Novo v Budimpešti: 8 novih krajev za odkrivanje decembra

Približevanje zime in hladno vreme ponujata odlično priložnost za odkrivanje novo odprtih restavracij in gastronomskih destinacij v mestu. Če nas boste poslušali, tudi to zimo ne boste zamudili najbolj slastnih novosti v mestu.

Matteova Budimpešta

Lazanje ni treba posebej predstavljati: je klasika italijanske kuhinje, ki so jo uživali že v starem Rimu. Vendar smo na prvo restavracijo z lazanjo v naši državi morali čakati do zdaj. V prostoru Rákóczi tér Mattea Missonija v Firencah ponujajo tiramisu, parmigiana di melanzane in pečeno paradižnikovo juho poleg več različic enolončnice, pripravljene po originalnem italijanskem receptu, večino jedi pa postrežejo v praktičnih papirnatih škatlah v obliki predalov.

1084 Budimpešta, Rákóczi tér 7.

TEGLA Pizza

Po Neaplju, Rimu, Chicagu, New Yorku in Detroitu je Budimpešta končno dala ime posebnemu slogu pice! Mártonove pice, podobne kruhu, kvadratne oblike, ki jih je sam izumil, so zračne in nasitne, priložene omake za pomakanje pa še dodatno izboljšajo okusno izkušnjo. Upamo, da bo svet nekega dne edinstveno budimpeštansko pico omenil na isti strani kot zgoraj omenjene trende!

1082 Budimpešta, Corvin köz 4.

Mama golaž

Tisti hrani, ki hkrati hrani naše telo in dušo, obuja spomine na otroštvo in v nas ustvarja občutek domačnosti, pravimo tolažilna hrana. Mama golaž je potovanje v prav tovrstno gastronomsko nostalgijo: na jedilniku so madžarske zimzelene jedi, kot so ocvrto meso, golaževa juha, lecsó in paprika krompir, tako da nas domači okusi, obilne porcije in prijazna postrežba skupaj odpeljejo nazaj k babičini mizi.

1074 Budimpešta, Dob utca 31.

SELVA Skybar

SELVA Skybar, ki krasi streho hotela Infinity, je v Budimpešto prinesel novo dimenzijo razkošja: bar v tropskem slogu na strehi, kjer se panorama Donave in bleščeče luči mesta združujejo s premium pijačami, finimi jedmi in vrhunskimi DJ-ji. Decembra bomo v okviru posebnega sodelovanja lahko ne le občudovali pogled na Aston Martin Vantage Roadster, temveč tudi poskusili njihovo značilno ponudbo koktajlov in sladic, navdihnjenih z 007!

1095 Budimpešta, Lechner Ödön fasor 4.

LEON francoski tacosi

Francoski tacosi, ki so jih izumili arabski prodajalci ulične hrane v Franciji, so sendviči iz sira, mesa in ocvrtega krompirja, polnjeni v tortiljo, ki se pred serviranjem namaže z osnovno sirovo omako in nato hrustljavo ocvre na kontaktnem žaru. V okrepčevalnici Kajtár Levente na ulici Dohány si lahko vsakdo prilagodi naročilo svojemu okusu, od velikosti tortilje do mesa in omak. To je popolna izbira za kosilo, večerjo ali pred zabavo!

1074 Budimpešta, ulica Dohány 14.

MONO Brunch & Restaurant

Mono Kitchen, ki se nahaja v samem središču mesta, vas z elegantnim, a sproščenim vzdušjem, raznoliko paleto brunchov, intimnimi večerjami in strokovno mešanimi koktajli povabi v kraljestvo vonjev in okusov. Kuhinjo zaznamujejo uporaba svežih, sezonskih sestavin, harmonija tradicije in sodobne gastronomije, kar skupaj s skrbno sestavljeno postrežbo in pozorno gostoljubnostjo ustvarja kraj, kamor se z veseljem vračamo kadar koli.

1052 Budimpešta, Haris köz 1.

PHU Restaurant and Bar

Če iščete pristno vietnamsko okusno potovanje, se odpravite na ulico Tűzoltó utca! Novo odprta restavracija in bar PHU ponuja najboljše jedi jugovzhodne Azije: mangovo solato, non-rán, pad thai, pho juho, karije, ocvrt riž, ličijev čaj in saigonsko pivo nam pomagajo, da se počutimo, kot da smo v Hanoju, izkušnjo pa lahko še dodatno obogatimo z izborom fuzijskega sušija, domačo limonado in pikantnimi koktajli. Tako je vse poskrbljeno za nepozabno gastronomsko pustolovščino!

1094 Budimpešta, Tűzoltó utca 11.

Chin Chin Izakaya

Chin Chin Izakaya prevzema zabaviščno četrt Pešte z najokusnejšimi jedmi iz Tajske, Japonske, Koreje in Kitajske: sanjski bao burgerji, slastni zvitki z rezanci, slastne juhe tom yum, vroče jedi iz voka in vznemirljive suši kreacije prihajajo iz kuhinje svetovno znanega kuharja Viktorja Titova, ki navdih in recepte črpa s svojih potovanj. Na začetku Gozsdu-udvarja vas čakajo peneče vzdušje, edinstvena notranjost, posebne pijače in nepozabni okusi!

1075 Budimpešta, Király utca 13.