V središču Budimpešte si lahko privoščimo odlično kosilo z lángosom, kjer celo poznajo skrivnost popolnega testa.

»Dober lángos ni luksuz« – oglašuje (M)anytime Lángos in to dokazuje iz dneva v dan. Nova ponudba Anytime ima vse, kar potrebujete za pristno izkušnjo lángosa: ugodno ceno, hrustljavo testo na zunanji strani, mehko testo v notranjosti in izbor prelivov, ki vas bodo pustili brez besed.

Zgodba o (M)anytime Lángosu se je začela z odprtjem Anytime Bar & Entertainment – tistega posebnega kraja, kjer se lahko ob kegljišču in biljardnici vsakdo spet počuti kot otrok.

Takrat se je rodil (M)anytime, z enako dobrim vzdušjem kot njegov predhodnik, in tukaj lahko celo potešite svojo lakoto z lángosom, od kosila do večerne zabave z igrami.

Kosilo s sirom in kislo smetano po najboljši možni ceni

Ekipa ni ničesar prepustila naključju, temveč so se obrnili naravnost k strokovnjaku na tem področju: vprašali so babico, kaj naredi lángos tako neustavljiv. In odgovor je bil veliko preprostejši, kot so mislili – rekla je: »Skrivnost je v testu.«

(M)anytime prinaša obvezno: testu dodajo kefir, da postane super rahlo, nato pa ga spečejo do zlato rjave barve in tako, da ostane v notranjosti popolnoma mehak in zračen. Končni lángos nato okronajo s kakovostnimi sestavinami in ga ponudijo za le polovico cene kosila na ulici Király.

Ima vse: poleg znanega sira in kisle smetane najdemo tudi madžarski, obilno posut s kislo smetano, slanino, rdečo čebulo in sirom, ki ga je mogoče naročiti tudi v polnjeni različici.

V madžarsko ikono ulične hrane lahko pretihotapimo kanček Italije z naročilom specialitete iz pršuta in rukole, medtem ko bo pulled pork zadnja jed za ljubitelje mesa – navsezadnje, zakaj bi rekli ne delikatesi, preliti s pulled govedino, BBQ omako in cheddarjem?

Ekipa (M)anytime trdno verjame, da bi moralo biti na jedilniku le tisto, kar lahko dolgoročno odlično pripravijo za svoje stranke. Zato je na jedilniku poleg langošev le nekaj klasik: domača golažna juha, ocvrta klobasa, retro topli sendviči in različni vaflji, da se lahko prepustimo tudi sladkim dobrotam.

Kar zadeva prizorišče, so želeli ustvariti resnično sproščeno in prijazno vzdušje, kjer je preprosto lepo sesti na kosilo s prijatelji. Navsezadnje dobimo točno to, kar smo si želeli: kakovost po dostopni ceni.

(M)anytime Lángos

1068 Budimpešta, Király utca 60.