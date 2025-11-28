10 posebnih daril za doživetja, ki vam bodo pomagala pretihotapiti čarobne programe pod drevesce

Če bi ta božič raje presenečenje zavili v nepozabne trenutke kot v darilno vrečko, podarite svojim najdražjim darilo doživetja! Z degustacijo naše izbire boste našli nekaj za vsakogar, česar se bodo z veseljem spominjali še vrsto, mnogo let – še posebej, če to doživite skupaj.

Vesolje pod drevescem: Svábhegyi Csillagvzgásló

Če iščete resnično posebno darilo, presenetite svoje najdražje z nepozabnim večerom v Svábhegyi Csillagvzgásló. Nad mestnimi lučmi, na vrhu Svábhegyja, lahko od blizu doživite čarobni svet vesolja – z vedno novimi prizori in fascinantnimi nebesnimi pojavi. Poleg tematskih programov lahko izberete tudi ekskluzivna doživetja ali presenetite svoje najdražje z darilnim bonom – to bo ostal večen spomin za vsakega člana družine. Kot novost se je odprla tudi spletna trgovina Csillagvzgáló, polna navdihujočih božičnih idej! Majhno vesolje pod drevescem – ker je izkušnja večna!

1121 Budimpešta, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.

Za urbane raziskovalce: Landventure

Skrivnostne misije, edinstvene pustolovščine in številne preiskave: urbane detektivske igre Landventure so vznemirjenje sob pobega prinesle na ulice! Vse, kar potrebujete, je pametni telefon in vznemirljivo raziskovanje se lahko začne – v 9 mestih po vsej državi, kadar koli želite. Vznemirljive skrivnosti lahko rešujete sami, v parih ali celo v ekipi, ta božič pa vam bo prilagodljiv bon Landventure poskrbel za ustvarjalno presenečenje. Zahvaljujoč temu posebnemu darilu lahko vaša ljubljena oseba raziskuje mesto kot še nikoli. Pod drevescem ne bi moglo biti več pustolovščin!

Pustolovščine v ledenem kraljestvu: Palača čudes

Najljubša čudežna dežela mladih in starih se bo letos spremenila v ledeno kraljestvo, tako da se boste lahko potopili v svet znanosti v resnično zimskem vzdušju. V znanstveni ledeni jami Palače čudes se lahko družina igra snežne kepe in skupaj gradi iglu, medtem ko se razkrivajo najbolj varovane skrivnosti hladne sezone. Med 5. in 7. decembrom vas čaka čarobni vikend Božička s pravljicami, poskusi in VIP otroškim programom, med zimskimi počitnicami pa se bo začela najbolj razburljiva pustolovščina sezone, zimska odprava! Lahko ste prepričani, da boste ta božič vsem narisali nasmeh na obraz z darilnim bonom Csopa.

1039 Budimpešta, Mátyás király út 24.

Gledalska doživetja z družino: Gledališče Kolibri

Nič ni boljšega kot to, da družina skupaj ustvarja smešne spomine v avditoriju! Ta božič gledališče Kolibri zavija čarobnost gledališča za vse starosti, od najmlajših do najstnikov, v praznično dekoracijo: na odru oživijo čudovite predstave in brezčasne zgodbe, ki hkrati zabavajo in spodbujajo razmišljanje mladih in starih. Izkušnja bo resnično nepozabna, če jo boste doživeli skupaj! Presenetite svoje najdražje z gledališkimi trenutki – z vstopnicami in abonmaji gledališča Kolibri lahko ustvarite resnično srčno darilo pod drevescem.

1061 Budimpešta, Jókai tér 10.

Kulturno presenečenje za vsakogar: Narodno gledališče

Ne glede na to, ali gre za klasično dramo, vznemirljivo sodobno igro ali spektakularno predstavo, lahko svoje najdražje presenetite z nepozabnimi doživetji z darilno kartico Narodnega gledališča. Zahvaljujoč fleksibilnemu bonu si lahko prejemnik zagotovi sedež na predstavah, kot so Örkényjeva Mačja igra, Vörösmartyjev Csongor in vila, in se celo nauči, kaj pomeni radikalni optimizem – naravnost od Candidea. Tudi najmlajši ljubitelji kulture bodo našli pot v Narodno gledališče, s presenečenjem pa lahko za božič podarite celo več predstav.

1095 Budimpešta, Bajor Gizi park 1.

Čarobnost skupnega ustvarjanja: Charmshop

Barvit nakit, skupno pitje čaja, neskončen navdih in seveda veliko smeha – podarite neprimerljivo veselje do skupnega ustvarjanja ta božič! Na delavnici izdelovanja zapestnic Charmshop lahko vsakdo končno prepusti prosto pot svoji ustvarjalnosti in ustvari svojo edinstveno zapestnico v odličnem vzdušju, izbirajoč med stotinami obeskov, v čudovitem studiu v Budimpešti. Bon je popolno darilo za skupine 5–10 ljudi: ne glede na to, ali gre za prijatelje ali družinske člane, Charmshop ponuja resnično trajno izkušnjo za vse vas. Najboljše pa je, da lahko skupni spomin kasneje nosite na sebi!

Briljantni večeri za gurmane: Orfeum

Darilni bon Orfeum pod drevesce prikrade resnično briljantna doživetja – tisto, ki ga imate najraje, in ga lahko unovčite za kateri koli nastop! V edinstvenem repertoarju bo vsakdo našel svojega favorita: ko se bližajo prazniki, se lahko udeležite tudi posebnih večerij, kot so večer Advent Musical & More; božični koncert klasične glasbe ob svečah; božična predstava Takács Nikolas’ Soulful Christmas in pravi praznični pop koncert s Tiborjem Kocsisom, Móniko Veres in drugimi priljubljenimi pevci. Gurmanski prigrizki, okusne pijače in priročna postrežba naredijo doživetje resnično nepozabno!

1073 Budimpešta, Erzsébet körút 43-49.

Kulturna zabava kot darilo: KULT2

Če želite letos presenetiti svoje najdražje s kulturno zabavo, KULT2 ponuja odlične programe: 27. decembra bo srca ogrel komorni koncert Szirtes Quinteta, 28. decembra pa bo občinstvo očaral siamsko-francoski večer Boggieja Csemerja in Péterja Müllerja. Tudi otroci ne bodo ostali brez doživetja: v 2. okrožje prihajata Ebcsont és úlzpő in Danny Bainova predstava Jack the Rescuer. Tudi ljubitelji gledališča bodo imeli na voljo veliko izbire: 28. decembra bo vzletel absurdni humor letalske družbe L’Art Pour L’Art, 30. decembra pa bo leto zaključila komedija Kalamazoo. 30. decembra bo praznično obdobje kronal koncert dua Platona Karataeva.

Na več lokacijah

Za glasbene navdušence: Gledališče Erkel

Če iščete nepozabna glasbena doživetja, ste v gledališču Erkel na pravem mestu! Prenovljeni program gledališča ponuja le igre, ki bodo ljubiteljem glasbenega gledališča narisale nasmeh na obraz: elementarni prizori iz Prestola vas popeljejo v obdobje Hunyadija, glavni junaki iz Elizabete vas popeljejo na razkošni dvor Habsburžanov, melodije iz Sanjača vabijo vso družino na čarobno pustolovščino, Rebeka vam s temačno romanco šepeta skrivnosti hiše Manderley, v gledališču Erkel pa vas bo navdušila celo legendarna komedija iz 90. let The Nun Show. Od februarja pa bodo oder končno osvojili tudi kadri filma Kako bi lahko živel brez tebe?! (x)

1081 Budimpešta, János Pál pápa tér 30.

Poletni večer za božič: Gledališče Margitsziget

Ekskluzivna praznična ponudba gledališča Margitsziget je adventna darilna in popustna kartica. Z edinstveno možnostjo 33-odstotnega popusta lahko prejemnik plača 20.000 forintov in kupi vstopnice za sezono 2026 za 30.000 forintov. Ponudba nove sezone je resnično impresivna: prihodnje leto bodo ljubitelje kulture v Margitsziget privabili Nabucco, Kmečka čast, operi Bajas in Trubadur, muzikal Ana Karenina in čudežna dežela, Kurt Elling, Mario Biondi, Simfonični orkester kraljice, koncert Londonskega skupnostnega gospel zbora in številne druge fantastične predstave. Darilna kartica je na voljo v omejenih izdajah in na spletu.

1007 Budimpešta, Oder na prostem in Vodni stolp Margaret Island 23800/3 ure.