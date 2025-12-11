6 neverjetnih družinskih destinacij za nepozaben zimski oddih

Adventni čas je čudovita priložnost, da preživite več časa z najdražjimi – predstavljamo vam šest programov po vsej državi, v katerih bo zagotovo užival vsak član družine.

Zgodba luči

Največja razstava luči v državi, Zgodba luči, bo letos navdušila ljubitelje luči v petih mestih s 400 svetlobnimi instalacijami, 1,2 milijona žarnic in 40 kilometri svetlobnih nizov. Svetlobne dekoracije brez izjeme odražajo znamenitosti lokacij – občudujete lahko grad Esterházy v Fertődu, ki lebdi v lučeh, Svetlobni vrt kraljice Elizabete v Gödöllőu, sprehodite pa se lahko tudi po Svetlobni vasi v Zalaegerszegu, Svetlobnem gozdu v Pécsu ali odkrijete svetlobne živali v Parku divjih živali Szolnok. Razstave so odprte do februarja, zato boste imeli priložnost obiskati več lokacij.

Zimski mir v Füzérradványju

Grad Károlyi v Füzérradványju čaka tiste, ki si želijo napolniti baterije v okolju, bogatem z vrednotami, tudi pozimi. 6. decembra se lahko vsa družina sprosti v okviru adventnih priprav: obrtniške dejavnosti in praznični programi jim pomagajo, da se spravijo v praznično razpoloženje. Interaktivna razstava razkriva preteklost gradu v nekdanjem grajskem hotelu, ki ga še bolj razburi soba pobega, doživetja pa si lahko privoščite ob skodelici toplega napitka v kavarni. Poleg programov se tudi tukaj ne smemo odpovedati napolnitvi baterij, saj tiste, ki se želijo sprostiti v grajskem parku, čaka 9 brezhibnih apartmajev. (x)

3993 Füzérradvány, Károlyi Ede út 1.

Čudovita praznična doživetja v Gesztu

Grad Tisza v Gesztu je tudi v adventnem času neizogibno stičišče miru, kulture in družinske harmonije. Grad na primer 13. decembra obljublja resnično razburljiv praznični program: po popoldanski delavnici slikanja doživetij bo sledil interaktivni koncert Joósa Tamása Szelída, božična pesem pa bo očarala vsakega člana družine. Medtem grajska restavracija gurmane pričakuje z lokalnimi okusi in vročimi zimskimi specialitetami. Sobe elegantnega, a domačega penziona Arany János pa zagotavljajo nemoten počitek po čudovitih počitnicah in gastronomskih doživetjih. (x)

5734 Geszt, Arany János utca 1.

Največje notranje jaslice v Evropi

Če želimo videti največje notranje jaslice v Evropi, se moramo odpraviti le v Vörs v okrožju Somogy, ki si jih lahko ogledate od 30. novembra do 26. januarja. Zgodovina znamenitosti sega v leto 1948: takrat so porušili oltar škofovske cerkve sv. Martina, na njegovem mestu pa so zgradili jaslice. Jaslice zdaj obiskovalce čakajo na več kot 60 kvadratnih metrih, kar pomeni, da vas, znana tudi kot prestolnica Malega Blatnega jezera, vsako leto privabi več deset tisoč obiskovalcev. Adventni sejem, ki je bil tudi letos, je od cerkve oddaljen 50 metrov in škoda bi ga bilo zamuditi.

8711 Vörs, ulica Ady Endre

Čudovite medenjake

Medenjake in mesta najdemo v več delih države, najbližje Budimpešti je na primer Csömör. Medenjakova vas Geresdlak je že več kot deset let nepogrešljiv program, kjer si lahko ogledamo miniaturno, užitno različico vasi iz okrožja Baranya. Medenjake Siófok je dobra izbira za ljubitelje Blatnega jezera, kjer prihodek od hišic tudi letos namenijo dobrodelnim organizacijam. Somoskőújfalu, ki leži na severni meji države, ni vreden obiska le zaradi svoje medenjakove vasi: bližnja razgledna točka Karancs in grad Somoskő ponujata tudi vznemirljivo rekreacijo v zimskih mesecih.

Najboljša sankaška proga v državi

Če bomo imeli to zimo srečo s snegom, se bo splačalo obiskati eno najboljših sankaških prog v naši državi. Na primer, pobočje Anna-rét v Normafi, ikonične lokacije v Budimpešti, je odlična izbira, če ne želimo zapustiti prestolnice. Za bolj drzne priporočamo smučišče Nagyvillám v Višegradu, kjer je ljubiteljem sankanja na voljo 170 metrov dolga proga. V Mátrafüredu pa lahko preizkusimo dve sankaški progi, a tudi Mátraháza in Bánkút ponujata fantastične zimske lokacije, v slednjem primeru se lahko peljemo celo z gondolo.