7 neverjetnih iger, ki jih morate še vedno videti v letu 2025

Življenje se v prestolniških gledališčih ne ustavi niti v hladnih mesecih, pravzaprav stare in nove uspešnice zagotavljajo, da imamo ob večerih v avditoriju nekaj za razmišljanje, smeh ali preprosto občudovanje. Tukaj je nekaj fantastičnih predstav, za katere se bo decembra splačalo kupiti vstopnice.

December v Narodnem gledališču

Morda repertoar Narodnega gledališča še nikoli ni bil tako raznolik kot letos decembra: Csongor Vörösmarty in njegova vila nas v povsem novi produkciji popelje v deželo vil, HOBO občinstvo čaka s posebnim, osebnim večerom, Revizor Pebi30P z novo energijo na novo interpretira Gogoljev svet, Kralj umira pa z absurdnim humorjem prikliče zadnje ure oblasti. Decembra se bo na oder vrnil Bánk bán, če pa iščete resnično vzvišeno vzdušje, lahko kupite tudi vstopnice za Csíksomlyójev pasijon. Leto bo zaokroženo z Voltairejevim Candide in veselo komedijo Italijanski slamnik!

Čudoviti prijatelji gospoda Petka // Lutkovno gledališče Budimpešta (4., 5. in 23. december 2025)

Decembra bo Lutkovno gledališče popeljalo tudi mlade in stare v svet, poln priložnosti, pozornosti in sprejemanja. Gospod Petek se bo pridružil sanjskemu potovanju, da bi pomagal ukrotiti strahove, uvesti red v kaos in najti rešitve za vse, kar boli. Zgodba Zsófie Znaykai je namenjena starejšim od pet let, torej starejšim vrtčevskim otrokom in osnovnošolcem, ljubki prizori pa se osredotočajo na teme, ki se vsak dan pojavljajo v otroškem življenju – in celo odrasle spodbudijo k razmišljanju.

Pravzaprav komedija // Pesti Színház (6., 7., 9. in 11. december 2025)

Robotika in komedija – kaj bi lahko imela skupnega? Pesti Színház ponuja veliko več, kot si morda mislimo: v najnovejši predstavi gledališča smo lahko priča scenariju iz ne tako oddaljene prihodnosti, kjer televizijske telenovele namesto ljudi piše umetna inteligenca, vloge pa igrajo humorni androidi oziroma “aktoidi” … Nato se pojavi mladi pisatelj, ki v okvarjenem robotskem dekletu vidi komični potencial. Komedija Actually v režiji Mátéja Szabója, v kateri igrata Sára Varga-Járó in Tamás Kovács, bo 6. decembra premierno uprizorjena v gledališču Pest.

Péter Fekete // Gledališče Centrál (11. december)

Če si želimo veliko smeha in vzdušja “starih dobrih časov”, se lahko vedno zanesemo na Péterja Feketeja. Kultni prizori glasbeno-pravljične predstave bodo 11. decembra v gledališču Centrál poskrbeli za brezmejno sprostitev. Tu je čeden posvetni moški – Tamás Szabó Kimmel – ki je hkrati tudi nevaren borzni morski pes, neroden »srečni paket« – Attila Magyar –, kup zimzelenih uspešnic in seveda ljubezen … Nastopi Julija Bástija, Róberta Alföldija, Eszter Balla in drugih priznanih igralcev so pravzaprav le pika na i!

Peter Quilter: Filmska zvezda // Gledališče Bethlen Square (12. december 2025)

12. decembra bo na Bethlen Square prišla posebna gostujoča predstava, ki bo osvetlila teme, ki ne bi mogle biti bolj aktualne. Gledališče Pannon Castle prinaša smešno kritiko »hollywoodskega stroja« in spletnega sveta naravnost iz Veszpréma – in sicer najnovejšo komedijo Petra Quilterja. Predstava Filmska zvezda bo podvomila v vse, kar nam kaotična kavalkada družbenih medijev in lažnih novic predstavlja dan za dnem: tridejanka bo zagotovo spodbudila občinstvo k razmišljanju, hkrati pa jih bo s smešnimi prizori spravila v zadrego in pozabila na naglico vsakdanjega življenja.

Kmečka opera // Gledališče Radnóti (17. in 29. december 2025)

Vas se pripravlja na poroko, Roland se poroči z Etelko; občinstvo v prestolnici pa si lahko ogleda glasbeno tragikomedijo Béle Pintérja in Benedeka Darvasa v povsem novi produkciji. Tokrat bo Kmečka opera v režiji Rémusza Szikszaija z nastopi Adél Kováts, Zsolta Lászlója, Éve Bate in drugih priznanih igralcev v gledališče Radnóti prinesla veliko zabave – temne skrivnosti preteklosti pa bodo sprožile množico konfliktov … Predstava, ki je postala kultna klasika, bo od 17. decembra v ulici Nagymező obujala grške tragedije usode, včasih s smehom, včasih s solzami, v kavalkadi ljudske glasbe, baročnega recitativa in telenovele.

Novoletni Medvedek Pu ali kaj se bo zgodilo s Stomesečno pagonijo? // Gledališče Kolibri (31. december)

Medevek Pu in njegovi prijatelji – Zajček, Sova, Pujsek, Ušesa, Kanga in Tiger – vabijo otroke, stare od 6 do 9 let, in njihove družine na divjo silvestrsko pustolovščino v gledališču Kolibri 31. decembra. Med zavito pravljično predstavo se življenja malih junakov obrnejo na glavo: želijo prodati svoj dom, Stosto.