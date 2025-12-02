5 skritih kavarn v Donavskem ovinku, kjer se lahko sprostite po pomenljivem potovanju

Območje Donavskega ovinka je čudovito v vsakem letnem času in ga morda ne smete zamuditi. Ko pa pridejo hladnejši dnevi, je dobro imeti nekaj toplih zavetišč, ki nas čakajo po raziskovanju slikovitih pohodniških točk. Pokažemo vam najbolj očarljive kavarne v okolici!

Kavarna Zsengélő, Verőce

Če se sprašujete, kje začeti dan, lahko mirno rečemo, da je kavarna Zsengélő lahko zanesljiv kraj za dolga, počasna jutra. Ob peči keramičnega umetnika Géze Gorke lahko uživate v posebni kavi, sveže pripravljenih kakavovih polžkih ali klasičnih jedeh za zajtrk, poleti pa se lahko prepustite gastronomskim dobrotam na prijetni terasi. Greh pa bi bil, če bi sem hodili samo zjutraj, saj zvečer kulturno življenje tukaj poživijo koncerti, bralski klubi in celo otvoritve razstav. Družba omenjene keramične peči ni naključje, saj je bila nekdanja keramična delavnica preurejena v kavarno, zato ni presenetljivo, da se poleg nje nahaja tudi Muzej keramike Gorka Géza.

2621 Verőce, Szamos utca 22.

+ Namig za izlet: Razgledna točka Borbély-hegyi

V Verőcah nas rdeča trikotna oznaka, ki se začne pri kipu sv. Janeza Krstnika, pripelje do razgledne terase Borbély-hegyi, od koder lahko iz povsem izjemnega kota gledamo na Donavo, ki se vije pred valovitimi pobočji.

Kavarna Gazebo, Leányfalu

Če se je težko posloviti od okusov doma, potem vas zajtrk v kavarni Gazebo ne bo razočaral: raznovrstna umešana jajca, ocvrta jajca in topli sendviči samo čakajo, da polepšajo naša počasna jutra. Široka ponudba kav bo zagotovila energijo za cel dan, večerno, sproščeno in prijateljsko druženje pa bodo spremljale pivske in vinske rolke ter pijače. V stavbi v obliki gobe je torej vse poskrbljeno, spodbuda za oči in usta, jesensko-zimske jedi pa lahko skupaj z nekaj kozarci kuhanega vina uživamo tudi iz zavetja njihove terase, ki je ogrevana že nekaj tednov.

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.

+ Namig za izlet: Vörös-kő

Na Vörös-kő, ki se dviga nad Leányfalujem, se nam ponuja tudi neprimerljiv razgled; z vzpona na hrib lahko občudujemo otok Szentendre, gorovje Cserhát in pokrajino Naszály iz ptičje perspektive. Osupljivo panoramo lahko dosežete s trajektne postaje Leányfalu-Pócsmegyer, pri čemer sledite oznaki P.

Kavarna in gastrobar Karnevál, Szentendre

Kavarna in gastrobar Karnevál nas čaka na tlakovanem glavnem trgu Szentendreja, kjer lahko med 10. in 12. uro dan začnemo s prekajenim rogljičkom z lososom ali celo s polnjeno žemljico, ob kateri požirek ali dva kave Bányai. Kasneje se lahko podamo na pustolovščino skozi barve popolnoma večkulturnega jedilnika. Madžarsko kuhinjo na primer predstavljajo piščančje prsi s kmetije, okuse Indije prikliče piščančji curry, tapasi in mezeji pa v Szentendre prinašajo svet Španije in Bližnjega vzhoda. Gastronomske dobrote postrežejo v prijetni notranjosti, ki je lahko idealen kraj za prijateljske pogovore in družinska srečanja.

2000 Szentendre, Fő tér 20.

+ Namig za izlet: Slap Anna-völgyi

V bližini Szentendreja se nahajajo brzice potoka Bükkös, ki ponujajo nepozabno doživetje tako za mlade kot stare. Slap, do katerega se da priti peš, pokaže svoj polni sijaj predvsem po deževju in spomladi, vendar to ne bi smelo nikogar odvrniti od lahkega gozdnega sprehoda po okolici kadar koli v letu. In če se že odpravljamo tja, lahko med potovalne destinacije dodamo še slap Dömörkapu in sotesko Vasas.

Kavarna Babszem, Esztergom

Sredozemski življenjski slog, francoska elegancija in domače vzdušje Madžarske gredo z roko v roki v kavarni Babszem, ki je pred nekaj leti odprla svoja vrata prebivalcem Esztergoma. Kavarna ima vse, kar potrebujete za prijeten pogovor, slastni sendviči in lokalno pripravljene domače pecivo vas bodo zagotovo navdušili. Vendar pa se repertoar kraja tu ne konča, saj lahko jeseni poskusite tudi posebne pijače, kot sta zlati latte (začinjen s kurkumo in drugimi začimbami) ali latte iz rdeče pese.

2500 Esztergom, Simor János utca 13.

+ Namig za izlet: Razgledna točka Kis-Strázsa-hegy

Čeprav je razgledno točko na vrhu Kis-Strázsa-hegy mogoče obiskati le z vodenimi ogledi, se splača načrtovati potovanje vnaprej zaradi čudovite panorame, ki se odpre pred nami, da bomo končno lahko z višine 233 metrov pogledali na Esztergom in njegovo podeželje.

Specifična kavarna MÁZ, Göd

Specializirana kavarna MÁZ, Göd

Göd je novembra 2024 postal bogatejši s svojo prvo specializirano kavarno, kjer pravijo, da kava ni le pijača, ampak prava strast. Zato so kofeinske bombe, skrite v skodelicah, narejene iz skrbno izbranih brazilskih kavnih zrn, katerih kremo ustvarijo spretni baristi. In tudi hrana se ne more skriti pred rjavo zlato barvo, saj gurmanski sendviči, ročno izdelano pecivo in rogljički tukaj očarajo naše brbončice.

2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 100.

+ Namig za izlet: Peščeni otok Gödi

Peščeni otok Gödi nam razkriva resnično divji in romantičen svet, a se je treba potruditi, da ga vidimo, saj moramo vstopiti v gozd ob Tó Bisztró, nato prečkati mrtvico, kjer voda včasih sega do kolen, in končno prispeti na blatna tla ob vodi Donave.