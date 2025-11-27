Najboljši filmi leta 2025: 17 napetih akcijskih filmov, ki bodo popestrili vaš večer

Leto še ni končano, vendar smo se odločili, da je vredno zbrati najbolj vznemirljive filme doslej. Mešanica filmov o superjunakih, znanstvenofantastičnih filmov in akcijskih komedij. Tukaj so najboljši akcijski filmi leta 2025!

Misija: Nemogoče – Končni obračun

Najnovejše poglavje obsežne akcijske serije trilerjev se nadaljuje kmalu po tem, ko se je prvi del končal. Entiteta se zdaj pripravlja na prevzem nadzora nad jedrskim arzenalom svetovnih jedrskih sil. Gabriel je pobegnil, Ethan pa ima ključ, ki lahko odklene rešitev – nekje na severu, v globinah ledenega morja, v potopljeni ruski podmornici.

Računovodja 2.

Ko šefa tajne agentke umorijo neznani morilci, je prisiljena poiskati skrivnostnega računovodjo, ki ji bo pomagal izslediti storilce. Ta najame svojega dolgo izgubljenega, a nevarnega mlajšega brata in vsi trije se odpravijo izslediti skrivnostnega nasprotnika.

Thunderclaps*

V filmu Thunderclaps* Marvel Studios sestavi nenavadno ekipo antijunakov: Yeleno Belovo, Buckyja Barnesa, RedGuarda, Ghost, Trainerja in Johna Walkerja. Potem ko pobegnejo iz smrtonosne pasti, ki jo je nastavila Valentina Allegra de Fontaine, se ti razočarani liki podajo na nevarno misijo, ki jih bo prisilila, da se soočijo s temnimi epizodami iz svoje preteklosti.

Balerina

Dogajanje v filmu Balerina, ki se dogaja v času dogodkov v filmu John Wick: Poglavje 3: Parabellum, sledi Evi Macarro, ki začne svoje usposabljanje za morilko pri Ruska Romih.

Predator: Planet mrtvih

V prihodnosti, na oddaljenem planetu, mladi Predator, ki ga je izgnalo njegovo pleme, najde nenavadnega zaveznika v androidu Thii. Skupaj se podajo na nevarno potovanje, da bi našli svojega na videz nepremagljivega sovražnika.

Vodje držav (Prime Video)

Javno rivalstvo med predsednikom vlade Združenega kraljestva in predsednikom Združenih držav Amerike ogroža zavezništvo njunih držav. Ko pa postanejo tarča močnega sovražnika, so prisiljeni združiti moči v nori, mednarodni lov. Združijo se z Noelom, briljantnim agentom MI6, in morajo preprečiti zaroto, ki ogroža svobodni svet.

Novokain

Ko ugrabijo žensko njegovih sanj, povprečen Nate svojo sposobnost, da ne čuti bolečine, spremeni v nepričakovano supermoč, da jo dobi nazaj.

Amater

Charlie Heller je briljanten, a precej zadržan dešifrant, ki dela v eni od kletnih pisarn CIE v sedežu Langleyja. Njegovo življenje se obrne na glavo, ko njegova žena umre v terorističnem napadu v Londonu. Ko vidi, da njegovi nadrejeni ne ukrepajo glede tega, Heller vzame stvari v svoje roke.

F1 – Film

Nekoč so vsi mislili, da bo najhitrejši: Sonny je začel dirkati kot velik potencial v Formuli 1, a je izgorel in izgorel v hudi nesreči. Zdaj živi v kombiju, pije in se igra na srečo. Morda je v njem še vedno nekaj, saj se mu šef ekipe F1, Ruben, približa z nepričakovano ponudbo: še zadnjič poskusi srečo, se vrne na veliko dirko in nenazadnje ju reši.

Soteska

Dva elitna agenta sta poslana na stražna stolpa na obeh straneh skrivne soteske, da bi zaščitila svet pred nevidno grožnjo. Ko se od daleč povežeta, se vse bolj približata skrivnosti kataklizme, ki grozi človeštvu.

Ena bitka za drugo

Bob je bil slab človek. Slab človek. Toda preteklost je minila, njegova žena je pobegnila, on pa živi pod lažnim imenom, novo identiteto in je postal dober oče. Vzgaja svojo hčerko in ne razmišlja o preteklosti. Toda preteklost misli nanj. Čeprav je minilo šestnajst let, ga polkovnik Lockjaw še vedno lovi. Že dolgo jo preiskuje in če ne more ujeti očeta, se bo zadovoljil z deklico.

Nihče 2

V nadaljevanju akcijskega trilerja iz leta 2021 si naš junak želi pobegniti od vrveža vsakdanjega življenja in se sprostiti z družino na zabavnih počitnicah, zdaj pa ga težave iščejo, a ga še vedno dohitevajo.

Fantastični štirje: Prvi koraki (Disney+)

Fantastični štirje: Prvi koraki, ki se dogaja v živahnem retro-futurističnem svetu, ki spominja na šestdeseta leta prejšnjega stoletja, predstavljajo prvo družino Marvela: Reeda Richardsa, Sue Storm, Johnnyja Storma in Bena Grimma ter se takoj soočijo z največjim preizkusom doslej. Negovati morajo tako svoj junaški jaz kot tudi družinske vezi, ko se borijo proti požrešnemu vesoljskemu bogu Galactusu in njegovemu skrivnostnemu glasniku Srebrnemu popotniku, ki ogrožata Zemljo.

Srečno

Kaj se zgodi, ko nebesna bitja ne pošljejo ravno svojega najboljšega agenta k vam? No, Arj kmalu izve, ko sreča Gabriela, dobronamernega, a nerodnega angela varuha. Ena najbolj pričakovanih komedij leta je celovečerni prvenec Aziza Ansarija, v katerem Keanu Reeves pokaže svojo duhovito plat.

Sisu 2: Pot do maščevanja (madžarska premiera: 20. november 2025)

Leto 1946 je v Sovjetsko zvezo iz Finske prispe osamljen, tih moški. Nekoč je živel v tej pusti pokrajini. Vsa njegova družina je bila umorjena in zdaj prihaja po tisto, kar mu je ostalo: majhno leseno hišo, ki jo razbije na koščke, naloži na tovornjak in se odpravi na Finsko: želi jo obnoviti na mestu, kjer lahko živi v miru in se spominja svojih umorjenih ljubljenih. Vendar se Sovjetske zveze ne moreš kar tako odpeljati.

Crusher (11. december 2025)

Resnična zgodba legendarnega umetnika mešanih borilnih veščin in borca UFC Marka Kerra.

Avatar: Ogenj in pepel (18. december 2025)

James Cameron gledalce popelje nazaj na Pandoro v napeto novo pustolovščino marinca Jakea Sullyja, vodje Na’vija, bojevnice Na’vija Neytiri in družine Sully.