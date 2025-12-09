7 neverjetnih destinacij po državi, če se izgubite v svoji praznični paradi

Adventni čas tudi letos obljublja čudovite programe in osupljive atrakcije. Najlepše lokacije po državi vas vabijo k fantastičnim doživetjem, kjer vas bo čakala tudi vaša praznična parada.

Zgodba luči // več lokacij (24. oktober 2025 – 1. februar 2026)

Največja razstava svetlobe v državi, Zgodba luči, bo letos navdušila ljubitelje svetlobe v petih mestih s 400 svetlobnimi instalacijami, 1,2 milijona žarnic in 40 kilometri svetlobnih nizov. Svetlobne dekoracije brez izjeme odražajo znamenitosti lokacij – občudujete lahko grad Esterházy v Fertődu, obsijan z lučmi, svetlobni vrt kraljice Elizabete v Gödöllőu, sprehodite pa se lahko tudi po svetlobni vasi v Zalaegerszegu, svetlobnem gozdu v Pécsu ali odkrijete svetlobne živali v parku divjih živali Szolnok. Razstave so odprte do februarja, zato bo priložnost za obisk več lokacij.

Adventno čakanje v Székesfehérvárju (21. november 2025 – 6. januar 2026)

Fehérvárski advent vas vabi z vzdušjem slikanice, slikanjem s svetlobo in živim adventnim koledarjem med 21. novembrom in 6. januarjem. Lahki vlak in cvetlični aranžmaji so nepozabne lokacije za fotografiranje, prav tako ulica božičnih čudežev ali park Zichy, obsijan s svetlobo, v katerem domuje tudi Koriliget. Intimne trenutke vikendov naredi še bolj nepozabne skupno prižiganje sveč, ki ga spremljajo praznični koncerti. Nastopili bodo tudi Mónika Veres »Nika«, Kozma Orsi Quartet, Karácsony James in Biga ter Tamás Veréb. Na adventnem sejmu, ki diši po kuhanem vinu in kürtőskalácsu, lahko izbirate tudi med lokalnimi obrtnimi izdelki. Na voljo je tudi veliko programov za družine: 6. decembra pride Božiček, ob vikendih pa se po središču mesta vozi lahki vlak. V gledališču Vörösmarty si lahko ogledate Hrestača v sodobni baletni predstavi, MET Arena pa obljublja spektakularno ledeno predstavo Ledeno kraljestvo.

Esztergomski adventni sejem (28. november – 21. december 2025)

Esztergom, dragulj Donavskega ovinka, vas ob koncih tedna med 28. novembrom in 21. decembrom vabi na fantastičen adventni sejem. Praznični program vključuje tudi slikanje s svetlobo, obrtni sejem, žongliranje z ognjem, prižiganje sveč in otroške programe za tiste, ki pridejo v mesto. Čeprav je božični sejem odprt le ob koncih tedna, se na srečo lahko drsate na drsališču tudi med tednom. Poleg običajnega kuhanega vina in kürtőskalácsa esztergomski sejem obljublja resnično vznemirljive gastronomske izkušnje: pravi gurmani lahko izbirajo med sirovimi specialitetami in penečimi vini, tisti, ki so lačni italijanskih okusov za božič, pa lahko izbirajo med slastnimi neapeljskimi picami. Tudi glasbena izkušnja nas ne bo pustila brez: med drugim bodo nastopili Boggie, Kati Wolf in skupina Apacuka, za božične melodije pa bo poskrbela Kata Csondor. Programi – z izjemo drsališča – so brezplačni.

Debrecenski advent (28. november 2025 – 23. december 2025)

Praznično čarobnost Debrecena lahko doživite do 23. decembra. Zgodovinsko mestno jedro se kopa v svetlobi, zrak je poln vonja po pečenih kostanjih, kürtőskalác in kuhanem vinu. Adventna tržnica ponuja množico obrtniških stojnic, Pravljično mesto in družinske programe, pred Veliko cerkvijo pa večer popestri veselje drsanja in ples luči. Koncerti in svetlobne instalacije, 100 programov, 200 nastopajočih, zgodbe o karnevalu ledenega cvetja, zaprtega v ledu 13. decembra, in številni drugi veseli trenutki zagotavljajo, da je vsaka minuta debrecenskega adventa nepozabna izkušnja.

Egerski advent (28. november 2025 – 24. december 2025)

Eger je odlična destinacija v vseh letnih časih, praznični čas pa ni izjema. Egerski advent obiskovalce pričakuje med 28. novembrom in 24. decembrom s skoraj 80 programi in brezplačno glasbeno-plesno predstavo. Edinstveno vzdušje ustvarjata zgodovinsko mestno jedro in trg Dobó, obsijan s svetlobo, z razgledom na Egerski grad v ozadju. Poleg fantastične panorame in bleščeče dekorativne razsvetljave Egerski sejem še vedno ohranja svoj intimen, družinam prijazen značaj: tudi tukaj ne smemo izpustiti različnih kuhanih vin, kaminskih tort, ročnih izdelkov in božičnih dobrot.

Szegedski božični tedni (28. november – 24. december 2025)

Tudi med 28. novembrom in 24. decembrom si lahko ogledate priljubljeno praznično serijo prebivalcev Segedina, Segedinske božične tedne. V kavalkadi na Trgu Dóm najmlajše čakata slamnati labirint in dvonadstropni vrtiljak, odrasli pa uživajo v brezplačnih glasbenih in plesnih predstavah. Z razglednega kolesa si lahko z višine 50 metrov ogledate adventni trg, ki je letos osvetljen z več kot 25 tisoč žarnicami. Organizatorji letos pripravljajo več novosti, vključno z ognjeno predstavo, ledeno skulpturo in slikanjem s svetlobo. Segedinski vrček, ki spominja na ikonični božični vrček z dunajskih sejmov, lahko dobite v vinskih kleteh.

Advent v Miškolcu (30. november 2025 – 21. december 2025)

Praznične luči bodo tudi letos mesto Bükk spremenile v pravljico. Najlepši adventni tramvaj v Evropi je od 30. novembra doživetje, ki ga ne smete zamuditi, v Miškolcu pa vas bo od 27. novembra popeljal Božičkov vlak Diósgyőr v Pravljično kraljestvo v Lillafüredu, kjer vas v velikanskih iglujih čakajo predstave in koncerti, srečati pa se lahko celo z Božičkom. V kopališču Ellipsum Experience Bath si lahko napolnite baterije z nočno kopeli z Božičkovo tematiko, v živalskem vrtu v Miškolcu pa se živali pripravljajo na božič in prikazujejo hranjenje. Praznična doživetja zaokroži intimno bedenje s svečami ob nedeljah na trgu Szent István.