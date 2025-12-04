Počasno življenje in ljudska umetnost gresta z roko v roki v secesijski draguljnici Južne Velike nižine.

Ponos Csongrád-Csanáda, enega največjih mest v naši državi, je odlična izbira za tiste, ki iščejo resnično dih jemajočo destinacijo za oddih to jesen, zahvaljujoč prostornim ulicam, dih jemajočim stavbam in edinstveni keramični umetnosti.

Ko se sprehajamo skozi Hódmezővásárhely, na vsakem koraku naletimo na mojstrovine ljudske umetnosti: površine, posute z modrimi in rjavimi geometrijskimi vzorci ter veličastnimi cvetličnimi motivi, vse to oznanja lončarske tradicije mesta.

Nič čudnega, saj umetnost lončarstva igra pomembno vlogo v naselju že od 18. stoletja, in specifična dekorativna tehnika, povezana z njo, ki jo je mogoče občudovati celo na stebrih, prekritih z majoliko, železniške postaje Népkert v Vásárhelyju.

Zakladi secesije v citadeli ljudske umetnosti

Vendar pa ni le lončarstvo tisto, zaradi česar je estetika Hódmezővásárhelyja resnično edinstvena: regija ima največ secesijskih stavb, ki s svojimi bogato okrašenimi fasadami in okraski, ki spominjajo na naravo, v tržno mestno okolje vnašajo pridih aristokratskega sijaja.

Na primer, tu je nekdanja stavba igralnice, kjer so se člani Združenja igralnic, ki so ga sestavljali bogati prebivalci Vásárhelyja, nekoč lahko prepuščali svoji strasti. Stavba nosi značilnosti madžarskega secesija, s tipičnimi rastlinskimi linijami in ljudskim rezbarjenjem lesa, skritim v njenih detajlih.

Značilnosti ljudskega secesija se zvesto odražajo tudi v Bančni palači, zgrajeni leta 1911. Čeprav je v nekdanjem sedežu hranilnice danes knjižnica in kulturni center, njeno kupolo še vedno varuje Merkur, starorimski bog trgovcev in menjalcev denarja, nad vhodom pa so ženske in moške figure, ki spodbujajo k varčevanju.

Med številnimi stavbami v mestu, prekritimi s patino, se splača obiskati dvorano za dogodke z bogato zgodovino, Črni orel. Zunanjost nekdanjega hotela je resnično posebna zaradi prepleta eklektičnih elementov – tisti, ki imajo oko za podrobnosti, lahko poleg neobaročnih in rokokojskih detajlov opazijo tudi secesijske značilnosti. Plesna dvorana v zgornjem nadstropju, primerna za obdobje, razglaša brezčasno eleganco, medtem ko se v pritličju lahko sprostimo ob skodelici črne kave med ogledovanjem znamenitosti.

Nedaleč od Črnega orla lahko srečamo tudi najbolj znano kmečko dekle v mestu: bronasti kip Dekleta z vrčem si je za Kossuthov trg zamislil János Pásztor, da bi poudaril brezčasno lepoto mladosti in ljudske umetnosti.

Slednjo si lahko ogledate tudi v muzeju Tornyai János, saj impresivna zbirka vključuje številna dela ljudske umetnosti in seveda arheološke in lokalnozgodovinske zanimivosti.

Ob zakladih preteklosti je seveda prostor tudi za zabavna sodobna dela: nič tega ne dokazuje bolje kot najnovejši prebivalec gozda Kása v Hódmezővásárhelyju! Olga, 4,5 metra visok kip trola, se skriva med listjem in prinaša nasmehe na obraze mladih in starih, hkrati pa ponosno promovira varstvo okolja in trajnost.

Slednje igra še posebej pomembno vlogo v vsakdanjem življenju Hódmezővásárhelyja, saj je naselje leta 2010 postalo prvo v naši državi, ki je postalo član mednarodnega združenja mest za življenje, Cittaslow Movement. Zdaj je čas, da upočasnite in spoznate jesenski obraz draguljarnice Velike nižine!