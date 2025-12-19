7 očarljivih krajev v Budimpešti, kjer se lahko počutite kot Emily v Parizu

Samo še en spanec in gospodična Cooper se bo končno vrnila, da bi v zimo prinesla malo romantike in sladkega življenja. Tokrat vas peta sezona Emily v Parizu vabi na tlakovane ulice Rima – najprej pa si poglejmo, kje se v Budimpešti odvija francosko-folklorni svet naših najljubših likov!

Za eleganten začetek dneva: Ginger & Paris

V Ginger & Paris vedo, kako pravilno začeti dan. Najnovejši gastropub v središču mesta ponuja nešteto dobrot za zajtrk – kot so zlato rjavi francoski toast, ocvrta francoska zelenjavna enolončnica z modrim sirom, sendviči z italijansko šunko in mocarelo ter cela vrsta pesmi za jajčni brunch. Menimo, da tudi Emily ne bi pogrešala rogljička z matcha omako!

1053 Budimpešta, Papnövelde utca 8.

Za najbolj edinstvene obleke: Paloma Artspace

Na ulici Kossuth Lajos vas čaka pravi zaklad: budimpeštanska citadela modnih navdušenk, Paloma Artspace. V ustvarjalni hiši, povezani z razstavnim salonom, lahko poiščete posebna oblačila in dodatke, ki bi navdušili celo Emily – in dobite lahko tudi najbolj trendovske komplete madžarskih oblikovalcev.

1053 Budimpešta, Kossuth utca 14–16.

Za francosko kulturo: PHOTO I BRUT v Capa Központu

Naše priporočilo, ki ga je navdihnila Emily, ne sme manjkati niti pri priporočilu razstave: razstavni prostori v zgornjem nadstropju Capa Központa so trenutno polni več kot 150 posebnih del, ki so v Budimpešto prispela neposredno iz zbirke Bruna Decharma v Parizu. Na začasni razstavi z naslovom PHOTO I BRUT – Instinktivna fotografija lahko do 29. marca 2026 ponovno premislimo vse, kar smo mislili, da vemo o umetnosti in fotografiji.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 8.

Za najbolj očarljive sladične kreacije: Chez Dodo

Če iščete ljubke majhne tortice, je Dodo vedno pravi kraj! Že skoraj 10 let se v tovarni makronov na ulici Sas utca vsak dan izdeluje ikona francoskih sladic, ki bodo s pomočjo skodelice kave vaše brbončice popeljale vse do Pariza. Pravzaprav si lahko v Chez Dodo privoščite tudi dobrote, kot so madeleine, financier ali eclairs. Pogled na te pravljične sladice bi nasmejal celo Sylvie!

1051 Budimpešta, Sas utca 7.

Za romantičen sprehod: Károlyi-kert

Nihče ne uživa v svetovljanskem življenjskem slogu bolj kot Emily, ki včasih vključuje tudi majhen umik od mestnega vrveža. V Budimpešti je toliko krajev, kjer nas čaka narava: na primer Károlyi-kert, za katerega si ne moremo predstavljati bolj popolne lokacije za majhen romantičen sprehod.

1053 Budimpešta, Károlyi kert 25.

Za hiter odmor za kavo: Antoinette Café

V Parizu dobro vedo, da si je treba tudi sredi največjega vrveža vzeti čas za odmor za kavo. V središču Budimpešte lahko vse to storite na resnično očarljivi lokaciji, če slučajno naletite na škatlo z dragulji na ulici Nagymező utca. S svojim starinskim vzdušjem, kofeinom, makroni, rogljički in različnimi koktajli Antoinette Café zagotavlja, da lahko tudi v najbolj sive dni prikrademo ščepec francoske romantike.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 26.

Za popoln zaključek: Večerja z živo glasbo

Vsakdo, ki je z integriteto spremljal vse sezone serije, ve, kako pomemben je zadnji obrok dneva. Naj bo to Gabrielov bistro ali poslovna večerja, ko se zmrači, bodo liki zagotovo končali za elegantno mizo – razen tistega, ki ima raje mikrofon. V spodnjem članku smo predstavili najbolj fantastične kraje v Budimpešti, kjer večerjo spremlja glasba v živo: kateri koli od njih je odlična izbira za zaključek dneva, ki ga je navdihnila Emily!