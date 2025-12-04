Nebesno visoke peščene sipine v bližini Budimpešte pričarajo vzdušje lunine pokrajine

Raziskovalce, ki so vedno žejni novih dogodivščin, bo navdušila puščavska pokrajina na povsem običajni lokaciji – in najboljše je, da se do tja sploh ni treba vkrcati na letalo.

Dežela kraterjev in sipin, kjer vsakogar čaka nova izkušnja

Peščen rudnik Fót, ki se nahaja le 20 kilometrov od Budimpešte, navdušuje pustolovce s svojim impresivnim razgledom in vesoljsko izkušnjo. Ni čudno, da je območje zapuščenega rudnika ujelo na stotine fotografov: kombinacija raznolikega terena, zlatega peska in neskončnega neba daje občutek, kot da ste se nenadoma spustili iz Madžarske na vzhod.

Vizualno močna pokrajina druge spominja na Islandijo – v vsakem primeru boste zagotovo prejeli nekaj komplimentov s fotografijami, posnetimi tukaj. Če želite fotografirati, je najbolje, da prispete ob sončnem vzhodu ali sončnem zahodu, saj lahko na ta način ujamete poroko sončnih žarkov in zrn peska.

Poseben peščeni rudnik privablja v Fót tudi motokrosiste, območje pa je mogoče raziskati celo s štirikolesniki. Zaradi sledi vozil lokacija izžareva lunino vzdušje in celo zagotavlja adrenalinski naval.

Medtem ko eden od dveh kraterjev slika puščavsko okolje, drugi, šotišče, obdano z rastlinami, odpornimi na sušo, navdušuje raziskovalce s svojo zlato barvo, ko pride jesen.

Peščeni rudnik se razteza med Fótom in Dunakeszijem in je zaradi neverjetnega razgleda že bil predstavljen v številnih produkcijah – prava lokacija, ki obljublja pustolovščine blizu narave, le streljaj od Budimpešte.