Edini adventni zabaviščni park v državi vas čaka z brezplačnim vstopom in povsem novimi vožnjami

Letos se je v osrčje Mestnega parka preselila bleščeča zimska pravljica, ki bo v hladne dni prinesla smeh z najbolj razburljivimi vožnjami, senzacionalnimi atrakcijami in sladkimi dobrotami.

Stari in novi favoriti v objemu bleščečih atrakcij

Tudi kot odrasli se ob omembi zabaviščnega parka nasmehnemo, če hočemo ali ne. Nanj hranimo na tisoče lepih spominov, pa naj gre za vrtoglavo vožnjo na vlakcu smrti ali manjše ali večje ovire na progi za izmikanje – in pred kratkim smo svoje spomine na zabaviščni park obogatili z novimi doživetji, in to na resnično posebni lokaciji.

Takoj ko smo vstopili v vrata Vesele čudežne dežele, smo vedeli, da v naslednjih nekaj urah ne bo manjkalo adrenalina in bleščečih mest za selfije.

Zimska pravljica je prispela naravnost iz Nemčije poleg drsališča v Mestnem parku in pričarala nekaj posebnega, kar bo pospešilo srčni utrip tako mladih kot starih: edini adventni zabaviščni park v državi.

Veliki favoriti so nazaj – letos smo komaj čakali, da bomo z panoramskega kolesa White Star občudovali zimski obraz prestolnice in se spet kot vihar poleteli na vlakcu smrti Wilde Maus.

Tudi najpogumnejši so ob pogledu na Voo Doo Jumper ostali brez besed, tokrat pa se niti najbolj plašni niso mogli upreti dodgemu.

Na naše največje presenečenje smo odkrili tudi več novih atrakcij, ki so lebdele v neonski svetlobi: vrtoglavi AirPower, FunHouse, ki prikliče začarane gradove, ciklonu podoben Jaguar Music Express in adrenalinska bomba svetovno znanega BreakDancerja so zagotovo vredni vsakega žetona!

Osupljivi posnetki govorijo sami zase:

V penečem igralnem raju bodo tudi najmlajši otroci našli svoje izračune, čakajo pa jih vesele izkušnje na utripajočih vozilih, miniaturnem vlaku in čudovitem vrtiljaku, le streljaj od gradu Vajdahunyad.

Adventni čas si lahko v Veseli čudežni deželi polepšamo ne le zase – po panoramskem kolesu se vsekakor splača obiskati stojnico SOS Otroških vasi.

Gostili smo se s tujimi dobrotami in ikoničnimi mesnimi dobrotami.

Sredi vrtoglavih dogodivščin smo morali poskrbeti tudi za polnjenje zalog energije.

V Veseli čudežni deželi smo komaj prešteli načine, kako se prepustiti sladkim dobrotam – tokrat smo izbrali sadno skodelico s čokolado, prelito čez vrat, peresno lahko sladkorno peno, vročo čokolado, ki se je topila v super ljubki skodelici, in nekronanega kralja avstrijskih dobrot, kandirane mandlje, pri »hütte«, malo dlje pa nas je skoraj premamila lešnikova palačinka. Naslednjič ne bo izpuščen tovornjak s hrano, poln umetniških burgerjev!

Ko smo se dovolj najedli življenjskih dogodivščin in slastnih okusov, nam ni preostalo drugega, kot da si z vedeževalskim nasmehom na obrazu pomežiknemo in zaključimo: Veselo čudežno deželo morajo vsi obiskati do 4. januarja!