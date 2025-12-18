Vzdušje koče v Budimpešti: 3+1 odličnih restavracij, ki jih je vredno obiskati to zimo

Zahvaljujoč raznolikosti Budimpešte vam ni treba iti predaleč od prestolnice, če želite doživeti lepoto zimskih mesecev z vročo pijačo v roki, ki ogreje vaše telo in dušo, ter vzdušjem koče.

Veranda Delikát

Veranda Delikát v 16. okrožju že od leta 2014 navdušuje svoje goste s posebnimi okusi in kakovostnimi delikatesami. V hladnejših mesecih ponuja tudi prijetno vzdušje koče v zimskih brbotnicah na terasi, kjer vam prijazno vzdušje pomaga doživeti čarobnost prihajajočih praznikov. To je edinstven kraj v vrtnem predmestju Budimpešte, kjer se harmonično prepletata obrtniške tradicije in sodobne slaščičarske inovacije: lahko se razvajate z domačimi tortami in pecivom, ne manjka pa tudi okusnih možnosti za zajtrk in posebnih kav. Lokacija je odlična izbira za vse tiste, ki želijo preživeti nekaj ur v prijetnem kraju, na potovanju okusov – tudi v družbi svojih štirinožnih prijateljev. Po zasluženem počitku vam ne preostane drugega, kot da prebrskate izbrane madžarske dobrote na policah, da boste domov odnesli tudi prijetnost verande Delikát.

1165 Budimpešta, Újszász utca 43.

Smučarska koča Vasas

Obisk Normafe je pozimi tako ali tako skoraj obvezen program, in če se tja odpravljate, ne smete zamuditi smučarske koče Vasas, ki s svojim modernim videzom, ki se popolnoma zlije z naravo, ustvarja intimno vzdušje koče v bližini Anna-rét. V smučarski koči je bil ustvarjen fantastičen skupni prostor in gostinska enota, kjer se lahko ljubitelji aktivne rekreacije po prijetno napornih zimskih športih sprostijo ob toplih napitkih in okusnih prigrizkih. Če si želite pravega vzdušja koče, se to zimo odpravite na vrh gore in si po sankanju privoščite okusen obrok, ki vam ogreje dušo!

1121 Budimpešta, Jánoshegyi út 10503.

RundO

Ni nujno, da se odpravite naravnost v gore, če si želite vzdušja zimske koče. RundO, ki se nahaja v osrčju Mestnega parka, poleg upravičeno priljubljenega balona na vroč zrak v Mestnem parku, bo vsak petek v decembru pričaral pristen občutek smučarskega kampa v osrčju parka z zabavo v koči. Seveda so za to bistveni kuhano vino, neustavljivi popusti, okusna hrana v koči in seveda glasba v živo popoldne, ki jo zagotavlja Parton Tali. Če smučanje ni vaša stvar, pa se tudi ne bi odpovedali alpskim kočam, naj bo RundO tokrat središče vašega zimskega srečanja s prijatelji!

1146 Budimpešta, hrib Mimóza

+1 Kavarna Kútház, Gödöllő

Kavarna Kútház je zimsko tematsko postajališče v Gödöllőu, obdano s starodavnimi drevesi, kjer vonj po sveže praženi kavi, izvrstnih čajih, belgijski vroči čokoladi, kuhanem vinu in jabolčniku, pripravljenem po našem lastnem receptu, ter pecivu novega vala čaka tiste, ki si želijo napolniti baterije. Na terasi, v udobju treh ogrevanih iglujev, čarobno preoblikovanih z adventnimi lučkami, se lahko v naravnem okolju prepustite prazničnemu duhu. Na dosegu roke od prestolnice lahko z otroki, prijatelji in štirinožnimi prijatelji doživite vzdušje koč, nato pa se z lahkotnim sprehodom odpravite na raziskovanje opatije Premontrei in Vodnega stolpa.

2100 Gödöllő, Premontrei utca 20.