Glasbena duša, ki lebdi na meji sanj in resničnosti: Vörösmartyjeve klasike še nismo videli takšne

Vörösmarty je bil star komaj 30 let, ko jo je napisal, in sanjski svet Csongorja in Tündeja že 9 let znova in znova oživlja v nacionalnem gledališču. Narodno gledališče bo igro kmalu uprizorilo v prenovljeni produkciji – z rap vložki in sodobnimi vizualnimi elementi, tako da bo navdušila tudi generacija Z.

Skoraj desetletje je minilo, odkar je Attila Vidnyánszky uprizoril Vörösmartyjevo klasiko, zato se je režiser ponovno lotil mojstrovine naše dramske literature, da bi jo mladim pokazal z nove perspektive: Csongor in Tünde je še vedno veliko več kot le obvezno branje.

Ko se je bližala premiera, smo dobili vpogled v proces vaj predstave, igralka, ki igra Vilo, Lili Lujza Battai, pa je razkrila tudi, katere posebnosti lahko občinstvo pričakuje po premieri 28. novembra.

Pravljica in resničnost se srečata v 21. stoletju

»Predstavo sem si ogledala kot dijakinja in si nikoli nisem mislila, da bom igrala to vlogo,« veselo pravi Lujza, ki si je vilo prvič nadela pred dvema letoma. Poleg tega si je nešteto dijakov ogledalo adaptacijo Narodnega gledališča Csongor in Tünde, ki je bila premierno uprizorjena leta 2016, in gledališče se je vse bolj ukvarjalo z vprašanjem: ali bo sporočilo predstave doseglo mlade?

Zato so se ustvarjalci lotili nič manjše naloge, kot da igro na novo premislijo, jo umestijo v naš čas in dodajo rap besedila in uglasbene pesmi. Nenavadne melodije je napisal Tamás Szarka, skladatelj, nagrajen s Kossuthovo nagrado, pa je ob ohranjanju Vörösmartyjevega izvirnega besedila poskrbel, da se »pesem kotali naprej«.

Poleg libreta je tudi scenografija odgovorna za to, da čim bolj občutimo, da se to resnično dogaja tukaj in zdaj. Zgodba se začne v Csongorjevi sobi – ki je videti natanko tako, kot bi »pričakovali« od najstnika – in v Szabolcs Fejesovi scenografiji ima okno pomembno vlogo, saj razkriva mesto pred nami, od koder nato stopimo v vzporedni pravljični svet.

»Csongor se mora iz nekega razloga spopasti s tem materialom, sedi doma pred svojim prenosnikom, piše, kaj je to, kdo je to napisal, kdaj in zakaj … nato pa se v zgodbi sanja,« je Lujza opisala dramatično osnovno situacijo.

Pokukajte v zakulisje in v proces vaj:

Ljubezenska zgodba med sanjači, ki rapajo, in eteričnimi bitji

Tokrat mora Csongorja, ki ga igra Péter Juhász, prepotovati dolgo pot, da bi našel srečo, in zlobni Mirígy stori vse, kar je v njegovi moči, da bi to preprečil – toda prizori čarovnice Kinge Katona z elementarnimi močmi so tako spektakularni, da nas to sploh ne moti. Skozi predstavo počasi postaja jasno, da je ljubljeno bitje Tünde prav tako eterično kot človeško in da je pravljica lahko prav tako spodbudna k razmišljanju kot resničnost. Kaj pa pomeni »vilinskost«? Po besedah Lili Lujze Battai nekaj zelo posebnega. »Vila je eden najbolj izmuzljivih likov od vseh. Mistično bitje, vila, je ljubezen sama. Edini smisel stvarstva je ljubezen in iskrena povezanost. To iščem in za to bi se celo odpovedal večnemu življenju.«

Po mnenju Attile Vidnyánszkyja ni dovolj igrati osnovnih del: uprizoriti jih je treba v vedno novih oblikah. Tokrat se njegova režija osredotoča na vedrino, ki jo zvesto odražajo stranski in glavni liki, oblečeni v pravljično-sodobne kostume Krisztine Berzsenyi – mladi igralci, ki so se to sezono pridružili ansamblu Narodnega gledališča, na oder stopijo v vlogah Ilme, Balge, Kalmárja, Fejedelema, Tudósa, Ledéra in Kraljice noči.

Vörösmartyjeva klasika se 28. novembra vrača v Narodno gledališče – prenovljena, a še vedno igra na najgloblje strune naših duš.