decembra, pred in po praznikih, bomo imeli na sprehodu Delavnica sprehoda priložnost spoznati, kakšen je pravi kraljevi božič. Tokrat bo lokacija Budimski grad, kjer nam pravljične lokacije in nekdanji ljudski običaji božiča pomagajo spoznati, kako so praznovali kraljevi otroci. Medtem ko malčki iščejo sledi božičnega vilinca, odraslim pripovedujejo nenavadne zgodbe o tem, kako je v preteklih stoletjih praznoval višji sloj.

Koncerti v Matijevi cerkvi (20. in 27. december 2025)

V duhu božiča bodo Judit Faludi, Armand Kautzky, Krisztián Szenthelyi, Mihály Demeniv, Csaba Czenke in Komorni ansambel T’ensemble 20. decembra v impozantni Matjaževi cerkvi pripravili skupni koncert z naslovom Glasba in literatura. 27. decembra bomo lahko okusili božični koncert Komornega orkestra Madžarski virtuozi, na katerem bosta nastopila tudi Krisztián Szenthelyi in Miklós Szenthelyi.

Market Makers’ // konferenčni center Villányi út (21. december 2025)

Vsi razstavljavci na Makers’ Market se že navdušeno pripravljajo na praznike, zato bo dogodek, ki bo 21. decembra, pričakal tudi obiskovalce s tem prijetnim božičnim vzdušjem v konferenčnem centru Villányi út. Na zimskem prizorišču lahko izbiramo med čudovitimi izdelki več kot 70 ustvarjalcev, od čudovite keramike do bleščečega nakita in dobrot proizvajalcev, zapakiranih s srcem in dušo.

POKET Božič // MOMKult (21. december 2025)

Letos bo ekipa POKET Pocket Books 21. decembra gostila celodnevni božični festival za tiste, ki iščejo mir in tišino v MOMKultu. Čez dan bomo lahko priča igri s kartami v kombinaciji s pripovedovanjem zgodb: Zoli Beck in Miklós H. Vecsei bosta obujala spomin, pesem ali pesem in jih vpletla v poseben odrski nastop. Poleg tega se lahko udeležimo velikega koncerta salona Csoóri, predstavitve knjige Közel lenni, na voljo pa bo tudi božična tržnica in POKET kviz.

Brezplačen božični koncert na ulici Fő // cerkev sv. Frančiška Asiškega (21. december 2025)

Letos bo brezplačni praznični koncert cerkve sv. Frančiška Asiškega potekal že četrtič. 21. decembra ob 19. uri bomo imeli priložnost, da se nekoliko umirimo, umirimo in skupaj doživimo lepoto božiča, med drugim ob delih Händla, Bizeta in Schuberta. Koncert bo priložnost za donacijo domu za starejše na ulici Fő Malteške dobrodelne službe.

Resnična ljubezen // Kino Bem (21., 22. in 23. december 2025)

21., 22. in 23. decembra se lahko v kinu Bem lotimo priprav na praznike s pravo klasiko, ki je ne smete zamuditi. Gonilna sila filma Resnična ljubezen je ljubezen, pa naj se zgodi na prvi pogled ali pa je le neuslišana, ne glede na rang, starost ali zakonski stan.

Advent v Starem Budimu // Glavni trg (do 23. decembra 2025)

Priljubljena serija adventnih dogodkov v Starem Budimu, ki je priljubljena med mnogimi, čaka tiste, ki si želijo ogledati praznične programe in uživati v njih, vse do 23. decembra 2025. Letos bodo zainteresirane pričakali brezplačni vikend koncerti, priljubljena hiša Božička in Božička ter adventna tržnica, seveda pa ne bodo izpuščene tudi gastronomske dobrote. Poleg vsega tega v okrožju delujeta tudi dve brezplačni drsališču, na Glavnem trgu in na skupnostnem trgu tržnice Békásmegyeri.

Advent v gorski regiji (do 23. decembra 2025)

V 12. okrožju nas do 23. decembra čaka prisrčna adventna tržnica, kjer so pripravljeni glasbeno-scenski programi za mlade in stare, potopimo pa se lahko tudi v vrtinec čudovitih božičnih luči, vrtiljaka, Božičkovih sani ter veličastne hrane in pijače.

Advent na bulvarju Bartók Béla (do 24. decembra 2025)

Bartókovo četrt se splača obiskati do božiča, saj vas do 24. decembra na najbolj vznemirljivih lokacijah v četrti čaka vrsta čarobnih adventnih programov. Udeležite se lahko prazničnega dobrodelnega sejma, degustacije kave, predstavitve vina, raziščete različne pop-up stojnice, ogledati pa si je vredno tudi sejem likovne umetnosti v galeriji Resident Art.

Božični koncert Kaláka // Kulturni center na trgu Marczibányi (25. december 2025)

Ansambel Kaláka vas 25. decembra vabi na fantastičen praznični akustični koncert v Kulturnem centru na trgu Marczibányi, kjer hkrati oživita glasba in poezija. Na božičnem nastopu bo nastopil tudi stari, častni član Kaláke, Péter Huzella, ki je delo ansambla obogatil s neštetimi čudovitimi pesmimi.

Budapest Advent // Trg Trojice (do 4. januarja 2026)

Na Trgu Trojice pripravljajo izjemno adventno vzdušje in programe, kjer bodo privlačni ročni izdelki, okusni prigrizki in tople praznične pijače zagotovo navdušili vse. Potopljeni v čudovito zgodovinsko okolje in panoramo Donave lahko doživimo intimnost prihajajočega praznika in se prepustimo čarobnemu vrtincu čudovito zvenečih božičnih pesmi in prisrčnih družinskih dogodkov.

Adventni koledar – razstava grafične umetnice Kinge Rofusz // Kulturni dvorec Klebelsberg (do 11. januarja 2026)

Kinga Rofusz je ena najbolj izvirnih ilustratork naše države, katere slike si lahko ogledate v dvorcu Klebelsberg do 11. januarja. Njene razstavljene ilustracije so povezane s prazniki in pričakovanjem praznikov, ki jih je ustvarila za zbirko z naslovom Adventni koledar. Vizualno izkušnjo dopolnjujejo pesmi Anne T. Szabó, ki ustvarjajo popolno božično vzdušje.