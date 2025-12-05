6 osupljivih destinacij za sproščujoč poznojesenski izlet v Mecseku

Okoliška pobočja se lesketajo v zlati in rdeči barvi, zrak je svež, potoki tiho tečejo, med drevesi pa vladata mir in tišina – popoln čas za odkrivanje skritih zakladov Mecseka. Vsak kotiček pokrajine skriva nekaj lepega: slapovi, jezera, jame in očarljive vasice čakajo, da jih odkrijete.

Slap Perde

V globinah gostega gozda, vzdolž vijugastih poti, najdemo čudovit slap doline Óbánya, katerega posebnost je v tem, da voda ne hiti navzdol v ravni črti, temveč se spušča po skalah v kaskadah. Izvor tega pojava sega v vulkanske premike v obdobju krede, ki so nagnili apnenčasto plast iz jure in s tem preusmerili pot potoka. Iz Óbánye, ki je že sama po sebi lepa, lahko do posebnih slapov pridemo vzdolž oznake K, divje romantična okolica pa ponuja tudi priložnost za uživanje v njih.

Abaliget

Če iščete resnično raznoliko izletniško destinacijo v regiji Mecsek, bogato z znamenitostmi, je Abaliget odlična izbira. Najbolj znana znamenitost naselja je jama Abaliget, ki je priznana po vsem svetu in je uvrščena med sto naravnih čudes Zemlje. Jamski sistem, okrašen s stalaktiti, še danes dobiva obliko, saj potok, ki teče globoko v njej, nenehno oblikuje prehode, njena edinstvena mikroklima pa je odlično zdravilo tudi za težave z dihali. Jama je pozimi dom stotinam netopirjev – mimogrede, preden se zadržimo na obali čudovitih lokalnih jezer, ki bodo napolnila tako telo kot dušo, bi vsekakor morali obiskati Muzej netopirjev Abaliget.

Hrib Jakab

Z hriba Jakab, naravne razgledne terase Mecseka, se odpira osupljiv razgled, pot, ki vodi do planote, pa je obarvana z jezeri, izviri in čarobnimi razglednimi točkami. Po mnenju mnogih je to ena najlepših pohodniških poti v zahodnem Mecseku: naša krožna tura se začne v dolini Éger in se tja vrne po skoraj 12 kilometrih in 400 metrih višinske razlike. Vrhunec izleta je legendarna razgledna točka Zsongor-kő – od tu lahko vidite Kővágószőlős, Dravsko nižino in celo zahodni vrh Villányjskega gorovja.

Arboretum Püspökszentlászló

Püspökszentlászló je prijeten sprehod iz Hosszúhetényja – očarljiva vas z eno ulico vas očara v vsakem letnem času, še posebej pa je vabljiva v tem letnem času, ko je narava oblečena v zlato in rdečo. Na poteh arboretuma Püspökszentlászló, ki se lesketa v jesenskih barvah, lahko občudujemo več kot osemdeset vrst dreves in grmovnic iz najrazličnejših regij sveta. Ko ste tam, se splača raziskati tudi druge zaklade arboretuma – čarobno jezero, slikovit grad in vzdušje kapele zagotovo ne smete zamuditi!

Dolina Éger

Dolina Éger, ki se nahaja globoko v gozdnem parku Mecsek, je pravi raj za prebivalce Pécsa, kjer očarljivo jezero in njegova okolica ponujata mir in svež zrak blizu mesta, a daleč od mestnega hrupa. Ko prispemo v dolino, nas zelene in modre turistične oznake pripeljejo do obale jezera, ki odseva listje dreves, kjer se skriva tudi kristalno čist izvir Delelő. Na tem območju nas čakajo majhni ribniki, leseni mostovi čez potoke in senčne poti, katerih bogata divjad navdušuje pohodnika – slednje nam pomaga odkriti tudi vznemirljiva naravna pot.

Ribiška jezera Sikonda

Na severnih pobočjih Mecseka, blizu Komlója, v objemu gozdov in gričev se skrivajo slikovita ribiška jezera Sikonda, kjer si lahko resnično napolnimo baterije, medtem ko uživamo v zadnjih jesenskih sončnih žarkih. Obalo manjšega jezera obdajajo borovci, bukve in jerebike, majhen otok na sredini pa naredi razgled še bolj poseben. Jezero je pravi raj za ribiče, a okolica očara tudi tiste, ki si želijo sprostitve: urejeno sprehajališče, bife ob vodi, prijetna restavracija in bližnji pustolovski bazen zagotavljajo prijetno zabavo. Na obali večjega jezera nas čaka podobno idilično okolje in odlični ribolovni kraji.