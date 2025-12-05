Tisočletna okrogla cerkev ponuja neprimerljivo panoramo na dosegu roke mesta kraljic

Nekaj kilometrov od mesta kraljic, na planoti Bakony, leži poseben spomenik iz obdobja Árpádovcev, ki ga je vsekakor vredno obiskati, če se podate na pohod v okolico.

Okrogla cerkev v naselju Öskü na prvi pogled ponuja pravljičen prizor: stavba, zaščitena kot spomenik, se dviga nad hišami vasi na ličnem gričku, obdanem z listopadnim drevjem, z valjastimi stenami in kupolasto streho.

O izvoru cerkve se je ohranilo relativno malo pisnih virov, skozi stoletja pa se je o njej razvilo veliko zmotnih predstav: mnogi so mislili, da bi lahko bila grajski stolp ali celo mošeja iz osmanskega obdobja.

Vendar pa so arheološke in umetnostnozgodovinske raziskave pokazale, da okrogla cerkev v Öskü spada v razred rotund, tj. okroglih cerkva – in naj bi izvirala iz 11. stoletja. Zgrajena je bila v 15. stoletju, kar pomeni, da je skoraj iste starosti kot madžarska država.

Po izgubljeni bitki pri Székesfehérvárju leta 1543 so Turki uničili Öskü, cerkev pa je dolgo ležala v ruševinah. Kasneje, leta 1725, so jo prepleskali v katoliško cerkev – takrat je dobila sedanjo kupolasto streho.

Vendar se je sredi 19. stoletja izkazala za premajhno – v vasi so zgradili novo, večjo cerkev, rotunda pa je še naprej delovala kot kapela.

Mimogrede, med preiskavami se je izkazalo tudi, da tloris cerkve ni povsem krožen, temveč ovalne oblike s premerom skoraj sedem metrov. Notranjost si je trenutno mogoče ogledati s predhodno prijavo, zgodovinsko stavbo pa si lahko od zunaj ogledate kadar koli.

