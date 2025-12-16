Zimski slaščičarski bulvar: 5 krajev, kjer nebeške sladice posladkajo vaš vsakdan

Letos se prepustite skušnjavi in se podajte na pustolovščino po zimskem slaščičarskem bulvarju prestolnice: čakajo vas pikantne dimniške torte, puhasti parjeni cmoki in praznični bageli.

Slaščičarna s dimniškimi tortami Édes Mackó

Édes Mackó obljublja sladka doživetja in letošnji advent naredi nepozaben s prazničnimi okusi. Tradicionalne dimniške torte, ki vam grejejo konice prstov, so tokrat oblečene v praznično preobleko z ingverjem in božičnimi začimbami. Med štirimi adventnimi vikendi si lahko privoščite štiri menije, vključno s Kürtős Aranygalusko, ki jo spremlja mandljev božični latte, božično začinjenim Kürtős Fondüt je noro narejen s kostanjevo peno, ki je prelita z medenjakovo melanžo, medtem ko je Kürtős Somlói Galuska nepozabna s pistacijami in Grinch Lattejem, je Kürtős Tiramisu iz kozarca nepozabna z lešnikovo karamelno latte Macchiatto.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 14-16.

Sladkarije in priboljški

Praznično pričakovanje skorajda ne bi bilo popolno brez mehkih parjenih cmokov, prepojenih s svilnato vaniljevo omako, ki na krožnikih z božanskim nadevom, posipom iz maka in cimeta pričarajo praznično vzdušje. V Újlipótvárosu, na peneči ulici Pozsonyi ut, bistro-slaščičarna Édesmindegy že več kot 12 let pripravlja najokusnejše parjene cmoke v prestolnici, z nadevom iz sliv, jabolk, Nutelle in celo malin in pistacij. Preden se poglobite v sladke dobrote, si je vredno ogledati brunch, dnevni meni in kuharjevo ponudbo, ki jo lahko pospremite s kozarcem osvežilnega ali toplega soka, primernega za to priložnost.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 16.

Zelenak Sütiház

Če obstaja čas, ko si resnično lahko privoščimo odlično sladico in okusen topel napitek – in to brez slabe vesti – je to praznični čas. Zdrave sladice Zelenák Sütiház v prazničnem času dopolnjujejo kostanjeve dobrote in božično pecivo, vključno z brezglutenskimi, mlečnimi in sladkornimi rogljički, ki so narejeni tudi z orehovim, makovim in pistacijskim nadevom. Če si po grižljaju degustacije ne želite ničesar drugega kot narediti praznike čarobne z rogljički, oddajte naročilo na spletni strani ali pokličite na 30/384-1238.

1105 Budimpešta, Gitár utca 4.

Slaščičarna Dobay

V slaščičarni Dobay božič postane pravo sladko doživetje. V slaščičarni so ves čas zaposleni in skrbijo, da so orehovi, makovi, cimetovo-slivovi in figovo-pekanovi bageli, domače medene kreme, skakači, božični meringue ter čokoladno-pomarančni in pistacijski babki zvezde božične mize. Praznično ponudbo Dobay Cukrászda, ki razveseljuje oči in brbončice, zaokrožuje izbor sladkih čajnih tort v darilnih škatlicah, slana karamelna omaka, nebeške penaste kreme in kandirani oreščki. Vse to je pečeno z naravnimi sestavinami in ljubeznijo.

1016 Budimpešta, Krisztina körút 38. | 1117 Budimpešta, Garda utca 1. | 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68.

Slaščičarna Szamos

Slaščičarna Szamos, znana po svojih ljubkih marcipanovih figuricah in novodobnih božičnih bonbonih, ne manjka tradicionalnih božičnih tort. Na hladnejši decembrski dan kot običajno ni nič boljšega kot priti domov z orehovim, makovim ali morda pomarančno-marcipanovim rogljičkom ali celo tradicionalnim bratislavskim rogljičkom. To so pecivo, narejeno s tako skrbnostjo in pozornostjo, da bo dodalo pridih elegance vsakemu adventnemu kosilu, večerji, božični kavi ali pojedini. Seveda je vsaj toliko veselje, ko vam ob kavi ali pod drevescem postrežejo slaščice Szamos, vendar vas vnaprej opozarjamo, da izbira ne bo lahka!