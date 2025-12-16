Praznična čarovnija se v adventnem času preseli v obzidje veličastnega gradu Gödöllő

Nekdanje najljubše počivališče kraljice Elizabete bo tudi letos odeto v praznično opravo, da bi družinam, ljubiteljem glasbe in tradicij ponudilo nepozabna doživetja.

Dva vikenda v decembru – 6.–7. in 13.–14. – bodo glasbene poslastice, lutkovne predstave, družinski programi in obrtni sejem poskrbeli, da bo adventno vzdušje gradu resnično čarobno.

Od 6. decembra si lahko obiskovalci ogledajo začasno razstavo A.E. Köchert – Zlatar cesarjev in kraljev, ki ponuja vpogled v razkošni svet avstrijskega cesarskega dvora.

Sobotno programsko kavalkado obogatijo Kastélylurkók Klubja, praznični koncert Tria Giocoso in zgodba o Božičku lutkovnega gledališča Tekergő, zvečer pa dan krona Zimska pravljica – Simfonični božični koncertni šov v izvedbi Simfoničnega orkestra Gödöllő.

Kraljevi božiči in skupna družinska doživetja

V nedeljo bodo zainteresirane pričakali otroški koncerti, adventno koledovanje in še več čarobnih lutkovnih predstav. V prijetnem vzdušju Lovarde bosta za glasbena doživetja poskrbela ansambel Kiskalász in orkester za kitaro Arpeggio. Muzejske izobraževalne ure – Kraljevi božiči – družinam ponujajo priložnost, da oba vikenda skupaj odkrijejo kraljeve tradicije praznikov.

Drugi adventni vikend bodo ljubitelji klasične glasbe lahko uživali v koncertu mladih talentov iz Gödöllőja, družine pa v čudovitih produkcijah gledališča Holdfű in ansambla Kolompos.

Gledalskih doživetij ne bo manjkalo: na repertoarju sta tudi predstava Jövőre veled égénit 2 in praznični program Anite Polyák. Zadnji dan serije bosta dan dopolnila koncert in razprava ansambla Hungaricus.

Praznično vzdušje blizu in daleč

Gradski park ves dan izžareva praznično vzdušje: ob koncih tedna se odvijajo obrtniški sejem, jaslice, koncerti zborov in otroški programi. Najmlajšim bodo morda všeč igre, organizirane v mini maketi gradu, in glasbena zabava Trilla Elfs.

Po adventnem obdobju bosta praznična doživetja nadaljevala poseben koncert ženskega zbora Gödöllő Cavaletta 20. decembra in celodnevni družinski božični dogodek kraljice Elizabete 28. decembra.

Za vse, ki iščete čaroben večerni program, se vsekakor splača obiskati Svetlobni vrt kraljice Elizabete, ki goste vsak dan med 17. in 21. uro pričakuje z bleščečimi svetlobnimi instalacijami, in Palmovo hišo z elegantnim božičnim pravljičnim svetom.

Preživite advent v kraljevskem okolju – z doživetji, glasbo in intimnimi trenutki na kraljevem gradu Gödöllő! Več informacij o programih najdete na spletni strani kraljevega gradu Gödöllő s klikom tukaj.