Najbolj vznemirljivi razvoj v raziskovanju vesolja so bili obravnavani v privlačni pogovorni oddaji

Peti Puskás-Dallos in Gergely Szirmai sta v nenavadnem okolju v bazi na Marsu in vesoljski postaji pozdravila strokovnjake za astronavtiko, da bi razpravljala o sedanjosti in prihodnosti raziskovanja vesolja. Povod je bila pogovorna oddaja MVM Future Talks 2025, v kateri so udeleženci razpravljali o pomembnih vprašanjih vesoljskega prava, vesoljske medicine in vesoljskega rudarjenja ter o razvoju dogodkov na drugih vznemirljivih področjih raziskovanja vesolja v zadnjem času. (x)

Na začetku letošnje šeste pogovorne oddaje MVM Future Talks sta se voditelja srečala z usposobljenim raziskovalnim astronavtom Gyulo Cserényijem, znanim tudi kot “Mars”. Astronavt je delil svoje izkušnje o navdušenju nad tem, da postaneš astronavt, in o tem, kako se je kot oče podati na misijo. Kasneje sta Peti Puskás-Dallos in Gergely Szirmai nadaljevala pogovor s povabljenimi strokovnjaki v studiu, ki spominja na bazo na Marsu.

Teme je komentiral tudi mednarodno priznani ameriški astrofizik Neil deGrasse Tyson, ki je govoril na primer o rešitvah, s katerimi bi lahko odpravili težave, ki jih povzročajo posebnosti vesolja. Po njegovih besedah lahko, kot lahko vidimo v znanstveni fantastiki, ustvarimo umetno gravitacijo z vrtenjem vesoljskega plovila.

Dr. Attila Hirn, inženir in fizik, je dodal, da čeprav ta rešitev obstaja na teoretični ravni, je še vedno bolj ekonomično rehabilitirati astronavte po vrnitvi na Zemljo. V zvezi s tem je strokovnjak za vesoljsko industrijo Balázs Zábori opozoril, da bi rešitev načeloma lahko delovala, vendar čeprav nam zagon avtomobilov včasih povzroča težave, ne moremo biti prepričani, da smo sposobni rešiti problem neprekinjenega vrtenja velikanskega vesoljskega plovila, ki tehta več tisoč ton.

»Najtežji dejavnik bo človek, ki ga bo ohranil pri življenju in ohranil njegovo zdravje,« je dodala dr. Katalin Boross, raziskovalka vesoljske medicine, ki je razpravljala o vplivih vesoljskih potovanj na človeško telo in um. Ker so tudi Zemljini viri omejeni, je po mnenju Balázsa Záborija neizogibno, da se bomo nekega dne odpravili na druge planete.

Trenutno so poleg prehranske varnosti izzivi tudi oskrba z energijo in natančno pristajanje ter sevanje, vendar Zábori verjame, da bodo ljudje v našem življenju stopili na Mars.

Resničnost proti znanstveni fantastiki

S sodelovanjem pisatelja znanstvene fantastike Botonda Markovicsa (Brandon Hackett) so udeleženci programa razpravljali o tem, kaj se v resnici dogaja v vesolju, kot je prikazano v filmih. Markovics in Zábori sta se dotaknila tudi generacijskih ladij, ki generacijam ljudi omogočajo potovanje na nedosegljive razdalje v enem samem človeškem življenju, in razpravljala o tem, zakaj bi bilo v redu, če bi ljudi, poslane v vesolje kot zarodke, vzgajali roboti.

V drugi polovici programa so dr. Péter Kristóf, strokovnjak za vesoljsko ekonomijo, Gyula Horváth, razvijalec satelitov, in dr. Tibor Pacher, ustanovitelj podjetja Puli Space Technologies, razpravljali o vesoljskem rudarjenju ter ekonomskih in pravnih vidikih osvajanja vesolja.