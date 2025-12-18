6 povsem novih gastronomskih in receptnih knjig za božič, ki obljubljajo nepozabno kulinarično potovanje

Tudi ponudba gastronomskih knjig je ta december neverjetna, saj lahko iz večine zbirk črpamo ne le recepte, temveč tudi nove perspektive in navdih. Prinesli smo vam 6 novih knjig, ki vas bodo povabile na pravo gastronomsko potovanje!

Janits-Szabó Virág: Vonj žajblja

Ta posebna kuharska knjiga skriva številne zaklade: vznemirljivo sveže recepte, preproste meditacije z zvokom in slike, ki vam pomagajo, da se potopite v svet. Ne glede na to, ali kuhamo iz nje ali jo le prelistavamo, vsaka stran ponuja čisto in globoko notranjo izkušnjo. Virágova četrta kuharska knjiga vsebuje običajne posebne in divje sestavine, preproste, a nekonvencionalne prakse in duševni mir. Učenje, hranjenje in doseganje našega notranjega svetišča – vse to je mogoče s preučevanjem te knjige. In čeprav se je vse začelo z vonjem žajblja, so recepti raznoliki: čakajo vas užitne rože, fermentirana zelenjava in azijski zajtrki, ilustrirani z avtoričinimi vznemirljivimi slikami.

Tamás Náray: Moja mediteranska kuhinja

Po kuharskih knjigah Zadnji zajtrk v Parizu, Viva Espana! in Trilogija okusov Tamás Náray svoje bralce znova popelje v Španijo in celo naravnost v svoj dom, kjer jim predstavi svoje najljubše španske jedi. Na krožnikih se vrstijo sveže sadje, hrustljava zelenjava, okusne ribje jedi in sočno meso. Tiste, ki imajo radi sladke okuse, pa avtor pogosti s hladnimi kremami in citrusnimi tortami. V knjigi lahko uživamo v pristnem španskem občutku življenja skozi 58 okusnih, pristnih receptov, kot da bi stali ob avtorju in vdihavali vonj svežega morja ali tropskega sadja. Poleg enostavnih jedi Tamás Náray v svojih najljubših hotelih ponuja nekaj samopozabnih, a hkrati spodbudnih trenutkov, ki resnično dokazujejo, da življenje ni le mačji kašelj.

Sarah Baxter: Gastronomska potovanja

Odkrijte najbolj slastne gastronomske čudeže na svetu! Ugotovite, zakaj je København postal prestolnica sodobne nordijske kuhinje; Spoznajte prave indijske veganske karije; pustite se očarati s cicchettijem, najljubšo jedjo beneških trgovcev; in seveda se prepustite skušnjavi neponovljivih japonskih okusov, ki jih je vredno poskusiti na neonsko osvetljenih ulicah Osake za pristno izkušnjo. Potujte v 25 kulinaričnih prestolnic sveta, vključno s starimi klasikami in mladimi titani, a hrana je povsod brezhibna. Barvite ilustracije pomagajo oživiti edinstvene okuse in edinstvena vzdušja – od nežnega morskega vetriča San Sebastiána do plesočih plamenov pod žari Buenos Airesa. Podajte se na gastronomsko potovanje!

Nagy Zita: Škatla za malico

Ali imate tudi vi težave s tem, kaj spakirati za svojo družino za kosilo? Ne glede na to, ali morate jesti v pisarni, šoli ali na poti, vam ta knjiga ponuja najboljše ideje za pripravo hranljivih in okusnih kosil. Zita Nagy je ustvarila solate, juhe, enojne obroke in sendviče, ki jih je enostavno spakirati in jih lahko jeste čez dan. Recepti so namenjeni tako odraslim kot otrokom, posebna priporočila pa so na voljo tudi vegetarijancem, veganom in tistim z intoleranco na laktozo in gluten. Poleg slastnih jedi je Zita zbrala nekaj osnovnih receptov in sestavin, ki jih je vedno dobro imeti doma, in vam pokaže tudi najboljše škatle za pakiranje.

Andrea Illés – Noémi Repka: Italijanska kuharska knjiga od Toskane do Sicilije

Kulturna kuharska knjiga, ki predstavlja tradicionalne recepte in specialitete italijanske kuhinje, regijo za regijo, po tradicionalnem lokalnem jedilniku, vas seznani s kulinaričnimi umetnostmi Italije, njenimi prehranjevalnimi navadami, ki se razlikujejo od madžarskih, in ponuja tudi nasvete za prilagajanje madžarskim običajem. Italijanska kuhinja ni sestavljena le iz pic in testenin: knjiga vsebuje tudi recepte za številne juhe, mesne in zelenjavne jedi, sladice, pijače in celo marmelado. Izveste lahko, kakšna je genovska bazilika, kakšna je skrivnost modenskega balzamičnega kisa in parmske šunke, kako se pripravlja pravi italijanski kuglóf, panettone, ali lahko jemo jajčevce s čokolado ali telečje meso s tuno in celo kako pripraviti domači limoncello. Čudovite fotografije naredijo vznemirljivo gastronomsko potovanje še bolj prijetno.

Rita Balogh: Vegetarijanka in fit

Fitnes trenerka Rita Balogh že 14 let pomaga ženskam oblikovati telo in si ustvariti pravilno prehrano. V svojih prejšnjih kuharskih knjigah je bralkam ponudila hitre in enostavne recepte za fitnes, njena najnovejša knjiga pa ni nič drugačna. Tokrat pa so njene jedi pripravljene brez mesa, z okusno in raznoliko zelenjavo, sadjem, hranljivimi žiti in oljnicami. Knjiga je namenjena vsem, ki jedo vegetarijansko hrano ali pa si občasno želijo na družinski mizi postaviti jedi brez mesa. Poleg posameznih jedi so vključene tudi informacije o hranilni vrednosti in različnih intolerancah na hrano.