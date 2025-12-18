6 pijač, ki vam ogrejejo dušo in jih lahko to zimo srkate na čudovitih mestih v Budimpešti

Včasih je lepo pobegniti od prazničnega vrveža in se skriti pred vrvežem konca leta v majhni kavarni. Priporočamo naslednjih 6 receptov za pijače, s katerimi se boste lahko stisnili – nekatere so prepojene s pijačo, ki dvigne dušo, druge pa bodo ogrele vaše telo in dušo brez alkoholnega mačka.

Kuhano vino: Normafa Ski House

Kaj je boljšega načina za začetek seznama kot z zimsko najljubšo pijačo! Ogrevajoč, opojni okus in pikantna aroma te večne klasike dobesedno balzamirata hladne dni – in po pohodu se počutite še bolje kot kdaj koli prej. Zato se po vadbi zbudite s skodelico kave v restavraciji Normafa Ski House!

1121 Budimpešta, Eötvös út 59.

Kavni specialiteti: Centrál Kávéház

Z dobro kavo ne morete nikoli zgrešiti, še posebej, če jo uživate v prijetni kavarni. Centrál Kávéház ima vse, kar potrebujete za popoln zimski trenutek: kofeinski dvig zagotavljajo pistacijevo-bela čokolada, s crème brûléejem navdahnjen, pikanten kapučino s superhrano, moka in celo irska kava.

1053 Budimpešta, Károlyi utca 9.

Vroči koktajli: 360 Bar

Kdo je rekel, da lahko koktajle uživamo le poleti? S prihodom mraza je 360 Bar pripravil osvežilne pijače za zimo, zato so se na meniju pijač pojavili vroči koktajli, kot sta rumov “bučni začimbni latte” ali medeno-nageljnov Hot Toddy. Najboljše pri vsem tem je, da si jih lahko popečete v ogrevanem igluju nad mestom!

1061 Budimpešta, Andrássy út 39.

Vroča čokolada: Briós

Če hrepenite po vroči čokoladi, je Briós pravi kraj za vas! Ta čudovita zajtrkovalnica v Újlipótvárosu pozimi ljubitelje čokolade mika s toplimi napitki: poleg klasične čokolade ponuja gastropub Pozsonyi út tudi sivkino belo čokolado, lešnike, slani karamel, maline in številne druge penaste čudeže.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 16.

Punč: Edison&Jupiter

Pozimi obstaja pijača, ki jo obožuje celo mesto: jabolčni punč Edison&Jupiter, narejen iz pravega stisnjenega jabolčnega soka in svežih začimb, se mu je nemogoče upreti! Ta srčna pijača iz gastropuba v središču mesta je prava poslastica s kosom torte – v prazničnem vrvežu ni slajšega postanka.

1051 Budimpešta, Dorottya utca 1.

Ne glede na letni čas, Alapozó ve, kaj vas bo spravilo v dobro voljo. Pozimi, na primer, z vročim Tubivom: pijača z likerjem z začimbami iz limone je kot nalašč za dober pogovor v Móriczu. In če ga naročite za s seboj, se lahko z njim sprehodite celo do jezera Feneketlen!

1117 Budimpešta, Móricz Zsigmond körtér (Gomba)