Impresivno budistično svetišče v naši državi obljublja duhovno obnovo in odličen ogled.

Mnogi morda ne mislijo tako, a med griči Zala leži ena največjih budističnih stup v Evropi, ki jo je osebno posvetil 14. dalajlama.

Med griči okrožja Zala, na čisti višini hriba Kovácsi, se nahaja prava posebnost: tukaj se dviga Stupa miru v Zalaszántóju, ki je bila zgrajena leta 1992 na pobudo južnokorejskega budističnega meniha Bopa Jona Sunima.

Menihove sanje so bile najti prostor za podobno sveto zgradbo v vsaki državi, ki je doživela spremembo režima, ki bi predstavljala mir in razsvetljenje. Drug pomemben vidik je bil, da bi stupa stala na mestu, kjer se prej ni naselila nobena druga kultura, in da je lokalno prebivalstvo ne bi zavrnilo.

Osebno jo je odprl dalajlama.

Stupa je visoka približno 30 metrov – za primerjavo: to je približno velikost desetnadstropne stanovanjske stavbe – njen premer pa je 24 metrov. Vstop v svetišče je prepovedan, vendar se lahko udobno sprehodite po zunanji poti stavbe, v skladu z budistično tradicijo, tako da je stupa vedno na vaši desni.

V notranjosti je kip Bude iz Južne Koreje, ogromno drevo življenja in številne relikvije – otvoritve stavbe leta 1993 se je udeležil tudi 14. dalajlama Tenzin Gyatso. Od treh nadstropij stavbe prvo simbolizira »štiri temelje čuječnosti«, drugo »štiri pravilne težnje« in tretje »pot, ki vodi do štirih moči«.

Poseben svet sredi gozda

Leta 2014 je bil ob stupi zgrajen meditacijski center, okrašen z japonskim slogom na zunanji strani in tibetanskim slogom na notranji strani, kjer budistična cerkev Drikung Kagyu na Madžarskem, ustanovljena leta 2020, redno izvaja učenja, umike in meditacije.

Območje, imenovano Park človekovih pravic, je že samo po sebi dih jemajoč prizor z molitvenimi zastavami, ki plapolajo povsod. Na voljo je tudi trgovina s spominki – knjige, pojoče sklede in ročno izdelani spominki se lahko uporabijo za podporo vzdrževanju centra, ki ga je mogoče obiskati brezplačno.

Ne nazadnje pohod

Zaradi slabe kakovosti makadamske ceste se do svetišča ne splača približevati z avtomobilom. Stupa je od Zalaszántója oddaljena približno tri kilometre peš, zato pohod, ki vodi tja, ni kar tako del doživetja.

Med potovanjem po vijugasti cesti skozi gozd obiskovalca spremljajo fantastični zvoki narave. Gramozna, strmo vzpenjajoča se pot vam močno obremenjuje noge, čudovita okolica pa vam pomaga upočasniti tempo in se uglasiti s posebno izkušnjo, ki nas čaka na vrhuncu hriba Kovácsi.