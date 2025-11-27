18 vznemirljivih novih serij in sezon, ki prihajajo na Netflix in druge v novembru 2025

Zbrali smo najbolj vznemirljive nove serije in sezone, ki prihajajo na spletna mesta za pretakanje v novembru 2025. Tukaj so najboljše nove serije in sezone!

Atentat na predsednika (Netflix)

Napeta zgodba o Jamesu Garfieldu, ki se je iz neznanega povzpel v 20. ameriškega predsednika – in Charlesu Guiteauju, ki ga je umoril.

Pluribus (Apple TV+)

Carol Sturka, pisateljica romantičnih romanov, ki se ima za najbolj nesrečno osebo na svetu, se znajde soočena s čudnim virusom, ki osrečuje in optimizira vse – razen nje.

Svet pod stolom (HBO Max)

Po neprijetnem incidentu na delovnem mestu moški začne preiskovati zaroto z daljnosežnimi posledicami.

Popolna preobleka (Netflix)

Mladi agent se pod krinko spoprijatelji z ženo mamilarskega bossa. Toda bližje ko je svoji tarči, bolj zapletena postaja njegova misija.

Brez besed (Netflix)

Ko sta dve ženski, ujeti v nasilnih zakonih, tik pred tem, da bi bili osvobojeni z umorom, se pojavi nepričakovan obiskovalec, ki grozi, da bo razkril njun načrt.

Murdaugh: Smrt v družini (Disney+)

Družina Murdaugh je povezana z vrsto skrivnostnih smrti, kar sproža vprašanja.

Hewelius (Netflix)

Po katastrofalni korporativni tragediji kapitan, ki ni na dolžnosti, išče odgovore in poskuša žrtvam – in njihovim družinam – prinesti pravico.

IT: Dobrodošli v Derryju (HBO Max)

Skupina prijateljev iz leta 1962 pripoveduje zgodbo o tem, kako se je morilski, spreminjajoči se klovn Pennywise rodil v idiličnem mestu Derry.

Nove sezone novembra 2025, na katere so mnogi čakali

Čarovnik – 4. sezona (Netflix)

Geralt iz Rivije, mutirani lovec na pošasti, se v nevarnem svetu, kjer so ljudje pogosto bolj zlobni kot pošasti, premika proti svoji pogubi. 4. sezona prihaja na Netflix z novim glavnim junakom.

Diplomat – 3. sezona (Netflix)

Ameriški diplomat se je kot britanski veleposlanik sredi mednarodne krize prisiljen spopasti z izzivi svojega visokega položaja in napetega zakona.

Olajševalna akcija – 3. sezona (HBO Max)

Truplo mlade ženske najdejo v ledeni vodi. Kmalu postane jasno, da je umorjena ženska rodila kmalu pred smrtjo. Toda kje je otrok?

Maxton Hall – 2. sezona (Prime Video)

Ko Ruby po naključju odkrije šokantno skrivnost v zasebni šoli Maxton Hall, kar je na veliko žalost arogantnega milijonarskega dediča Jamesa Beauforta, se je prisiljen spopasti z bistroumno štipendistko. Njun strasten dvoboj nepričakovano zaneti iskrico.

Novinec – 6. sezona (Netflix, Disney+)

Dogodek, ki spremeni življenje, 45-letnega moškega spodbudi, da uresniči svoje življenjske sanje in postane policist. Vendar mora dvakrat dokazati, da je kos nalogi.

Prva poroka Georgie in Mandy – 2. sezona (HBO Max)

Utrujeni od življenja z Mandyjinimi starši, Georgie in Mandy po prepiru ponovno ocenita svojo situacijo.

Vse razen tega – 2. sezona (Netflix)

Ko se liberalni podkaster in samski rabin zaljubita, je edino vprašanje, ali lahko njun odnos preživi njun različen življenjski slog in tesno povezane družine.

Zapeljevanje – Nova serija (14. november, HBO Max)

Po izdaji si Isabelle brez denarja priseže maščevanje in se prebije na kraljevi dvor, toda ali bo njena usodna dilema njen padec?

Starec, ki je preživel – 2. sezona (20. november, Netflix)

Radoveden upokojeni profesor najde nov smisel v življenju, ko ga zasebni detektiv najame, da gre pod krinko in reši primer.

Stranger Things – 5. sezona (26. november, Netflix)

Zadnja sezona kultne znanstvenofantastične grozljivke bratov Duffer bo na Netflixu premierno predvajana 26. novembra 2025 s 4 epizodami.