Predstava, ki spominja na spektakularni svet Broadwaya, prihaja decembra v gledališče Erkel

Predstava Álomutazó, ki je bila opisana kot predstava, ki »spominja na spektakularni svet Broadwaya«, bo decembra uprizorjena v gledališču Erkel, ki oživlja svoje glasbeno gledališče.

Álomutazó je ganljiva, a hkrati futuristična zgodba, v kateri sanjarjenje v preobremenjenem svetu zdaj velja za greh, osem ur spanja pa je nadomestil izum, imenovan Agyturbó. Mali junak zgodbe, Tomi – ki še nikoli ni izkusil čarovnije medenega mleka, mehke odeje ali pravljice za lahko noč – se s svojim prijateljem Jagnjetom odpravi na misijo, da bi v življenja ljudi vrnil sanje, počitek in intimnost otroštva.

Pustolovščina ne želi le pretresti sveta, ampak na površje prinese tudi Tomijeve lastne želje in strahove: njegova največja želja je, da bi bila družina za božič spet skupaj – a njegove sanje vključujejo tudi puhasto posteljo, spečo žival in skodelico medenega mleka.

Čarobno potovanje v otroštvo

Pesmi v predstavi so vse uspešnice, zgodba pa je izjemno poučna in relevantna za vsakogar. Govori o tem, kako danes, ko je na svetu toliko stvari, ki jih moramo sprejeti, ko moramo vedno dati vse od sebe, izgubimo stik s seboj, s svojimi sanjami.

Ni presenetljivo, da ustvarjalci s to zgodbo poleg profesionalne zabave želijo tudi, da bi odrasli po predstavi malo razmislili, upočasnili in spet sanjali, kot so to počeli v otroštvu.

Pionirske rešitve in vznemirljiva izbira igralcev

Erkel je bil prvi, ki je z umetno inteligenco produciral film za napovedovanje igralske zasedbe in s tem prevzel pionirsko vlogo v zgodovini gledaliških inovacij. Izbira ni le tehnološka inovacija, temveč tudi simbolična gesta, ki se popolnoma ujema s svetom Álomutazója, kjer umetna inteligenca prevladuje v vsakem trenutku življenja in celo mežikanje velja za zločin proti učinkovitosti.

Pravljični muzikal je napisal András Vinnai, besedila pesmi je napisal Tamás Orbán, glasbo pa Viktor Rakonczai. Predstavo v gledališču Erkel uprizori Tamás Juronics kot režiser in koreograf, v igralski zasedbi pa so priznani umetniki, kot so Győző Szabó, András Stohl in Bernadett Vágó.

Več informacij in nakup vstopnic najdete na spletni strani gledališča Erkel s klikom tukaj.