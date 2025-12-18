3 družinam prijazne namestitve na najlepši lokaciji v državi, kjer se lahko sprostite po napornem delu tega leta

Odlični kraji, kjer se otroci lahko prosto igrajo, odrasli se lahko končno sprostijo in se vsi vrnejo domov polni skupnih doživetij. Pokažemo vam najboljša družinam prijazna skrivališča, kamor se boste želeli vedno znova vračati.

Gostišče Arany János

Gostišče Arany János, ki se nahaja v zgodovinskem vrtu gradu Tisza v Gesztu, ponuja posebno, mirno zimsko zatočišče. Nastanitev z 29 sobami, zgrajena v sodobnem, čistem slogu, vodi skozi steklen hodnik do glavne stavbe gradu, kjer se obiskovalci lahko udeležijo interaktivne razstave, tisti, ki iščejo aktivno rekreacijo, pa bodo v grajskem parku našli številne športne možnosti. Nastanitev je na voljo z zajtrkom in polpenzionom, restavracija pa goste čaka z gastronomsko ponudbo iz sestavin lokalnih pridelovalcev. Kraj ponuja intimno osvežitev za vso družino tudi pozimi. (x)

5734 Geszt, Arany János utca 1.

Hotel Nádas Tó Park

Čudovit hotel Nádas Tó Park v Vasadu, le 35 km od Budimpešte, čaka tiste, ki si želijo sprostitve. V zimskih mesecih je lahko še posebej odlična izbira za družine, saj nastanitev ob jezeru ponuja obroke, animacijske programe, varstvo otrok in neomejen dostop do wellnessa. Pustolovski bazen, masažna kad, jacuzzi, različne savne, otroški bazen Kneipp in bazen s hladno vodo zagotavljajo nepozabno sprostitev za odrasle, medtem ko otroški bazen in tobogani čakajo na najmlajše. Poleg vsega tega so na voljo fitnes, igralnica ter družabne in video igre, ki popestrijo čas, preživet tukaj.

2211 Vasad, Monori út 100.

Lámpás az Úton

Lámpás az Úton je zatočišče »lesenega razkošja« v Csókakőu, kjer se srečujejo naravni materiali, ročno izdelani detajli in skandinavska preprostost wabi sabi. Ta naravi prijazen penzion se je rodil v štirih letih v duhu počasnega oblikovanja, kjer v ospredje stopijo tišina, preprostost in resnična povezanost, daleč od mestnega hrupa. Penzion, ki v vsaki podrobnosti izžareva spokojnost, ponuja idealno lokacijo za oddih od vsakdanjega življenja in potopitev v okuse in edinstveno vzdušje vinorodne regije Mór na mirnem mestu, z nebeškimi prigrizki.

8074 Csókakő, Ezerjó utca 17.