Zdraviliško mesto Balaton pričakuje s praznično svetlobno magijo in božičnimi programi

Božični praznični čas v Hévízu letos obljublja nekaj posebnega, saj se bodo med 29. novembrom in 31. decembrom na ulice preselili številni prijetni programi in praznična svetlobna magija.

Hévíz, znan po svojem naravnem kopalnem jezeru in prijetni termalni vodi s temperaturo 23–24 °C tudi pozimi, ni le odlična izbira, če se želimo uglasiti s prazniki, ampak tudi, če se želimo sredi vrveža ali po njem za trenutek sprostiti.

Adventna doživetja v Hévízu leta 2025

Zdrališko mesto si bo letos nadel svoja najlepša svetlobna oblačila, množica spektakularnih in družinam prijaznih prazničnih programov pa bo poskrbela za veselje v čakanju na božični čudež. Vsak večer med 16. in 20. uro so stavbe osvetljene s prazničnimi lučmi, mesto za fotografiranje z božičnimi sanmi pa spremlja glasba.

Večerni sprehodi pred ali po programih so obdani z božičnimi drevesci, okrašenimi z lučkami, adventnimi okni in prijetnimi okraski, ki jih naredi neustavljivo vonj po kuhanem vinu in nebeških medenjakih.

Vendar se gastronomski užitki tu ne končajo: vsak dan med 16. in 20. uro prireditveni prostor na ulici Kölcsey na široko odpre svoja vrata z obrtniškim in gastronomskim sejmom, foto točko FényDotto in prazničnim programom.

V soboto in nedeljo bo prižiganje adventnih sveč ob spremljavi glasbe in zabave. Letos bo na voljo tudi priložnost za ogled jaslic, postavljenih v cerkvi iz obdobja Árpádovcev v Egregyju. Poleg tega bodo družinske obrti in popoldne čakanja na Božička že tako čudovit decembrski program popestrili in popestrili praznični.

Za sprostitev družine in prijateljev ter intimne trenutke, preživete skupaj, si je samoumevno, da si lahko predstavljamo le malo bolj atmosferskih destinacij kot mesto Hévíz, ki velja tudi za vir življenja.