Zvezdniški pevec decembra na Madžarsko prinaša Sinatrove fantastične pesmi

V okviru turneje Roberta Scotta bodo Sinatrove nesmrtne klasike konec leta 2025 izvedene v Budimpešti, Szegedu, Győru in Miskolcu.

Iventer organizira koncertno serijo z naslovom The Best Of Sinatra – ali Najbolj priljubljene pesmi pop ikone bodo decembra prispele v našo državo: ikonični glas in slog Franka Sinatre bo v štirih madžarskih mestih ob spremljavi simfoničnega orkestra v živo obudil slavni britanski pevec Robert Scott.

Frank Sinatra ima resno bazo oboževalcev tudi v naši državi – zlasti med tistimi, ki so bili mladi v prejšnjem tisočletju, a ime zagotovo ne zveni neznano niti med najnovejšimi generacijami.

Ameriški pevec, igralec in ikona pop kulture, rojen leta 1915, je s svojim edinstvenim, karizmatičnim slogom postal eden najvplivnejših izvajalcev 20. stoletja. Njegova kariera se je začela v dobi swinga v štiridesetih letih prejšnjega stoletja in je še vedno sinonim za prefinjeno eleganco in hollywoodski glamur.

Več kot le poklon koncertu

Sinatra pevec Robert Scott ni le tradicionalni poklon pevcu: njegova presenetljiva podobnost s Sinatrinim glasom in načinom petja sta bila prepoznana po vsem svetu. Nastopal je v gledališčih, koncertnih dvoranah in nočnih klubih v Združenem kraljestvu, Evropi in Združenih državah Amerike.

Umetnik se je redno pojavljal tudi v radijskih oddajah, njegov glas pa je bil uporabljen v številnih oglasih. Na vrhuncu svoje kariere je nastopal kot vokalist za BBC Radio Big Band v seriji koncertov ob 90. rojstnem dnevu Sinatre, ki je bila zelo uspešna.

Sinatrine pesmi bodo slišati v štirih večjih madžarskih mestih

Decembra 2025 bo madžarsko občinstvo v Budimpešti, Szegedu, Győru in Miskolcu lahko slišalo Roberta Scotta, ki bo izvajal najbolj znane uspešnice Franka Sinatre, vključno s Come Fly With Me, You Make Me Feel So Young, Fly Me to the Moon, That’s Life, My Way in New York, New York.

Za popolno glasbeno podlago v vsakem mestu bosta poskrbela Projekt orkestra Budapest in Donavski simfonični orkester, ki sta že gostovala po naši državi s številnimi zelo uspešnimi produkcijami.

Datumi turneje:

Budimpešta // Športni in prireditveni center Riz Levente (10. december 2025)

Szeged // Városi Sportcsarnok (11. december 2025)

Miskolc // Generali Aréna (12. december 2025)

Győr // Športna dvorana Olimpia (13. december 2025)