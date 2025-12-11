Posebno sodelovanje je navdihnilo povsem novo sezonsko vstopnico Narodnega plesnega gledališča

Narodno plesno gledališče si je izmislilo morda najbolj nepričakovano sodelovanje leta, da bi med svoje občinstvo pritegnilo tiste, ki jim očarljiv svet plesa manj pozna.

Narodno plesno gledališče ne lansira skupne sezonske vstopnice s kar katerim koli partnerjem. Sodelujoča stranka je vitaminska voda Viwa, ki s tem združuje dva svetova, ki se na prvi pogled zdita različna. Plesno gledališče ponuja doživljajske kulturne programe, medtem ko Viwa spodbuja svežino in aktiven življenjski slog. Predstave, ki bodo uprizorjene, odražajo razlog za obstoj tega vznemirljivega sodelovanja.

Konstrukcija sezonske vstopnice z imenom Viwa MesterHármas gledalca uvaja v svet madžarske plesne umetnosti skozi tri plesne predstave različnih žanrov in likov. Seveda na običajnem visokem umetniškem standardu Narodnega plesnega gledališča, v preprosti in razumljivi obliki.

Abonmajska vstopnica je odlična izbira iz več razlogov, tudi kot božično darilo, saj poleg spektakularnega gibalnega in vizualnega sveta obdeluje tudi globoko ganljive teme. Idealen uvod za tiste, ki si želijo, da bi bila to njihova prva izkušnja v svetu plesnih predstav, hkrati pa je odličen program za ljubitelje žanra.

Čakajo vas očarljive predstave

Abonma, ki je na voljo od 15. novembra, obdeluje takšne specialitete z orodji, ki jih ponuja plesna umetnost, kot je na primer znano delo Nathaniela Hawthorna, Škrlatna črka, ki ga predstavljajo nadarjeni umetniki győrskega baleta. Čustveno nabita zgodba, postavljena v puritansko Novo Anglijo, govori o stigmatizirani ženski in oživi v obliki sodobnega baleta na odru Narodnega plesnega gledališča.

Abonma Viwa MesterHármas vključuje tudi predstavo madžarskega državnega ljudskega ansambla z naslovom Sončna legenda, ki vsebuje starodavne motive. Recept za trajno kulturno izkušnjo je v tem primeru kombinacija etno glasbe z najbolj dinamičnimi, močnimi gibi madžarskega ljudskega plesa, ki ga na še višjo raven dvigne sveža glasba Nikolasa Parova.

Tretja sodobnoplesna predstava abonmaja, ki vzbuja bolečino in lepoto spremembe, bo ponovno oživela Čehovljevo dramo Češnjev sadovnjak. Predstavo bo oživil projekt Feledi pod vodstvom Jánosa Feledija z živo jazz glasbo in močnimi vizualnimi elementi. Ikonična bo že zato, ker bosta Sárik Péter Trio in János Kulka prispevala k temu, da bo občinstvo domov odneslo resnično nepozabno izkušnjo predstave.

Abonma je na voljo na spletu in na blagajni Narodnega plesnega gledališča v parku Millenáris. Če želite, da bo to božično darilo pod drevescem, še ni prepozno, da si ga priskrbite!

