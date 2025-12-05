6 pisanih vodnih površin v prestolnici in širše za romantične sprehode pozne jeseni

Čeprav se zima hitro bliža, sonce občasno še vedno pokuka ven in nas vse obda s svojo toplo, zlato svetlobo. Če nam uspe ujeti eno od teh čudovitih priložnosti, bi bil greh, da je ne preživimo v naravi. Pokazali vam bomo nekaj bleščečih krajev v bližini vode, kjer lahko uživamo v zadnjih jesenskih sončnih žarkih.

Jezero Mély

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je Kőbánya zahvaljujoč sodelovanju skupnosti obogatila s čudovito, urejeno oazo, kjer sprehajališča in peneče se jezero že kar nekaj let idilično barvajo pokrajino. Kraj, znan tudi kot Újhegyi-tó, s svojo neomajno spokojnostjo in urejenim okoljem čaka tiste, ki se želijo ukvarjati s športom in sprostiti. Morda pa bomo tukaj lahko celo podoživeli otroštvo, saj območje jezera ponuja odličen prostor za lovljenje perja, rolanje, vožnjo s skuterjem in piknik, dobrodošli pa so tudi ribiči.

1108 Budimpešta, Mélytó utca

Jezero Naplás

Pravljično jezero v 16. okrožju imenujejo tudi Blatno jezero Budimpešte, saj velja za največjo stoječo vodo v prestolnici. Vodna površina, ki od leta 1978 krasi predmestje, ni le sama po sebi nepozaben prizor. Okoli njega šumi trstje, nihajo pisani listi in nebrzdana močvirska favna nam razkriva svoj bujni svet. Jezero Naplás in njegovo barvito pokrajino lahko raziščete tudi na učni poti, ki poteka skozi gozd Cinkotai, okoli jezera pa nas čakajo ognjišča, razgledni stolp, 5 km dolga kolesarska steza in rekreacijski park.

Sprehajališče Kolonics György

Csepel varuje sprehajališče Kolonics György kot skrivno skrinjico z dragulji, kjer zlati listi uokvirjajo valovito vodno gladino blizu in daleč. Divje romantičen vodni svet ob Donavi se nam razkriva v edinstvenem zakladu okrožja, ki se razprostira na 5 km, kjer lahko uživamo v miru blizu narave med bujnim rastlinjem in pod zaščito listja razpotegnjenih poplavnih dreves. In če si želimo več kot le romantičen sprehod, nas na promenadi čakajo gusarsko igrišče, športno igrišče, učna pot, zunanji fitnes park, ribolovna mesta in odlični pomoli za piknike.

Japonski vrt Margitsziget

Kot da bi se slikarjeva roka ravnokar premaknila, ko je s čopičem, pomočenim v rjasto rjavo barvo, pobarval liste japonskega vrta na otoku. S to eno potezo je na Margaretin otok, katerega srčni kotiček je nedvomno pravljični jezerski sistem, prinesel jesen, ki si jo predstavljamo, še bolj dopolnjujejo pušpani, praproti, obokani leseni most, kamnite luči in bonsaji. Zasnova japonskega vrta mimogrede hvali delo nekdanjega glavnega vrtnarja Györgyja Magyarja, čigar stvaritev je bila na prelomu 19. stoletja prava kurioznost.

Jezero Abaligeti

Jezero Abaligeti, nastalo leta 1959, in okoliška pokrajina, odeta v jesenska oblačila, nas lahko očarata že za en dan s svojimi številnimi programskimi možnostmi. Drznemo si trditi, da je že sam sprehod okoli jezera, ob spremljavi utrujenih sončnih žarkov, posebno doživetje. Če ste že odkrili vodno ogledalo, primerno za slikarsko platno, lahko obiščete tudi Muzej netopirjev ali jamo Abaligeti v bližini, kjer je otroško igrišče, za lačne želodce pa restavracija in okrepčevalnica.

Jezero Bánki

»Tukaj ob vasi je jezero, vredno premišljevanja, ki ga preprosti ljudje imenujejo Morsko oko« – tako pravi zapis iz leta 1820 o jezeru Bánki, katerega zgodovina nastanka je še vedno zavita v baladično nejasnost. Kot vidimo, so preprosti ljudje tistega časa verjeli, da je jezero povezano z morjem, saj med dežjem ne poplavlja in med sušo ne presahne. Nasprotno, nekateri opisi dokazujejo, da jezero z vodo napajajo spodnji izviri. Eno je gotovo: bleščeči biser, skrit med pobočji Cserháta, lahko v tem letnem času služi kot kulisa za naše najlepše jesenske sprehode. Okoli skoraj 8 hektarjev velikega jezera vodi sprehajalna pot, ki omogoča občudovanje obale, ki je včasih obdana z gozdom, z vseh strani. Na 90 metrov dolgi obali čakajo ribiči številni pomoli.