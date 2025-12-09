Škotska na dosegu roke: 5 dih jemajočih gradov, ki so še danes obdani z legendami

Škotsko bi lahko imenovali tudi dežela legend, kjer neskončno, hribovito podeželje že stoletja varujejo pravljični, visokogorski gradovi. Čeprav naša drobna domovina leži tisoče kilometrov od države članice, ki je prav tako doživela težke čase, so tudi tukaj pokrajine, kjer vzdušje Škotske oživi. Pridite z nami in odkrijte zgodbe naših dih jemajočih gradov!

Grad Salgó

Legendo o gradu Salgó, zgrajenem v 13. stoletju in visokem 625 metrov, in bližnjem Čarovniškem kamnu je težko ločiti. Legende pripovedujejo o duhovih, vilah in čarovnicah, obstaja pa tudi zgodba o dekletu, ki ga je ljubezen pripeljala v smrt. Pred davnimi časi je živel kralj, čigar dva sinova sta se zaljubila v isto dekle. Mlada dama si je izbrala mlajšega princa, starejši pa ni bil zadovoljen in je dekle obtožil čarovništva. Kralj je mlajšemu sinu prepovedal, da bi jo ljubil, brat pa je obljubil, da bo opustil obtožbe, če bo dobil izvoljenko svojega srca. Po drugi strani pa, če bi dekle vztrajalo pri svoji izvoljenki, se njuna ljubezen ne bi nikoli izpolnila. Novica je dosegla dekle, ki se je končno odločila, da se bo vrgla v globino s pečine nedaleč od gradu.

Čeprav je o resničnosti legende mogoče razpravljati, je gotovo, da je bil grad v lasti tako Szécsényija kot Čehov, avstrijske cesarske čete pa so ga na koncu razstrelile.

Grad Bolgodkő

Po legendi je IV. kralj Béla, ko je bežal pred Tatari proti Hernádu, skril lokalni mojster suhega sušenja Bodó, ki mu je tako rešil življenje. V znak zahvale je kralj svojemu rešitelju podaril posestvo pod pogojem, da tam zgradi močan grad. Po legendi je to postal grad Bodókő, kjer se je poročilo vseh sedem Bodójevih hčera, ki so jih zaradi svoje lepote imenovali vile. Poroke se je udeležil tudi Béla IV., ki je pozneje kraj poimenoval Boldogkő po najsrečnejših trenutkih deklet. Skozi stoletja je trdnjava prehajala iz rok v roke, njena vloga v turško-ogrskih vojnah je bila majhnega pomena, bolj pa v času kurucev. Leta 1678 je grad Boldogkő osvojil tudi Imre Thököly. Nazadnje, ko je bil v lasti družine Zichy, so ga cesarji leta 1701 dokončno naredili neprimernega za bivanje. Od takrat je bil obnovljen, utrjen in trenutno deluje kot muzej.

3885 Predmestje Boldogkőváralja

Grad Regéc

Nedaleč od Boldogkőa, pol ure vožnje stran, se nahaja grad Regéc, ki že stoletja stoji na vulkanskem stožcu. Kot mnoge trdnjave je bil tudi Regéc v rokah več družin, med njimi pa bi zagotovo izpostavili Ferenca Rákóczija II., ki je odraščal znotraj grajskega obzidja in se nato od tam preselil v Munkács z Ilono Zrínyi in njeno materjo. Poleg Rákóczijev ne smemo pozabiti na ime Pankója Dolesznéja, ki ga je takratno sodišče obsodilo kot čarovnico.

Ženska, znana kot žena in takratna vdova regéškega sodnika, je bila v 17. stoletju večkrat zaprta v grajski ječi. In ko je bil na prostosti, je meril vino, grdo govoril in z deviškimi lasmi zašival žabje oči. Nazadnje je po legendi vklenjen skočil z gradu in se smejal – kot so pripovedovali sodobni očividci. Vendar se zgodovina gradu Regéc tu ne konča, saj je zagotovo znano, da ga je leta 1686 uničil cesarski general Capara. Obnova zanemarjenega gradu se je začela leta 2003, do leta 2016 pa je bila končana rekonstrukcija Starega stolpa, leta 2021 pa je bilo namenu predano renesančno palačno krilo.

3893 Obrobje Regéca

Grad Csesznek

Grad Csesznek, ki se dviga nedaleč od Zirca, morda ne bi obstajal, če se kača ne bi gnezdila na pobočju grajskega hriba. Legenda pravi, da je ogromna orjaška kača plenila vaško živino. Dokler na neki točki ni dosegla celo enega od prašičev gospostva Garai. Razjarjeno zaradi tega je gospostvo poiskalo kačjo jamo, ubilo žival in nad jamo dalo zgraditi grad. To je postal grad Csesznek, ki ga je poimenoval po svojem najljubšem prašiču Cseszneku. Seveda je resnica drugačna, zato moramo v prvotni zgodovini gradu odločilno vlogo dati mojstru mečevanja Béli IV., ki je dal trdnjavo zgraditi v gotskem slogu. Dolga leta je bil mejni grad, ki je služil udobju družine Eszterházy, a sta ga potres in poznejši požar uničila. Sčasoma so ruševine domačini uporabljali kot kamnolom, na srečo pa so v zadnjih letih na tem območju izvedli več konservatorskih in restavratorskih del.

8419 Csesznek, 0158/1 ura

Grad Csókakő

Do 479 metrov visokega gradu Csókakő, ki je bil zgrajen za nadzor vojaške ceste do Fehérvárja v 13. stoletju, se lahko povzpnete po udobni asfaltirani cesti ali strmem stopnišču. Trdnjavo, ki jo sestavljata zgornji in spodnji grad ter grajska kapela, obdajajo številne legende, ena od njih pa se pojavlja v delu Kálmána Mikszátha »Viteški gradovi Madžarske«.

Po tej pripovedi sta se med vladavino kralja Sigismunda namesto svojih mož borili proti Turkom dve pogumni ženski, Éva in Kata. Kralj je slišal za skrivanje mož, zato je poklical »vitezki«, ko pa sta si sneli čelade, je videl, da se v težkem oklepu skrivata ženski. Kralja je očaral njun pogum, priznal njuno junaštvo in v znak hvaležnosti Évi in Kati podelil grad Csókakő z njegovimi posestmi. Medtem ko druga zgodba pripoveduje, da so Turki, ko so ponovno zavzeli Budimski grad, tukaj skrili svoje zaklade. Čeprav tega tudi ne moremo dokazati, jih je vredno poiskati, saj tudi če ne najdemo nobenega zaklada, je razgled, ki nas čaka, vreden obiska trdnjave, ki je že videla boljše čase.

8074 Predmestje Csókakő