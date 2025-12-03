5 odličnih krajev v Budimpešti, kjer si lahko ogrejete dušo s kremasto vročo čokolado

Zima je že tu pred našim pragom in če nam je všeč ali ne, bo kmalu prestopila tisto čarobno mejo, s katere ni vrnitve. Če s seboj prinese bolj mračno, hladnejše vreme, potem adijo, olajšajmo si žalost z nebeško kremasto vročo čokolado!

Erdei Fagyizó & Kávézó

Čeprav večina od nas pozna Erdei po njihovem nebeško kremastem sladoledu, lokal v Vizafogóju tudi pozimi ne zapre – pravzaprav! – prenovljen je za hladnejša obdobja. Zahvaljujoč temu čaka tiste, ki se želijo ogreti, prijetna, zimska terasa z vzdušjem, podobnim koči. In rezultat ni prepuščen naključju, kavarna ogreje srca in duše vseh, ki pridejo noter, s svojo domačo vročo čokolado. In razočaranje nas tukaj verjetno ne bo doletelo, saj lahko v kavarni izbiramo med 4 vrstami osnove, 8 različnimi kapljicami začimb in različnimi posipami, da ustvarimo popolno toplo pijačo za nas.

1138 Budimpešta, Párkány utca 39. (Vizafogó Ökopark)

Rengeteg RomKafé – ali Míves 3.0

Rengeteg RomKafé se je začel v Miškolcu in se že več kot 10 let s svojim očarljivim šarmom prikrade v srce Budimpešte. Ko vstopimo v Rengeteg, se lahko potopimo v pravljični, domač svet, kjer lahko v družbi stotin majhnih in velikih medvedkov uživamo v vsakem požirku goste vroče čokolade. Kavarno bi lahko poimenovali tudi raj za ljubitelje čokolade, saj lahko, kot je zvesto njenemu imenu, ob obisku izbiramo med skupno 1600 kremastimi čudeži iz belgijskih, španskih in francoskih pastil.

1062 Budimpešta, Szinyei Merse utca 22.

Kavarna in pekarna Strudel Garden

Le streljaj od Opere, v eni najlepših pešpoti v prestolnici, se nahaja Strudel Garden, kjer kakovost njihovih gostih vročih čokolad ni prepuščena naključju. Vse njihove pijače, ki pomirjajo dušo, so narejene izključno iz čokoladnih granul iz čokoladne delavnice Harrer, zaradi česar lahko v kavarni srkamo mehko, kremasto in bogato aromatizirano zimsko pijačo. In čarobni prah ustvarjalnosti jih tudi ni zapustil, zato lahko poleg osnovnih okusov tukaj okusimo tudi bistvo karamelizirane bele čokolade, manga in pasijonke ter pikantne bele čokolade z bučo.

1065 Budimpešta, Hajós utca 24.

Ahoy! Bar z vaflji, čokolado in limonado

Ahoy! je pravi kraj za naše nebeške trenutke sladkornega šoka, kjer lahko potrdimo, da smo resnično poleteli v nebesa, medtem ko se potopimo v bogate prelive velikanskih palačink in vafljev. Vendar se je na neki točki vredno spomniti in si prihraniti prostor za vročo čokolado, za katero se belgijska čokolada stopi na kraju samem in kjer si lahko, tako kot pri hrani, pijačo prilagodite svojemu okusu.

1053 Budimpešta, Kecskeméti utca 11.

Čokoladnica MyChoccy

S svojim mediteranskim vzdušjem in očarljivim šarmom nas MyChoccy zvabi iz vrveža ulice Ráday v svojo trgovino, kjer nas razvaja z nepozabno sladko izkušnjo z lokalno izdelano vročo čokolado. A repertoar se tu ne konča, saj na pultu stoji očarljiva vojska ročno izdelanih bonbonov in tartufov, poleg tega pa tudi ročno izdelane čokoladne slaščice in raznovrstno pecivo samo čakajo, da prevzamejo naše brbončice. Zagotavljanje naše kakovostne kulinarične poti je družinsko podjetje s 30-letnimi profesionalnimi izkušnjami, kjer ustvarjajo čokoladne čudeže po družinskih receptih, pri čemer sledijo belgijskim obrtniškim tradicijam, a so hkrati odprti za nove stvari.

1092 Budimpešta, Ráday utca 40.