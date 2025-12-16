5 vznemirljivih razstav, ki bodo v vaše decembrske dni vnesle kulturo

V hladnih, mračnih mesecih ni boljše kulturne izkušnje kot raziskovanje razstave, in nad trenutno izbiro se ne moremo pritoževati.

Razstava Michael – The HIStory (do 1. februarja 2026)

Vstopite v najsvetlejše poglavje pop zgodovine in podoživite čarobnost Michaela Jacksona, saj je zapuščina kralja popa prispela v Budimpešto! V središču mesta obiskovalce čaka več kot 100 originalnih relikvij, kipov v naravni velikosti, interaktivnih koncertnih doživetij in virtualnih ogledov, hkrati pa lahko raziščete tudi Neverland in spoznate svet legendarnih videoposnetkov in posnetkov iz zakulisja, ki prikazujejo človeka za legendo. Spoznajte pop zvezdnika z največ Guinnessovimi rekordi na svetu, ki je s Thrillerjem dobesedno spremenil glasbeno zgodovino.

Varuhi večnosti – Glineni vojaki prvega kitajskega cesarja // Muzej likovnih umetnosti (do 25. maja 2026)

Razstava obiskovalcem predstavlja več kot tisočletje zgodovine, osredotočeno na eno najbolj znanih arheoloških odkritij na svetu, kitajsko terakotno vojsko. Razstava spremlja vzpon države Qin in obdobje prvega kitajskega cesarja Qin Shi Huangdija ter ponuja vpogled v vsakdanje življenje imperija, strukturo njegove vojske in fascinantne materialne relikvije vladarjeve želje po nesmrtnosti. Med več kot 150 artefakti si je mogoče ogledati deset originalnih terakotnih vojakov, ki so v Budimpešto prispeli iz prestižnih muzejev v provinci Shaanxi.

Budimpešta – Kalandváros // Otroška in mladinska umetnostna galerija Deák17 (odprto do 17. januarja 2026)

Najnovejša, vznemirljiva razstava Otroške in mladinske umetnostne galerije Deák17 predstavlja Veliko Budimpešto, ki praznuje 75. obletnico, z vidika sodobne madžarske ilustracije otroških knjig. Skozi dela najuglednejših madžarskih ilustratorjev se razkrivajo različni obrazi prestolnice, od zgodovinskega mestnega središča do stanovanjskih naselij, kar ponuja vpogled v to, kje resnični prostori postanejo čarobni. Dela umetnikov dopolnjujejo najboljša dela risarske riserske riši, razpisane na isto temo, s čimer obiskovalcem predstavljajo resnično raznoliko razstavo.

Galerija Kordás // Galerija Kordás (v času odpiralnega časa)

Novo odprta galerija Kordás, ki se nahaja le nekaj korakov od ulice Ráday, na mirni ulici Biblia, bogati budimpeštansko umetniško paleto z novim barvnim pridihom. V posebnem prostoru so predstavljene nove slike umetnika, približno 30 jih je prvič po skoraj dvajsetletni upokojitvi, brezplačno pa si je mogoče ogledati tudi Kordásova ikonična zgodnja dela. Stara in nova dela, razstavljena v galeriji, predstavljajo različna obdobja, a jih povezuje Kordásov značilen, prostorski, dinamičen slikarski jezik, ki obiskovalca očara že od prvega trenutka.

Mobilni muzej // na več lokacijah (do konca januarja 2026)

To zimo se bo v prestolnici začelo pravo nostalgično potovanje: ljubitelji vozil se bodo lahko podali na pustolovščino s popolnoma obnovljenimi starodobnimi avtobusi, medtem ko bodo spoznavali zgodovino specialnih vozil in njihovega legendarnega proizvajalca. Zahvaljujoč programu Muzeja prometa bo retromanija v Budimpešti decembra in januarja 2026 v polnem teku. Vozila, ki so bila nekoč uporabljena kot čebelarski avtobusi, vas vabijo na vrtoglavo potovanje doživetij: grmeli bodo Csepelovi motorji, med 50-minutno vožnjo se bomo lahko seznanili s stoletnimi skrivnostmi tovarne Ikarus, prestolnica pa nam bo pokazala plat sebe, ki je nimamo priložnosti videti vsak dan. O voznem redu in vstopnicah si lahko preberete na www.mozgomuzeum.hu.