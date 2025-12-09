Priljubljen zdraviliški kompleks Párkány vas čaka z nepozabnimi doživetji tudi pozimi

Párkány vas čaka z maksimalnim razvajanjem, čudovitimi pohodniškimi potmi in vznemirljivimi znamenitostmi tudi v hladnejših mesecih leta.

Maksimalno razvajanje tudi pozimi

Od jeseni do pomladi je hotel Thermal wellness prav tako odlična izbira kot za poletno osvežitev, saj hotelski wellness center svoje goste čaka z dvema pustolovskima bazenoma, otroškim bazenom, panoramskim jacuzzijem, svetom savn, solno kabino in pustolovskimi prhami. Termalna voda, ki ima visoko vsebnost litija, blagodejno vpliva predvsem na živčni sistem, a njene koristi pogosto hvalijo tudi tisti, ki trpijo za mišično-skeletnimi boleznimi.

Wellness center lahko obiščejo tudi zunanji gostje vsak dan v letu, razen med božičnimi prazniki.

Poleg tega tudi tisti, ki se želijo ukvarjati s športom, ne bodo ostali brez zabave, saj poleg notranjega bazena za aktivno sprostitev poskrbijo dve savni in zunanji sedeči bazen.

Obilje znamenitosti

Párkány in njegova okolica sta nedvomno odlična izbira za tiste, ki se želijo sprostiti, a če se želite odpraviti na pohod, je to tudi odlično izhodišče. Manjši hribi in gore v okolici skrivajo čudovite pohodniške poti. Kovácspatakijeve skale ponujajo čudovit razgled na Donavski ovinek, Prédikálószék, Hideglelős-kereszt ali Búbánatvölgy pa so oddaljeni le pol ure vožnje.

Mesto Párkány je tesno prepleteno z Esztergomom, saj je prvo madžarsko mesto oddaljeno le most. Tukaj se lahko podate na romantične sprehode po tlakovanih ulicah, doživite vznemirljiva doživetja v restavracijah z Michelinovimi zvezdicami, ne smete pa zamuditi tudi ene najlepših bazilik v Evropi.

Najboljša vina regije lahko poskusite na bližnjem gradu Béla ali v vinarni Világi v Helembi, vendar pa Hiša vin, ki se nahaja pet minut hoje od Vadasa, ponuja tudi najboljša vina regije.

Paketne ponudbe hotela Thermal wellness lahko rezervirate z 20 % popustom do konca aprila. Spletno stran term, kjer lahko rezervirate tudi namestitev, najdete s klikom tukaj.