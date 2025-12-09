Tatina zimska skrivnost: 4 sezonske znamenitosti v mestu voda, ki jih ne smete zamuditi

V nasprotju s splošnim prepričanjem mesto voda ni idealna destinacija le poleti ali jeseni, ko se žerjavi selijo, temveč tudi v najhladnejših mesecih, saj vas mesto čaka s številnimi znamenitostmi in vznemirljivimi posebnostmi.

Zimska ledena čarovnija: Tatina svetla učna pot

Pozimi se ne splača odpovedati raziskovanju 1350 metrov dolge, 18-postajalne Tatine svetele učne poti, zgrajene na pilotih, saj hladna sezona razkriva poseben obraz te že tako čudovite pomladne regije. Parjenje parnih, toplovodnih kraških izvirov ustvarja spektakularen kontrast s svežim zrakom, para, ki se vali med jelšami močvirskega gozda, pa ustvarja mistično vzdušje. Drvena pot, zgrajena na pilotih, je v tem času še posebej tiha, tako da se lahko še bolj približate spokojnosti narave in nemoteno opazujete divje živali kristalno čiste vode.

2890 Tata, Fényes Fasor

Zabava ob jezeru: Malom és Kacsa

Malom és Kacsa, ki se nahaja na obali slikovitega jezera Öreg-tó, je eden najbolj čarobnih krajev za doživetje, saj 4* Superior Boutique Hotel, bistro in prireditveni prostor, zgrajen iz treh zgodovinskih vodnih mlinov, ponuja popolno harmonijo preteklosti in sedanjosti. Butični hotel v Tati je še posebej čaroben pozimi: toplina restavracije, nagrajene z Gault&Millau, vas vabi v zgodovinske vodne mline, panoramska terasa ob jezeru pa je napolnjena z vonjem po vročem kuhanem vinu. Posebno vzdušje še bolj popestrijo mesečne gledališke predstave, ki pod eno streho prinašajo mir, kulturo in okusne okuse.

2890 Tata, Tópart utca 19.

Pričakovanje adventa: Grad Esterházy

To zimo bodo posebni dogodki oživili grad Esterházy v Tati: čudovite predstave, obrtniške delavnice in interaktivni ogledi gradu čakajo vso družino. 29. novembra bodo dvorane zgodovinskega najdišča napolnjene z vonjem po borovcih in zvokom navdušenega zvonjenja, saj boste lahko na delavnici okraševanja božičnih miz ustvarili svoje edinstvene okraske. 5. decembra bo v središču pozornosti tudi veselje do ustvarjanja: doživetje slikanja je odlična priložnost, da primete čopič, se preizkusite pred platnom in prebudite slikarja v sebi! Med srečanjem lahko poustvarite kopije znanih slik, kot je na primer detajl dela z naslovom Tata Anzix, katerega kopija krasi steno zgodovinskega najdišča. Dogodek vabi tako začetnike kot izkušene slikarje na to navdihujoče popoldne. 6. decembra se bo grad spremenil v otroško kraljestvo: čarobna predstava z naslovom Snežna princesa bo s plesom, glasbo in bleščicami prinesla bleščeči svet praznikov malčkom. 13. decembra bo potekala adventna delavnica izdelovanja okraskov za božično drevo, kjer se boste naučili posebnih tehnik in lahko domov odnesli unikatne okraske. Poleg vsega tega grad Esterházy obiskovalce čaka skozi vso zimo z vznemirljivimi dogodki, ki bodo praznični čas obogatili z doživetji za vso družino. (X)

2890 Tata, Hősök tere 9/A

Čudovita dežela ob vodi: Angleški vrt

Angleški vrt v Tati se pozimi spremeni v pravo čudežno deželo: meglica, ki se nežno vali nad jezerom Cseke, drevesa, prekrita z ivjem, in tiho počivajoči gozdički ustvarjajo posebno, pravljično vzdušje. Grad iz 18. stoletja je prava čudežna dežela za vso družino. Romantične ruševine krajinskega vrta iz 19. stoletja, jame in elegantni mostovi se v tem času zdijo še bolj čarobni, kot da bi pred našimi očmi oživela slika. Zgodovinska stavba Poletne hiše in sprehajalne poti, urejene okoli nje, ponujajo mirno zatočišče, ki bo popoln kraj za zimski sprehod.

2890 Tata, Sport utca 23.