Najuspešnejši tribute šov na svetu v štirih madžarskih mestih

Po največjih odrih senzacionalni šov ponovno prihaja v našo državo in bo prihodnje leto navdušil ljubitelje šansona v štirih madžarskih mestih.

Ikonične uspešnice Piaf prinašajo pariško vzdušje

Šov, ki je nastal ob 110. obletnici rojstva legendarne “La Môme”, Piaf!, je najuspešnejša francosko govoreča produkcija vseh časov, posvečena spominu na Édith Piaf – januarja 2026 pa bo obiskal tudi Veszprém, Szeged, Győr in Budimpešto!

Pevka, tekstopiska in igralka je znana po ikoničnih uspešnicah, kot so La Vie en rose, Non, je ne regrette rien, Hymne à l’amour in Mon légionnaire. Njen edinstven glas in čustven slog izvajanja sta navdihnila številne skladatelje, Édith Piaf pa je bila celo mentorica mladim umetnikom.

Njen repertoar je med turnejo že več kot 1000-krat očaral milijon gledalcev v 50 državah – ni čudno, da Piaf! The Show velja za največji mednarodni uspeh v zgodovini francoske glasbe.

Zvečer bomo lahko uživali v nastopu Nathelie Lermitte, katere singli so bili prodani v kar 400.000 izvodih po vsem svetu. Režiser in producent Piaf! The Show je Gil Marsalla, ustanovitelj Directo Productions, sanjač številnih glasbenih predstav in dogodkov.

Nič ne dokazuje uspeha turneje bolje kot dejstvo, da so Piafova družina in prijatelji soglasno ocenili, da je to najlepši poklon karieri Édith Piaf doslej! Pevkino življenje obuja tudi posebno vizualno okolje med produkcijo, brezčasne pesmi pa bodo občinstvo popeljale po ulicah Montmartra do pariške Olimpije.

Piaf! Predstava bo 8. januarja 2026 v Veszprému v dvorani ONE Arena obeležila delo Édith Piaf, 9. januarja v Szegedu v športni dvorani Városi, 10. januarja v Győru v olimpijski športni dvorani in 11. januarja v Budimpešti v športni dvorani Riz Levente. Vstopnice lahko kupite s klikom tukaj.