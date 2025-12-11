Še ena adventna senzacija v Budimpešti: V mestnem parku se odpira brezplačen svetlobni park

Letos je advent v mestnem parku bolj čaroben kot kdaj koli prej, saj je območje okoli Hiše tisočletja zavzel resnično poseben svetlobni imperij.

Svetlobni park, ki je edinstven na nacionalni ravni, je prava zimska pravljica v srcu prestolnice: med atmosferskimi instalacijami so svetlobni tunel, peneča se vrtnica in mini točka za selfije z baloni, odeta v božične okraske.

In Zsolnayjeva fontana v duhu praznika “razpršuje” svetlobne tokove v nebo namesto vode.

Do brezplačnega svetlobnega parka je mogoče priti skozi Vrt vrtnic, skozi svetleč svetlobni tunel, dobesedno se sprehajajoč pod lučmi.

Romantično vzdušje krona vrtnica, prekrita z gostimi girlandami luči – v prestolnici skoraj ni boljšega zimskega mesta za zmenek!

Seveda v praznični pravljici ne sme manjkati priljubljena atrakcija Ligeta, BalloonFly.

Čudovit razgled in izkušnjo lebdenja prikliče miniaturni balon, okrašen z božičnimi okraski, v katerega lahko celo skočimo in se fotografiramo.

Zimski pravljični svet je nastal po zaslugi projekta Liget Budapest, v okviru prazničnega vesolja pa družine v Mestnem parku čakajo številni programi. Več o božičnih dogodkih si lahko preberete tukaj.