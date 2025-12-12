4 čudovite madžarske vasi, ki jih morate vsekakor obiskati pozimi

Madžarska je neverjetno lepa in raznolika, vredna raziskovanja v vsakem letnem času. Predstavljamo vam 4 čudovite madžarske vasi, ki so čarobne tudi pozimi in popolne, če iščete malo miru in sprostitve. Teh vasi ne smete zamuditi in zagotovo se boste domov vrnili napolnjeni z energijo.

Madžarska je polna dih jemajočih pohodniških destinacij. Izbirate lahko tudi med 4 čudovitimi madžarskimi vasmi, ki jih je vredno obiskati tudi pozimi, če iščete malo umika in sprostitve.

4 čudovite madžarske vasi pozimi

1. Bükkszentkereszt

Bükkszentkereszt je eno najvišjih naselij v Bükku. Je odlična zimska destinacija, saj se poleg čistega zraka lahko ustavite tudi v Füvész-és Teaház na odličen čaj. Vredno si je ogledati tudi razgledni stolp Kis-Dél v okolici. Ne zamudite Kamna Blažene Device Marije, dolina Hór pa skriva presenečenja s svojimi jamami. Tudi Lillafüred ni daleč, zato ta čudovita regija države, odvisno od vremena, ponuja številne priložnosti.

2. Markaz

Če imate radi pohodništvo, se odpravite v Markaz. Na čudovitem kraju se lahko pridružite liniji Z modre ture, obiščete ruševine gradu in jezero. Tudi hrib Szár in soteska Tarjánka nista daleč. Na koncu izleta pa lahko poskusite okusno vino, saj se domačini ukvarjajo z vinogradništvom in vinarstvom.

3. Bakonybél

Pozimi se splača obiskati Bakonybél, eno najlepših pokrajin v državi. Poleg sprostitve boste v okolici našli več znamenitosti. Na primer sotesko Kerekestői in vodnjak Borostyán ali jezero Hubertlaki, ki mu pravijo tudi “Jezero morilca”. Lahko se odpravite tudi na razgledni stolp Szár-hegyi, vredno pa je obiskati tudi razgledni stolp Erzsébet in panonsko goro Csillagda.

4. Orfű

Orfű se nahaja 14 km od Pécsa. Naselje leži sredi gorovja Mecsek-Hegyhát in je poleti polno obiskovalcev na plažah, pozimi pa je odličen kraj za sprostitev in sprehode. Če se tja odpravite, ne zamudite Orfűi Malmok in učne poti Vízkő, ki je obdana z lesenimi mostovi. Končna postaja je razgledni stolp Balázs-hegyi, od koder lahko uživate v čudovitem razgledu. Če ste utrujeni, vam Medvehagyma Ház na koncu poti ponuja božanske piškote. Pozimi se lahko sprehodite in sprostite ob obali jezera.