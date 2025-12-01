10 zvezdnih adventnih, božičnih in novoletnih koncertov v Budimpešti leta 2025

Čudovite melodije, bleščeče lokacije in slavne zvezde klasične glasbe … To je resnično najlepši čas v letu! V Budimpešti je zdaj tradicija, da glasba igra glavno vlogo v večerih v adventnem času – zato se pustite očarati čarovniji veličastnih koncertov!

Adventno petje skupaj // Madžarska glasbena hiša (30. november, 7., 14., 21. december 2025)

Med adventom se umirimo in poglobimo – in svetloba, ki se preseli v naše duše, naredi prostor za najlepše trenutke skupaj in seveda glasbo. Madžarska glasbena hiša to zimo pričakovanju dodaja poseben program: od 30. novembra lahko vsako nedeljo sodelujemo v skupnem petju v Zvočni vili v mestnem parku, ob spremljavi fantastičnih zborov. Udeležba na božičnih koncertih je brezplačna – v adventnem soju sveč lahko skupaj zapojemo najlepše praznične pesmi, najprej z zvočnim studiem Argenteus, nato z fantovskim zborom nadškofije Eger, nato z ženskim zborom Gizella in nazadnje z moškim zborom Bartók Béla.

Budapeštanske klasične noči // MagNet House (8., 12. in 20. december 2025)

Poseben prostor na aveniji Andrássy, kozarec šampanjca v roki, medtem ko svetovno znana glasbena dela in godalni kvartet določajo ritem praznika … Na adventnih koncertih Budapeštanske klasične noči si lahko to zimo napolnimo baterije kot nikjer drugje v mestu! Trije koncerti bodo v elegantnem dvorišču MagNet House vnesli iskrico v noč, občinstvo pa bo prejelo celo kozarec šampanjca za darilo: 8. decembra Adventne melodije, 12. decembra Zimske harmonije, 20. decembra pa bodo v okviru Božičnih zvokov zaslišali dela Vivaldija, Mozarta in drugih mojstrov. Lepšega načina pričakovanja čudeža si ne bi mogli predstavljati!

Adventna glasba // Hiša tradicije (11. in 12. december 2025)

Madžarski državni ljudski ansambel je navdih za svoje decembrske koncerte črpal iz adventnega obdobja pričakovanja čudeža. Krščanski kulturni krog ohranja izkušnjo pričakovanja in praznične priprave v neštetih melodijah. V Hiši tradicije bodo poleg zvonjenja človeških glasov zveneli tudi instrumenti iz pastoralnega sveta.

Prinašam vam veselje! // MÜPA Budimpešta (13. december 2025)

13. decembra bo v Müpi potekala koncertna gledališka predstava: Božični oratorij Johanna Sebastiana Bacha oživlja zgodbo o Betlehemu s sodelovanjem Marije, Jožefa, modrecev, evangelista in angelov. Odrsko predstavo je uredil in režiral György Igric.

Hrestač – Balet z živo simfonično glasbo // Športno-prireditveni center Riz Levente (20. december 2025)

Simfonična glasba v živo, sodobni ples in dih jemajoč vizualni svet – 20. decembra bo kultni Hrestač oživel v obsežni produkciji v športno-prireditvenem centru Riz Levente. Koprodukcija Donavskega simfoničnega orkestra in baletne skupine Székesfehérvár obljublja čudovito zabavo.

Jazzy Christmas // ISON (20. december 2025)

Koncert Capella Silentium 20. decembra bo v ISON-u izveden v jazzovskem vzdušju, tokrat s skladbami, ki jih je priredil Kayamar (Viktor Magyaróvári). Poleg klasičnih božičnih melodij bo na voljo tudi več presenečenj. Nastopili bodo Grinch, Frosty in celo pravljica iz sredine sveta.

Klasični božič // Kongresni center Budimpešta (21. december 2025)

Za orkester Danubia je postala tradicija, da priprave na praznike krona z božičnim koncertom – in tokrat bodo glavno vlogo igrali otroci. 21. decembra se bodo najsvetlejše zvezde prihodnosti dvakrat zbrale, da bi skupaj z orkestrom navdušile velike zaslužneže z barvitim programom. Tisti dan bosta v Kongresnem centru Budimpešta poleg del Mozarta in Čajkovskega zaigrali tudi ikonična tematska pesem Rekszkessetek, betorórók! in »ganljiva« glasba skupine Gypsy JamMal, ki jo sestavljajo udeleženci štipendijskega programa Common Voice Danubie in Malteške simfonije, k prisrčnemu koncertnemu doživetju pa bodo prispevali tudi otroški zbor madžarske zborovske šole Kodály Zoltán in plesalci skupine Góbi Rita.

BFZ, zvok praznika // Kongresni center Budimpešta (26. december 2025)

Iván Fischer in Festivalni orkester Budimpešte bosta ta božič ljubiteljem glasbe prinesla najlepše darilo: božični koncert ansambla! Na enem najbolj pričakovanih dogodkov v letu bodo odigrani odlomki iz Bachovega Božičnega oratorija, tokrat pa se bo orkestru pridružil tudi Collegium Vocale Gent. Zahvaljujoč mednarodnim solističnim zvezdam bodo angelski glasovi in melodije, ki dvigajo dušo, 26. decembra prežemali stene Kongresnega centra Budimpešta, da bomo lahko skupaj z najdražjimi, glasbo in enim najboljših orkestrov na svetu doživeli praznik ljubezni.

Božični koncert Károlyja Nyári v Budimpešti // Kongresni center v Budimpešti (27. december 2025)

Károly Nyári nas letos že osemnajstič vabi na poseben praznični dogodek, njegov obsežni božični koncert v Budimpešti se bo začel 27. decembra ob 19.30, tokrat spet v Kongresnem centru. Umetnik za občinstvo pripravlja več presenečenj kot kdaj koli prej: poleg najbolj intimnih božičnih pesmi, svojih prepoznavnih uspešnic in zelo uspešnih družinskih produkcij bodo na oder prišli tudi gostujoči umetniki z ikoničnimi dueti in solo produkcijami. Simfonični orkester Budimpešte z jazzom in impresivna vizualna podoba bosta poskrbela za trajno glasbeno izkušnjo!

Novoletni koncert Dunaj-Budimpešta // Kongresni center v Budimpešti (3. januar 2026)

S čim drugim bi lahko začeli novo leto kot s čudovitimi melodijami? Orkester Danubia bo leta 2026 obudil duh Straussa in avstro-ogrskega miru: 3. januarja bodo v kongresnem centru v Budimpešti na meniju strastni valčki, utripajoče polke in »madžarski plesi« – veliko Straussa, Stravinskega in seveda Brahmsa. Poleg dunajskih novoletnih tradicij ne bo manjkalo vznemirljivih novosti: prispel bo Sárközy Collective, ki bo občinstvo navdušil s svežim in očarljivim zvokom! Tokrat bo posebno doživetje dopolnila madžarska in angleška komentarja Mátéja Hámorija.