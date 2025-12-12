Praznična križarjenja naredijo zadnji mesec v letu v Budimpešti čaroben

Praznična križarjenja Mahart Cruises ponujajo raznolika doživetja v Budimpešti v decembru. Naj bo to kuhano vino, čakanje na Božička, adventni pobeg v Szentendre ali praznovanje silvestrovega, se splača pravočasno kupiti vozovnico za prijetno križarjenje!

Adventne vikende nedvomno polepša križarjenje s kuhanim vinom. 5., 6., 13. in 20. decembra boste dvakrat lahko uživali v neomejenem začinjenem kuhanem vinu in čaju v roki, spoznali zgodovino mesta s pomočjo avdio vodnika in občudovali praznične luči prestolnice s sredine Donave. Praznično križarjenje tradicionalno odpluje iz najlepšega pristanišča nasproti parlamenta na 60-minutno potovanje.

Čarobna ladja Božička

Seveda Mahart Cruises ne pozabi niti na otroke: 7. decembra se bo največja ladja za dogodke v floti pripravljala na prihod Božička in radovednih otrok.

Božičkova ladja bo polna tudi veselih škratov, ki bodo Božičku pomagali pri vsem: obrtniške delavnice, bleščeče tetovaže, okraševanje medenjakov, pustolovski park, predstava škratov in igralni kotiček čakajo najmlajše. Ladja, ki odpluje s trga Vigadó, na stežaj odpre svoja vrata otrokom in njihovim staršem ob 10. uri, po prihodu Božička pa se bo odpravila na 1,5-urno križarjenje po Donavi.

Advent in silvestrovo v Szentendreju na Donavi

Če želite letošnji advent narediti resnično čaroben, ne odlašajte: kupite si vstopnice za praznični izlet z ladjo v Szentendre! S pomočjo izleta z ladjo, ki poteka vsak vikend do 28. decembra, lahko doživite ne le praznične luči prestolnice, temveč tudi adventno vzdušje Szentendreja.

Po slikovitih panoramah posebnega adventnega izleta z ladjo se lahko potopite v praznični pravljični svet Szentendreja, njegove adventne programe, vzdušne koncerte, lokalne okuse in intimne trenutke. Ladja, ki odpluje s trga Vigadó ob 10.30, se vrne v Budimpešto ob 15.30 in ponuja celodnevni praznični program.

In če se želite od tega leta posloviti na dostojen način, preživite zadnji dan v letu in praznujte silvestrovo na ladji Budapest Event Boat! S silvestrske ladje, ki odpluje s trga Vigadó, lahko vso noč občudujete osvetljeno pomol in osupljivo panoramo ter praznični ognjemet.

Za živahno vzdušje do zore bo poskrbel DJ, za gastronomske užitke pa pijača dobrodošlice, samopostrežna večerja in polnočni meni.

Za več informacij in natančne vozne rede obiščite spletno stran Mahart Cruises s klikom tukaj!