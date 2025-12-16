Kultura za božič: 8 odličnih idej za darila, ki bodo presenetila ljubitelje umetnosti

Vsi poznamo nekoga, čigar srce najbolj bije za umetnost – tokrat smo nanj pomislili z našim izborom idej za darila! Predstavljamo vam 8 odličnih možnosti, ki bodo zagotovo narisale nasmeh na obraze vaših znancev, ki imajo radi glasbo ali gledališče. Kdo ve, morda boste v košarici našli celo kaj zase …

Lovilec sanj

Junaki Lovca sanj vabijo mlade in stare v gledališče Erkel na fascinantno pustolovščino, ljubki majhni prizori te družinske glasbene pravljice pa dokazujejo, da se lahko uresničijo vse želje. Čudežna dežela, obdana z ovcami, bo na odru Erkel oživela od 19. decembra z zvezdniki, kot so András Stohl, Győző Szabó, Bernadett Vágó, Sándor Nagy, András Csonka, Éva Auksz, Bogi Puskás-Dallos in Péter Puskás-Dallos, režiser ganljive predstave pa je nihče drug kot Tamás Juronics.

Puccini x Soul – Nič resnega

Ali obstaja kakšna združljivost med Cserhátijem in Puccinijem? Kako kraljica soula in operna diva pojeta isti starodavni občutek? 29. decembra bosta Anita Csóka in Zsuzsa Ádám ob sodelovanju orkestra Danubia v Kulturnem centru MOM pomagali odgovoriti na ta resnično privlačna vprašanja. Po koncertu navdušeno občinstvo čaka simfonična karaoka!

Klasični božič z orkestrom Danubia

Za orkester Danubia je postala tradicija, da praznične priprave krona z božičnim koncertom – in tokrat glavno vlogo igrajo otroci. 21. decembra se bodo dvakrat zbrale najsvetlejše zvezde prihodnosti, da bi skupaj z orkestrom navdušile velike zaslužnike z barvitim programom. Tisti dan bo v kongresnem centru v Budimpešti poleg del Mozarta in Čajkovskega tudi ikonična tematska pesem iz opere Rekszessetek, betőrók! Izvedena bo tudi »dušo ganljiva« glasba skupine Gypsy JamMal, ki jo sestavljajo udeleženci štipendijskega programa Common Voice simfoničnega orkestra Danubia in Malta, k prisrčnemu koncertnemu doživetju pa bodo prispevali tudi otroški zbor madžarske zborovske šole Zoltána Kodályja in plesalci skupine Góbi Rita Company.

Liga prvakov na festivalu Cziffra

Februarja 2026 se bodo zvezde jazza in ljudske glasbe, nato pa še klasične glasbe, srečale v veliki dvorani Akademije Liszt, saj prihaja Liga prvakov! Tokrat naslov zajema povsem novo, dvodelno koncertno serijo festivala Cziffra, poudarek pa je – v skladu s tradicijo – na umetniški raznolikosti in navdihujočih sodelovanjih. Zahvaljujoč svetovno znanim umetnikom in njihovim instrumentom lahko doživite povsem novo raven kulturne povezanosti, hkrati pa lahko na fantastičnih koncertih obogatite svoje znanje o glasbeni zgodovini.

Zvezde kot darilo gledališča Margitsziget

Ikonično budimpeštansko prizorišče na prostem, gledališče Margitsziget, je odprlo prodajo vstopnic in v novi sezoni zagotovo ne bo manjkalo mednarodnih zvezdnikov in vrhunskih skupin! Prihajajo Mario Biondi, Kurt Elling, newyorški Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, London Community Gospel Choir in Queen Symphony & Concert Show, pa tudi najbolj priljubljeni muzikali in opere – muzikal Ana Karenina in Čudežna dežela, Nabucco, Kmečka čast, Bajazzók in premiera opere Trubadur. Z ekskluzivno praznično ponudbo gledališča Margaret Island lahko z darilno kartico, ki vključuje 33-odstotni popust, plačate 20 tisoč forintov in kupite vstopnice za 30 tisoč forintov za tiste, ki se želijo sprostiti brez skrbi.

Budapeštanski festivalski orkester

Budapeštanski festivalski orkester je pripravil čudovito presenečenje: če letos kupite vsaj 4 vstopnice za izbrane koncerte ansambla, boste samodejno prejeli 15-odstotni popust. Zahvaljujoč promociji lahko vstopnice za najbolj pričakovani dogodek BFZ kupite tudi po ugodni ceni – Bachov Božični oratorij bodo 26. decembra v Kongresnem centru v Budimpešti izvedle svetovne zvezde in legendarni zbor Collegium Vocale Gent. Zimske in spomladanske sezonske vstopnice lahko kupite celo s 35-odstotnim popustom, če pa želite svojim najdražjim podariti resnično edinstveno darilo, izberite darilno kartico, ki jo lahko uporabljate eno leto!

Letno gledališče Városmajori

Namesto puloverja podarimo za božič kulturo – sporoča Letno gledališče Városmajori in zahvaljujoč darilni kartici gledališča lahko pod drevescem doživite resnično posebne trenutke. Letos bo doživetje spremljalo tudi edinstveno darilo iz recikliranih nekdanjih mlinov, ki ga je izdelalo podjetje Cangira, saj ustvarjanje kulturnih vrednot in ozaveščanje gresta z roko v roki. Letno gledališče Városmajor bo prihodnje poletje gostilo še boljše in raznolike predstave – vredno si jih je zdaj zabeležiti v koledar!

Narodno gledališče

Ne glede na to, ali gre za klasično dramo, sodobno gledališče ali spektakularno velikoodrsko produkcijo, ima repertoar Narodnega gledališča nekaj posebnega za vsakogar. Letos lahko svoje najdražje razveselite celo z darilno kartico, ki jo lahko kupite na spletu ali osebno, srečni prejemnik pa jo lahko eno leto uporablja za vstopnice ali celo abonma v Narodnem gledališču.