Zimska romanca: čarobna namestitev 4+1 za resnično intimne trenutke

Če si želite hladne dni posladkati z romantičnim pobegom, ste prišli na pravo mesto! Za vas smo zbrali čudovito namestitev 4+1, kjer je vse poskrbljeno za romantiko: čudovita notranjost, čudovito okolje in seveda nemoten mir in tišina, tako da morate biti pozorni le drug na drugega.

Kapolcsi Sziklák

Dizajnerske koče Kapolcsi Sziklák iz sezone v sezono dokazujejo, da v državi skoraj ni bolj slikovite destinacije kot so pobočja Blatnega gorovja. To zimo nagrajene koče romantiko naredijo nepozabno tudi z več posebnimi ponudbami kot kdaj koli prej! Poleg jacuzzija in infrardeče savne vas čakata tudi grelna plošča in vino, če rezervirate za vikend ali če bi raje imeli romantiko med tednom, boste kot darilo prejeli čudovit izbor vin. Najboljše pri tem je, da te ponudbe veljajo tudi po praznikih, do konca februarja! Ko smo že ravno pri počitnicah: Kapolcsi Sziklák ponuja popolno lokacijo za božični umik med 24. in 26. decembrom. In tokrat v Grand Szikláku šampanjec in skleda koče kronata sprostitev – samo izberite med ponudbami!

8294 Vigántpetend

zunanji prostor, ur.: 073/1.

Meszes Twins

Neprimerljiva romantika, bližina narave in popolna zasebnost, vse le 1 uro in 20 minut vožnje z avtomobilom iz Budimpešte … Meszes Twins to zimo obiskovalcem Kalocse ponuja tišino poplavnega gozda na bregu Donave in razkošje intimnosti. Dve leseni hiši lahko sprejmeta skupno 6+2 gosta, če pa pridete v paru, boste na čudoviti lokaciji edini! Čakala vas bo večja hiša s kaminom, pa tudi dézsa, finska savna in peč na slanino, tako da lahko svoj zimski umik kronate z zunanjim žarom. Poleti se boste splačali vrniti v lesene hiše Meszes Twins, saj bodo v vročih mesecih zunanji bazen, vožnja z motornim čolnom, izposoja koles, programi vožnje s kajakom in kanujem ter degustacija vin zagotovili nepozabne dogodivščine.

6300 Kalocsa-Meszes Dunapart ur: 1090.

Gostišče reBORONA****

Ko gre za romantiko, v regiji Őrség ne boste nikoli razočarani. Na obrobju Őriszentpéterja, na robu gozda, lahko najdete pravo zimsko zatočišče: tukaj vas čaka gostišče reBORONA****, ki vas bo s svojimi čudovitimi apartmaji in bleščečo opremo zagotovo spodbudilo k stisnjenju. Namestitev ustvarja idilično vzdušje s kaminom in puhastimi posteljami, v zunanji kadi pa boste doživeli sprostitev, ki napolni telo in dušo. Od sredine januarja bosta panoramska savna in jacuzzi vašo romantično napolnitev še bolj sprostila! Zimski sprehodi po gozdu, intimni objemi, počasna jutra, dostavljene domače dobrote, zvezdnati večeri in skupni trenutki pred kaminom – ali čutite, kako vam srce hitreje bije?

9941 Őriszentpéter, Gombászó út 3.

Pagony780

Pagony780 prikliče čarobnost podeželskega življenja v Zgornjem gorovju Mátra – daleč od mestnega hrupa, s teraso in kadjo, točno tako, kot se spodobi. Boemsko, a čisto oblikovano pohištvo in eklektična notranjost penziona hkrati ustvarjata posebno, a domače vzdušje, zahvaljujoč delu skrbnih rok. In kaj vas čaka v draguljniku Mátraszentimre? Dan se lahko začne z zajtrkom polno košaro dobrot, ki bo prispela naravnost na vaša vrata, nato pa lahko izbirate med številnimi možnostmi izletov: bližnji Mátraszentistván, Galyatető, Gyöngyös in Parád prav tako čakajo, da odkrijete njihov zimski obraz!

3235 Mátraszentimre – Bagolyirtás, Alkotmány utca 18.

+1 Grad Tisza in Gostišče Arany János

Če želite ta božič preživeti v resnično veličastnem okolju, potem je počitniški paket gradu Tisza in Gostišča Arany János v Gesztu kot nalašč za vas! Zahvaljujoč ponudbi lahko pustite konecletno vrvež za seboj, se umaknete v posebno zatočišče in se končno prepustite mirnemu počitku – v okviru paketa Božič v gradu od 25. do 29. decembra. Čakajo vas praznični zajtrk, posebni vodeni ogledi, čudovit grajski park in seveda udobje Gostišča. Je lahko božič lepši od tega?

5734 Geszt, Arany János utca 1.