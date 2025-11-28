15+ kul drsališč v Budimpešti leta 2025, kjer vas čakajo nepozabna zimska doživetja

Zima je in to lahko pomeni le eno: sezona drsanja se začenja! Budimpešta se v tem času spremeni v pravi ledeni raj, kjer lahko vsakdo najde pravo drsališče. V našem članku smo za vas zbrali najpomembnejše informacije – razčlenjene po okrožjih in dnevu odprtja.

Okrožje II

Drsališče Buda

Drsališče Buda se je odprlo konec oktobra na trgu Széna z novim, pokritim zimskim vrtom in odličnim bifejem, kjer skrbno vzdrževano, prav tako pokrito drsališče zagotavlja, da vreme ne bo motilo, zato je izkušnja drsanja vedno samoumevna. Poleg rednega drsanja se lahko udeležite tudi profesionalnega treninga, obstaja pa tudi možnost najema in brušenja. Na prizorišču lahko organizirate celo zabavo za podjetja ali rojstni dan, po rezervaciji in predhodni prijavi pa lahko preizkusite tudi pravo specialiteto, curling.

1027 Budimpešta, Bakfark Bálint utca 2.

Pozdravljeni, Buda Winterland

Od 29. novembra lahko drsate v objemu budimskih gričev v Pozdravljenem Budi vsak dan med 11. in 22. uro. Med drsanjem pa ne bi zamudili tudi odličnih restavracij in barov!

1025 Budimpešta, Törökvész út 93/A

III. okrožje

Tržnica Békásmegyeri

Letos vas Óbuda od 28. novembra do 15. januarja pričakuje z drsališčem na dveh lokacijah: na tržnici Békásmegyeri in na trgu Fő tér. Dobra novica je, da sta obe lokaciji brezplačni, poleg tega pa imajo tudi garderobe ter izposojo drsalk in pingvinov.

1039 Békásmegyer, Heltai Jenő tér

Óbuda, Fő tér

Do Óbude se ne splača le dolgo voziti zaradi drsališča – tlakovani Fő tér je nedvomno dom enega najbolj pristnih božičnih sejmov v Budimpešti. Tisti, ki ne marajo gneče, bodo verjetno veseli tudi, da je na drsališču običajno manj ljudi kot v središču mesta.

1033 Óbuda, Fő tér

4. okrožje

Ledeni center Vasas

Ledeni center Vasas ponuja dve notranji drsališču, vsako s površino 1800 kvadratnih metrov, zaradi česar je eno največjih drsališč v Budimpešti.

1048 Budimpešta, Homoktövis utca 1.

Ledena terasa Újpest

Če bi raje drsali na prostem v Újpestu, namesto da bi uporabljali umetno drsališče, imamo za vas dobro novico: med 30. novembrom in 5. januarjem lahko uživate v drsanju na adventnem trgu ob mestni hiši – in to brezplačno! Božiček bo 6. decembra zabaval najmlajše, odrasle pa bodo med programom zabavali koncerti. Če želite donirati, lahko to storite v darilnem šotoru.

1043 Budimpešta, Szent István tér

V. okrožje

Zimski doživljajski park Városháza

Ob 75. obletnici ustanovitve Velike Budimpešte bodo v prestolnici potekale številne dejavnosti – med drugim bo tudi letos v parku mestne hiše potekala tradicionalna božična tržnica, kjer obiskovalce čakajo številni edinstveni ročni izdelki in gastronomske specialitete. In kot ponavadi, lepo drsališče – če se želite sredi prazničnega vrveža mestnega središča zabavati v pristnem božičnem vzdušju, si težko predstavljate boljšo izbiro! Drsališče čaka tako mlade kot stare od 14. novembra do 31. januarja.

1052 Budimpešta, park Városháza

8. okrožje

Horváth Mihály tér

Drsališče Józsefváros bo odprto od 28. novembra na površini 300 kvadratnih metrov. Na srečo je vstop prost ne le za prebivalce okrožja, tako da lahko vsi uživajo na drsališču do mile volje. Ker gre za prizorišče na prostem, lahko vreme vpliva na odpiralni čas.

1084 Budimpešta, Horváth Mihály tér 16.

9. okrožje

Budimpeštanski park KoriPark

Zimska preobrazba budimpeštanskega parka je prava sezonska čarovnija: poletne koncerte nadomesti eno največjih zunanjih drsališč v prestolnici, KoriPark. Točen datum že imamo: od 28. novembra do 1. februarja se lahko v parku zagotovo odpravite na drsanje. Vstopnica vam omogoča enkratni vstop, če pa imate čas, lahko ostanete na lokaciji od jutra do večera, in če se utrudite, se lahko v prijetnih kočah napolnite s toplimi napitki in zimskimi dobrotami za naslednji krog. Drsate lahko od 16. ure med tednom, ob vikendih pa od 10. ure – drsališče je odprto od ponedeljka do četrtka do 21. ure, od petka do nedelje pa do 22. ure.

1095 Budimpešta, Fábián Juli tér 1.

X. okrožje

Drsališče Kőbányai White Sharks

Na drsališču White Sharks v Kőbányaiu lahko drsate pod pokritimi pogoji, na 450 kvadratnih metrih, nato pa se sprostite v prenovljenem bifeju. Drsalke si lahko tudi izposodite in nabrusite na kraju samem. Poleg javne šole se splača ogledati tudi izobraževanje za otroke in odrasle, če želite še poglobiti svoje znanje.

1105 Budimpešta, Ihász utca 24.

Park Óhegy

Advent Kőbánya se odpre zadnji dan novembra, kjer bo na srečo tudi letos v parku Óhegy na voljo brezplačno drsanje. Na otvoritvi si lahko ogledate tudi plesno predstavo na ledu, ki ji bo sledil slovesni prižig prve adventne sveče. Vemo, da se bo 5. decembra za nekaj krogov pridružil tudi Božiček!

1103 Budimpešta, ulica Óhegy

XI. okrožje

Park Bikás

Priljubljeno brezplačno drsališče prebivalcev XI. okrožja se bo predvidoma odprlo 5. decembra letos v parku Bikás, kjer bo, tako kot v prejšnjih letih, na voljo tudi izposoja drsalk.

1119 Budimpešta, ulica Tétényi 37.

XIV. okrožje

Drsališče v mestnem parku

V osrčju Budimpešte, med romantičnimi drevesi mestnega parka, leži eno najbolj impresivnih, veličastnih zunanjih drsališč na celini, legendarno drsališče v mestnem parku, ki poleti deluje kot jezero za čolnarjenje. Že več kot stoletje in pol se tukaj zimo za zimo srečujejo ljubitelji drsanja: družine, prijatelji in športniki, ki jih še vedno očara zgodovinsko vzdušje prizorišča in bleščice ledu. Čarobna panorama parka in vonj po toplih napitkih skupaj ustvarjata pravo zimsko idilo, kjer se tako profesionalci kot začetniki počutijo kot doma. Načrtovani dan odprtja je letos 24. november, organizatorji pa ga bodo natančneje določili, ko se bo datum bližal.

1146 Budimpešta, Olof Palme sétány 5.

XVI. okrožje

Ledena dvorana Mátyásföldi

Notranja ledena dvorana je odprta od oktobra do zadnjega vikenda v marcu z javnim drsanjem in ledeno diskoteko – za natančen urnik obiščite njihovo spletno stran!

1165 Budimpešta, Újszász utca 47/G

XVII. okrožje

Advent v Rákosmentu

Adventno drsališče Rákosment lahko preizkusite od 29. novembra do 31. januarja. Da bi vedno lahko drsali na sveže vzdrževanem drsališču, je vstopnina simbolična. Organizatorji pripravljajo številne novosti in podroben program do odprtja – zato se splača spremljati Facebook stran dogodka, kjer bo vse pravočasno razkrito.

1173 Budimpešta, Fő tér

XVIII. okrožje

Drsališče v Bókay-kertu

Če iščete resnično družinam prijazno drsališče, je na voljo notranje, osvetljeno drsališče Bókay-kert v XVIII. okrožju. Izkoristite december, saj je kompleks Pestszentlőrinc odprt le od 28. novembra do 4. januarja. Ob vikendih se lahko prepustite veselju drsanja že od jutra naprej, med tednom pa so vam na voljo popoldnevi in večeri. Ob drsališču je tudi prijetna koča, kjer se lahko med dvema ledenima galopoma osvežite s toplimi napitki. Prebivalci okrožja lahko kupijo vstopnice z znatnim popustom.

1181 Budimpešta, Szélmalom utca 33.

XX. okrožje

Ledena arena Pesterzsébet

Malo ljudi ve za drsališče Pesterzsébet razen domačinov, čeprav to super notranje drsališče lahko sprejme 200 ljudi. Dvorana, ki je ob koncih tedna na voljo predvsem širši javnosti, bo naslednjič gostila javno drsanje 29. in 30. novembra. Prebivalci okrožja lahko drsališče obiščejo brezplačno.

1201 Budimpešta, Zodony utca 1.

XXI. okrožje

Ledeni park Csepel

Po uspehih preteklih let bo ledeni park Csepel letos znova odprl svoja vrata: od 21. novembra lahko obiščete eno najbolj edinstveno oblikovanih drsališč v državi. Letos organizatorji pripravljajo številna presenečenja: med drugim pripravljajo podaljšan ledeni hodnik in svetlobni tunel, na otvoritveni dan pa si lahko ogledate tudi plesno predstavo na ledu.

1211 Budimpešta, II. Rákóczi Ferenc út 89-91.

Okrožje XXII

Ledeni šotor Budafoki

Od začetka novembra vas bo čakal tudi ledeni šotor Budafok, kjer boste lahko drsali tudi na notranjem drsališču. Uporaba drsališča je za zaposlene v javnem sektorju okrožja brezplačna, prebivalci pa lahko ob sredah drsajo brezplačno.

1221 Budimpešta, Hajó utca 2.