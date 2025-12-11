7 vodenih sprehodov po Budimpešti, ki bodo december naredili nepozaben

Če želite letos resnično doživeti trenutke prazničnega pričakovanja, se med vodenim božičnim sprehodom potopite v pravljice, zgodbe, zgodovine in seveda čarobne luči mesta.

Advent v Wekerleju

7. decembra vas atmosfersko posestvo Wekerle vabi na 1,5-urno potovanje nazaj v čas. Tokrat se lahko sprehajate po ulicah, ki v prazničnem razpoloženju pričarajo primestno vzdušje, hkrati pa spoznavate zgodovino, pomembne osebnosti in edinstveno arhitekturo stanovanjskega naselja. Program je odličen tudi za tiste, ki si v adventnem vrvežu iščete malo miru in sprostitve, morda pa pokukate v zakulisje visokih stavb posestva.

Datum sprehoda: 7. december 2025

Luči, pravljice, praznične skrivnosti

7. decembra se bo ob 10. uri s trga Vigadó začel čarobni sprehod. Na vodenem sprehodu, ki je namenjen predvsem predšolskim otrokom, lahko malčki in njihovi spremljevalci skupaj odkrijejo najlepše adventne lučke in prisrčne zgodbe ulic. Če vas je vedno zanimalo, kako so ljudje nekoč praznovali v Pešti in katere dobrote ter presenečenja so bila na praznični mizi ali pod božičnim drevescem, se lahko tokrat s pravljicami, zgodbami in igrami naučite več o preteklosti.

Datum sprehoda: 7. december 2025

Božična čarovnija: Obisk Szentendreja

Kot kulturno rekreacijo, ki jo organizira Kulturni center Erkel Ferenc v Budakeszu, boste 14. decembra imeli priložnost raziskati romantično mesto Szentendre, odeto v božično čarovnijo. Sprehod se začne ob 11. uri s postaje HÉV Szentendre, nato pa se lahko na tematskem vodenem sprehodu sprehodite po tlakovanih, očarljivih ulicah Szentendreja, ki ni brez prazničnega vzdušja, pravljične adventne tržnice in pisanih, zgodbami bogatih trgov.

Datum sprehoda: 14. december 2025

Kraljevi božič

Decembra, pred in po praznikih, bo na sprehodu Sétaműhely priložnost spoznati, kakšen je pravi kraljevi božič. Tokrat bo lokacija Budimski grad, kjer vam pravljične lokacije in nekdanji božični običaji pomagajo spoznati, kako so praznovali kraljevi otroci. Medtem ko najmlajši iščejo sledi božičnega vilinca, odraslim pripovedujejo nenavadne zgodbe o tem, kako je višji sloj praznoval v preteklih stoletjih.

Datumi sprehoda: 14., 20., 23., 27., 28. december 2025

Advent v stari Pešti

20. decembra se lahko z ekipo Korzózz Velünk! odpravite na adventno odkrivanje. Na 2,5-urnem vodenem sprehodu, ki se začne na trgu József nádor, zagotovo ne bo manjkalo doživetij, ki spominjajo na preteklost. S pomočjo sodobnih pripovedi boste imeli priložnost dobiti odgovore na vprašanja, kot je, kako je bilo v Pešti postavljeno božično drevo, kje ste lahko dobili praznične oreščke in jabolka, imeli pa boste tudi priložnost, da si ogledate najstarejšo cerkev v Pešti!

Datum sprehoda: 20. december 2025

Zlata Budimpešta

Program, ki pozlati adventne vikende in delavnike, je vodeni sprehod Imagine, kjer boste imeli priložnost spoznati Budimpešto, odeto v praznične, zlate barve, v 150 minutah. Sprehod, ki se začne na ulici Nagymező, vas bo popeljal mimo privlačnih lokacij in ulic, odetih v praznične luči. Govorili bomo o pozlati, zlatem prahu, užitnem zlatu, zlati niti in celo zlatih zrncih, a tudi degustacija piškotov in Párisi Nagy Áruház ne bosta ostala neodkrita!

Datumi sprehoda: 20., 21., 27., 28., 29. in 30. december 2025

Mirni adventni večeri v Mátyásföldu

V skladu s svojim imenom vas nacionalno znana serija večernih sprehodov Demecs Norbi vabi, da se prepustite mirnemu adventnemu vzdušju. Po večjih mestih bo imel Mátyásföld 23. decembra priložnost, da se z baklo v roki odmakne od božičnega vrveža in preživi nekaj časa mirno, v prijetnem vzdušju, brez naglice in v dobri družbi. Ta lahkoten sprehod, ki vključuje tako urbane kot naravne znamenitosti, priporočamo vsem, ki jih zanima preteklost mesta in zgodbe, skrite na vogalih ulic.

Datum sprehoda: 23. december 2025.