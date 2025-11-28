Lahko se odpravimo tudi na kori na eno najbolj priljubljenih budimpeštanskih poletnih zabavnih prizorišč.

etos Budapest Park doživlja popolno preobrazbo: čez nekaj tednov se bo ikonično koncertno prizorišče poletja spremenilo v čarobno zimsko kraljestvo. Tokrat bo sredi drsališča znova stalo božično drevo, ki ga je mogoče obkrožiti, celotno območje parka pa bo odeto v čudovito zimsko dekoracijo.

Z večjim kot kdaj koli prej, 2200 kvadratnimi metri velikem drsališču in številnimi novostmi v primerjavi s prejšnjimi leti, Budapest Park čaka ljubitelje zimskega vzdušja.

Vendar KoriPark, ki je bil realiziran s podporo občine Ferencváros, ni privlačen le zaradi tega: pripravljajo enega najbolj atmosferskih božičnih pravljičnih svetov v državi s še več lučmi in povsem novimi, dodatnimi mesti za fotografiranje, obiskovalce pa čaka tudi namizni tenis z UV-lučmi. Poleg toplih napitkov se ponudbi kot nov igralec pridružuje tudi MOTO Pizza.

Ne bomo ostali brez glasbe

Zimska sezona bo seveda tudi v znamenju glasbe – obiskovalce čakajo neštete tematske zabave, DJ-ji in družinski programi. In to je šele začetek: vsak teden v sezoni bodo na voljo tematska ledena diskoteka, kul B2B-seti, Hišni pikniki, pa tudi božični zvočni diapozitivi in Pöttömkertov zimski brat, PöttömParty.

Razburljivi programi prvi vikend

Na otvoritveni vikend je park takoj zasvetil s tremi različnimi vzdušji in začel se je ples: med 28. in 30. novembrom bo vzdušje vroče tudi na ledu. 28. novembra bo legenda Retro Kerta, DJ Thomas, vrtel plošče – posebnost ledene diskoteke je, da si lahko obiskovalci zabave vzdušje oblikujejo po svojem okusu, saj je ta večer izjemoma mogoče naročiti pesem.

Naslednji dan, 29. novembra, bo drsališče poživel DJ set Lil Frakka in Doóra, ki bosta na led vrnila najbolj divje mikse poletne sezone.

Družinsko drsanje

Zadnji dan otvoritvenega vikenda, 30. novembra, bodo družine prevzele igrišče: ves dan bodo malčke na glasbenem drsanju Pravljica čakale otroške pesmi in glasba iz znanih pravljic, kjer bodo malčkom pri drsanju pomagale tudi lutke pingvinov drsališča.

Super otvoritveni popusti

28. novembra, na otvoritveni dan, organizatorji pripravljajo tudi razprodajo črnega petka, kjer bo vsaki kupljeni vstopnici za KoriPark priložena vstopnica za KoriPark iste vrste. KoriPark je za obiskovalce odprt od 28. novembra do 1. februarja.