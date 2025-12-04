Najbolj prijeten, družinam prijazen penzion v Őrségu vas pričakuje s prazničnim vzdušjem in mirom ob gozdnem robu.

Gostišče reBORONA se nahaja na enem najlepših kotičkov v Őrségu, v tišini ob gozdnem robu narodnega parka Őrség, ki se v tem letnem času izkaže za še bolj čarobno namestitev.

Svež, živahen gozdni zrak ob prihodu prežema posebno namestitev, ob vstopu pa toplina kamina in prijetni detajli ustvarijo tisti varen, počasen ritem, ki ga je v naglici vsakdanjega življenja težko najti. Domači tri- in dvosobni apartmaji nudijo popolno zatočišče po dnevu, začinjenem z jesenskim izletom, ustvarjalni prostor pa poskrbi za zabavo za najmlajše.

Sezonska čarovnija

V prihajajočem obdobju se še posebej splača odpraviti v reBORONO, saj praznična svetloba napolni apartmaje od začetka adventa.

Božično drevo, girlande in zimski okraski ustvarjajo posebno vzdušje, tisti, ki prihajajo z otroki, pa bodo prejeli darilno knjigo pravljic, da bodo večerne zgodbe ob kaminu lahko služile kot družinski spomin. Poleg tega bo 6. decembra Božiček obiskal tudi nastanitev Őrség, kjer bodo interaktivno iskanje zaklada, taborni ogenj in počitniški paketi naredili dan nepozaben.

Kontakt

9941 Őriszentpéter, Gombászó út 3.